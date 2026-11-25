큰사진보기 ▲'우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단'과 진성준 국방위원장의 모습. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲진성준 국방위원장과 황중현 농성단장이 면담을 진행하고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

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국회 국방위원회가 지난 23일 오전 10시 청해부대 파견 연장 수정 동의안을 상정하고 법률안심사소위원회(소위)로 회부했다. 소위는 24일 회의에서 수정 동의안을 심사를 거쳐 26일 국방위원회 전체회의에서 처리될 예정이다.이를 앞두고 24일 오후 4시, '우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단(농성단)'이 진성준 국방위원장과 만나 면담을 진행했다.황중현 농성단장은 해당 동의안이 이란 전쟁에 개입할 위험이 높고, 미국의 군사적 침략으로부터 우리 국민의 생명을 보장할 수 없기에 26일에 열리는 전체회의에서 동의안을 반드시 부결할 것을 촉구했다.진성준 국방위원장은 동의안의 핵심은 이란 전쟁 개입이 아닌 소말리아 해적 활동에 대응하기 위한 것이라며, 전쟁 불개입 원칙을 준수한다는 내용을 부대조건으로 명확히 하겠다고 밝혔다.황 단장은 진 위원장의 답변에, 해적 소탕이라는 본연의 임무와 모순되는 추가 전력을 왜 투입하는지에 대한 의문을 제기했다. 또한 추가 전력 중 초계기가 타국과 정보를 공유할 수 있다는 점에서 미국에 전쟁 정보를 제공하는 것이 아닌지 우려도 표했다.아울러 황 단장은 이라크 전쟁 당시 미국이 일방적인 종전을 선언한 이후에도 전쟁을 이어갔으며, 이후 이라크의 사망자 수가 이전보다 30배 늘었다고 지적했다. 그러면서 이번에도 이와 같은 상황이 발생할 가능성을 배제할 수 없다고 경고했다.또한 현재 청해부대에 소속된 다국적 대해적 작전부대 사령관은 미군 중부해군사령관이다. 황 단장은 청해부대가 기뢰 제거에 투입될 때 전술 통제를 미군이 한다는 것을 지적했다. 이번에 미국의 요구를 들여주면 미국이 앞으로도 우리나라에 부당한 요구를 계속할 것이라고 말했다. 이어 지난 80년 동안 단 한 번도 미국의 요구를 거부해 본 적 없는 우리나라가 미국의 파병 요구를 거부할 수 있을지 의문을 제기했다.함께 면담에 참여한 김지은 농성단원은 이번 동의안이 '우회 파병안'이나 다름없다고 지적했다. 또한 트럼프가 파병을 압박하는 지금과 같은 상황에서 파병으로 해석될 여지가 남아 있는 수정 동의안이 나온 것을 비판했다.서울대학교에 재학중인 김지은 단원은 이번 동의안이 통과된다면, 전방입소 교육을 반대하며 분신한 서울대학교 김세진·이재호 열사의 비석 앞을 떳떳하게 걸어가지 못할 것이라고 말했다. 그러면서 파병동의안을 꼭 부결할 것을 강력히 요구했다.한편, 대학생들은 국회에서 파병안을 부결할 때까지 단식 농성을 이어갈 예정이다. 현재 국회의사당역 5번 출구 뒤편에서 농성을 진행하고 있다.