오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"1분이면 눈을 스무 번 깜빡깜빡할 수 있고, 머리카락이 0.00068cm 자라. 1분이면 강아지를 꼭 껴안아 주거나 이웃에게 반갑게 인사할 수 있지."

AD

"둥둥이는 1분이면 무얼 할 수 있을 것 같아?"

"음, 나는 '아이야 용사'가 되어 하늘을 날 거야. 한글을 찾으러! 할머니는?"

"할머니는 둥둥이에게 그림책을 읽어줄 거야."

"여보, 당신은 1분이면 뭘 할 수 있을 것 같아요?"

"글쎄, 생각 안 해 봤는데. 하늘을 볼 것 같아. 그럼 당신은?"

"나는 하늘을 쳐다보는 당신 옆에 서 있을 거야."

"밥을 먹을 거예요!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

잠자리에 들기 전, 첫째 손주 둥둥이와 나란히 누워 안소민 작가의 그림책 <1분이면...>(2016년 5월 출간)을 펼쳤다. 안소민 작가의 그림책 <1분이면...>(비룡소)은 아이들에게는 추상적인 '시간'의 개념을 눈 깜빡임이나 머리카락이 자라는 길이 같은 흥미로운 이야기로 쉽게 풀어주고, 바쁜 어른들에게는 잠시 숨을 고르게 하는 따뜻한 작품이다.똑같은 60초라도 처한 상황이나 감정에 따라 길게도, 짧게도 느껴진다는 점을 짚어주며, 강아지를 껴안고 이웃에게 인사하는 평범한 1분 속에 담긴 행복과 지금 이 순간의 소중함을 다정하게 일깨워 준다. 책장을 넘기며 둥둥이에게 슬쩍 질문을 던졌다.그렇게 시작된 우리의 '1분 놀이'는 꼬리에 꼬리를 물었다. 그림책을 읽고, 아이야 용사가 되고, 숫자 블록 놀이를 하고, 할머니와 뽀뽀까지 하는 1분. 60초라는 짧은 시간 속에 아이의 상상은 우주 끝까지 뻗어 나갔다.다음 날 아침, 찬 바람이 매섭게 불었지만 남편과의 산책은 멈출 수 없었다. 집안일을 대충 정리하고 나선 길, 어젯밤 둥둥이와 나눈 대화가 떠올라 남편에게도 같은 질문을 건넸다.황혼육아라는 공동의 전선에서 늘 분주히 움직이던 노부부에게 찾아온, 60초짜리 낭만이었다. 저녁 식탁에서는 딸에게도 물었다. 딸은 숟가락을 들며 명쾌하게 답했다.세대마다, 처한 상황마다 1분의 무게와 색깔은 이토록 달랐다. 주방에서 국이 끓기를 기다리는 1분은 지루하게 길지만, 아이들 하원 시간에 맞춰 간식을 차려내야 할 때의 1분은 야속할 만큼 짧다. 어쩌면 우리네 인생도 그러할 것이다. 똑같이 주어진 60초지만, 마음먹기에 따라 가장 행복한 순간이 되기도, 아찔한 위기의 순간이 되기도 한다.연말을 앞둔 시점, 오늘 하루 '1분'이라는 시간이 자꾸만 머릿속을 맴돈다. 나에게도 짜릿하고 설레는 1분이 있다. <오마이뉴스>에 보낸 내 기사가 채택되었다는 알림 문자를 받고, 떨리는 손으로 기사를 확인하기까지의 1분이다. 그 60초 동안 내 심장은 기분 좋은 기대감으로 뛴다.얼마 전 한 설문조사에서 '일주일 중 가장 많이 느끼는 감정'을 묻는 문항을 본 적이 있다. 나는 망설임 없이 '설렘과 기대'에 표시했다. 체크를 해놓고 나 스스로도 조금 놀랐다. 황혼육아로 몸은 고단하고 허리는 뻐근하지만, 내 일상을 채우고 있는 주된 감정이 걱정이 아닌 설렘이라니. 손주들의 성장을 지켜보는 기쁨, 딸 부부와 나누는 일상의 온기, 그리고 시민기자로서 내 글을 세상에 내보내는 뿌듯함이 매일을 기대로 물들이고 있었다.주말에 대구 집에 다녀온 딸 부부가 "마치 먼 곳으로 여행을 다녀온 기분"이라고 말했다. 나 역시 마찬가지다. 딸네 집에서 손주들과 치열한 1분들을 보내다 내 집으로 돌아오면, 익숙한 내 공간이 낯선 여행지처럼 설렌다.반대로 내 집에서 숨을 고르다 다시 손주들을 만나러 가는 길 역시 새로운 세상으로 떠나는 여행길 같다. 손주들과 1분 1초를 다투며 치열하게 보낸 시간이 있기에, 그 일상에서 잠시 벗어나는 순간마저 꿀맛 같은 여행이 되는 것이리라.매 순간이 짜릿하고 행복할 수만은 없겠지만, 웃고 울고 부딪히는 그 1분들이 차곡차곡 모여 우리의 하루가 되고, 한 해가 된다. 독자 여러분의 오늘 하루 중 가장 빛났던 1분은 언제였는지 묻고 싶다. 황혼의 나이에 다시 만난 이 찬란하고 소란스러운 1분들을, 나는 오늘도 기꺼이 껴안는다.