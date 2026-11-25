오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲생강을 다듬는 작업 중이다 ⓒ 서나은 관련사진보기

새벽 4시 반. 아직 해가 뜨려면 한참이나 남은 시간이다. 나는 농촌에서 일할 인부들을 태우기 위해 차를 몰고 집을 나선다. 약속 장소에 도착하면 이미 나와서 기다리는 사람들이 있다. 약속 시간보다 10분, 길게는 20분씩 먼저 나와 기다리는 사람들이 태반이다. 나는 이들을 '이모'라고 부른다. 농촌 인력 사업을 운영하면서 함께 일하는 여성 노동자들이다. 누군가에게는 한창 단잠에 빠져 있을 시간, 이모들의 하루는 이미 시작됐다. 전북 군산에서 농촌 인력 사업을 운영하고 있는 나는 두 아들을 키우는 마흔 중반의 싱글맘이다. 사실 처음부터 이 일을 하고 싶었던 것은 아니다.부모님이 먼저 하시던 사업이었다. 다른 사람에게 넘기기보다 내가 맡아서 해보라는 것이 부모님의 제안이었다.나는 내키지 않았다. 무엇보다 새벽에 일어나는 것에 자신이 없었다. 세상에서 가장 못하는 일 중 하나가 일찍 일어나는 일이었다. 게다가 돌봐야 할 두 아들이 있었다. 아이들의 아침을 챙겨야 하는 내가 새벽부터 집을 나선다는 것은 불가능에 가까워 보였다.그런데 막상 뛰어들고 보니 일이 돌아갔다. 그렇게 일찍 일어나는 것을 힘들어했던 내가 새벽에 일어났고, 아이들의 아침은 친정엄마가 챙겨주셨다. 시작도 하기 전에 불가능하다고 생각했던 일이 어느새 나의 일상이 됐다.내가 농장으로 데려가는 국내 여성 노동자들은 대부분 60~70대다. 간혹 50대가 섞여 있고, 외국인 노동자들은 주로 40대다. 적어도 내가 일하는 농촌 현장에서 50대는 젊은 축에 속한다. 그렇다면 젊은 사람들이 일을 더 잘할까? 반드시 그렇지는 않다.오히려 70대 이모들이 일을 더 잘하는 경우가 많다. 작업 속도가 놀라울 만큼 빠른데도 완성도가 높다. 빨리한다고 해서 대충 하지도 않는다. 농촌 노동을 특별한 기술 없이 누구나 할 수 있는 단순노동으로 생각하는 사람들이 있을 것이다.그러나 현장에서 직접 사람들과 일하다 보면 생각이 달라진다. 오랜 경험을 통해 쌓아온 숙련도는 젊음만으로 쉽게 따라잡을 수 있는 것이 아니다. 내가 만나는 70대 여성 노동자들은 단순히 나이 많은 일용직 노동자가 아니다. 작업 속도와 완성도를 모두 갖춘 현역 베테랑들이다.이모들이 일을 하는 이유는 저마다 다르다. 당장 생활에 필요한 돈을 벌기 위해 나오는 분들도 많다. 집에서 놀면 좀이 쑤셔서 나온다는 분들도 있다. 경제적으로 크게 부족하지 않지만 한 푼이라도 더 벌고 싶어서 나오는 분들도 있다. 누군가에게 밭일은 생계의 수단이고, 누군가에게는 일상의 활력이다. 고령의 노동자라고 해서 모두 경제적인 어려움 때문에 일하는 것은 아니다. 같은 연령대의 여성들이 같은 밭에서 같은 일을 하고 있지만, 그들이 밭으로 나오는 이유까지 같지는 않다.농촌의 작업 시간은 계절에 따라 달라진다. 여름에는 새벽 5시 반부터 작업을 시작하기도 한다. 대신 더위가 심한 한낮에는 휴식 시간을 더 길게 갖는다. 겨울에는 어두워서 작업을 할 수 없기 때문에 오전 7시쯤 일을 시작한다.농촌의 하루는 자연의 시간표를 따라 움직인다. 그에 맞춰 나의 출근 시간도 달라진다. 농촌 인력 사장이라고 하면 사람을 모집해 농장에 데려다주는 일만 생각하기 쉽다. 그러나 내 역할은 작업 현장에 따라 달라진다. 집에서 가까운 농장이라면 이모들을 내려주고 돌아오기도 한다. 하지만 먼 지역으로 작업을 나가는 날에는 일이 끝날 때까지 현장에 머문다.작업을 지휘하기도 하고 부족한 일손을 돕기도 한다. 때로는 나 역시 한 명의 인부로 참여해 이모들과 나란히 밭에서 일한다. 어떤 날은 운전기사이고, 어떤 날은 현장 관리자이며, 또 어떤 날은 평범한 농촌 노동자다. 사장이라는 직함을 달고 있지만 밭에서는 나 역시 한 사람의 일꾼이다.농촌 인력 사업을 시작하기 전에는 나 역시 농산물이 생산되는 과정에 그다지 관심이 없었다. 그러나 이제는 농산물을 바라보는 시선이 조금 달라졌다. 그 뒤에 어떤 사람들이 있는지 알게 됐기 때문이다.해가 뜨기도 전에 집을 나서는 70대 여성들, 먼 타국에서 일하러 온 외국인 노동자들, 계절에 맞춰 일터를 옮겨 다니는 사람들. 그들과 함께 일하면서 나는 그동안 미처 알지 못했던 농촌의 모습을 발견하고 있다.농촌의 인력난과 고령화는 이제 내게 뉴스에서나 접하는 이야기가 아니다. 매일 마주하는 일상의 일부다. 앞으로 내가 만나는 사람들과 그들의 노동, 그리고 농촌 인력 시장에서 직접 보고 경험한 이야기들을 하나씩 전해보려 한다. 내가 매일 새벽 향하는 그곳에도 우리가 미처 알지 못했던 수많은 삶이 있기 때문이다.