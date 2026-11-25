큰사진보기 ▲벌목 예고 현수막2026년 11월 20일 걸린 벌목을 예고하는 펼침막 ⓒ 전정일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲숲 번지와 지목숲의 위치 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민들이 숲에 들려주는 음악2025년 가을, 주민들이 양지마을 숲을 지키기 위한 퍼포먼스 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲의 전경마을 어디에서나 볼 수 있는 숲 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲양지마을 작은 숲 속에서마을 숲에서 올려다본 풍경 ⓒ 전정일 관련사진보기

경기도 과천시 과천동 양지마을의 오랜 메타세쿼이아 숲(과천시 469-7번지)이 사라질 위기에 놓였다. 마을 주민들의 일상과 함께해 온 숲이자 대안교육기관 맑은샘학교 어린이들이 날마다 마주하는 숲이다.과천시의 주차장 예정 부지였던 이곳은 소유권 분쟁과 경매 등의 과정을 거쳐 2026년 10월 23일 개인 소유의 토지가 됐다. 새로운 토지소유자 측은 나무를 베어내고 지목에 맞게 답으로 조성할 계획이라고 밝혔다. 10년 전부터 숲의 보전과 공원화를 요구해 온 주민들은 다시 한번 나무를 지키기 위해 나섰다. 그러나 숲을 지킬 수 있는 시간은 그리 많지 않다.24일 오전, 벌목업체 관계자가 맑은샘학교를 찾아왔다. 학교 측과 이야기를 나눈 끝에 벌목업체는 일주일간 작업을 유예하겠다는 뜻을 밝혔다. 벌목업체 관계자는 해당 부지가 개인 소유의 토지이며, 나무를 제거하고 지목에 맞게 땅을 조성할 계획이라고 설명했다. 겨울이 오기 전에 작업을 마쳐야 하고, 이미 벌목에 필요한 장비와 인력도 확보해 놓았다는 것이다.또한 나무가 쓰러져 주변 건물에 피해를 줄 경우 토지소유자 측이 책임을 져야 한다는 우려를 나타냈다. 과천시 교통과와 건축과, 공원녹지과 등 관계 부서의 허가를 받았다는 설명도 덧붙였다. 숲을 공원으로 만들려면 과천시가 토지를 다시 매입하거나 주민들이 토지를 매입해야 한다는 입장도 밝혔다.학교 측은 토지소유자의 정당한 사유재산권을 침해할 생각이 없다는 점을 분명히 했다. 경매를 통해 토지를 취득한 사람의 처지에서 주민들의 반대가 당황스러울 수 있다는 점도 이해한다고 전했다.다만 학교와 주민들이 문제를 제기하는 대상은 토지소유자 개인이 아니라 오늘의 상황에 이르게 한 과천시의 행정 과정이라는 점을 설명했다. 나무를 베지 않고도 토지소유자의 권리를 보장할 수 있는 방법을 찾아보자는 것이다. 이를 위해 과천시가 행정 경위를 설명하고 이해관계자 사이에서 중재할 수 있도록 시간을 달라고 요청했다. 그렇게 얻은 시간이 일주일이다.양지마을 메타세쿼이아 숲이 사라질 위기에 놓인 것은 이번이 처음이 아니다. 2021년에는 주차장 건설 문제로, 지난해는 해당 부지가 경매에 넘어간다는 사실이 알려지면서 주민들은 숲의 보전과 공원화를 요구했다.과천시의 이의신청으로 경매가 한때 중단되기도 했기에, 학교와 주민들은 과천시가 부지의 공공적 활용 방안을 검토하고 주민들의 의견을 수렴할 것으로 기대했다. 그러나 결과적으로 해당 부지는 개인 소유로 넘어갔고, 주민들은 숲의 보전 가능성을 충분히 논의할 기회조차 얻지 못한 채 벌목 위기를 다시 마주하게 됐다.이 문제는 지난해 과천시의회에서도 다뤄졌다. 2025년 10월 28일 열린 과천시의회 제293회 임시회 업무보고 및 조례심사특별위원회에서 이주연 당시 위원은 맑은샘학교 옆 메타세쿼이아 숲이 있는 주차장 예정 부지가 경매에 올라왔다며 문제를 제기했다.당시 논의에서는 주차장 조성 계획의 포기, 공유재산의 관리 문제, 소유권 분쟁과 경매 경위, 과천시의 재매입 가능성 등이 거론됐다. 공원 조성을 위한 매입에 대해서는 다른 공원 부지 매입 수요와 재정적 여력 등의 어려움이 언급됐다. 숲이 사라질 가능성이 예고돼 있었음에도 오늘날 다시 벌목을 앞두게 된 경위를 주민들은 묻고 있다.과천시는 주차장 조성 계획을 포기한 뒤 이 부지를 어떻게 활용할 것인지 충분히 검토했는가. 주민들이 요구한 공원화 가능성은 얼마나 진지하게 살펴보았는가. 주민들의 의견을 듣겠다는 취지의 답변 이후 어떤 협의 과정을 거쳤는가. 이제 사유지가 됐으니 어쩔 수 없다는 설명만으로는 주민들의 물음에 충분히 답하기 어렵다.토지소유자의 사유재산권은 존중돼야 한다. 그러나 토지의 소유권과 그 땅에 오랜 세월 형성된 숲의 공공적 가치를 어떻게 조화시킬지는 또 다른 문제다.메타세쿼이아 숲은 누군가의 토지 위에 자라고 있지만, 그 나무들이 제공하는 그늘과 맑은 공기, 아름다운 경관과 생태적 혜택은 토지소유자에게만 돌아가는 것이 아니다. 인근 주민들이 함께 누리고 어린이들이 함께 경험하는 것이다.기후위기가 심화하는 시대에 지방자치단체들은 도시의 녹지를 늘리고 나무를 심는 데 많은 예산을 쓰고 있다. 도시의 열섬현상을 완화하고 탄소를 흡수하며 생물다양성을 지키기 위해서다. 그런데 이미 오랜 세월 자라 숲을 이룬 나무들이 행정적·재산권적 문제 속에서 사라지는 일을 그저 지켜봐야 하는 것일까.새로운 나무를 심는 일도 중요하지만 이미 자라 있는 나무를 지키는 일 역시 중요한 기후위기 대응이다. 벌목업체가 제기한 수목 전도와 안전 문제도 전문적인 진단을 통해 살펴볼 필요가 있다. 실제로 위험한 나무가 있다면 적절한 관리와 조치가 필요하다. 그러나 그것이 숲 전체를 제거해야 하는 근거가 되는지는 별도의 검토가 필요하다. 도시의 숲을 지키는 일과 개인의 재산권을 보장하는 일 사이에서 합리적인 해법을 마련하는 것이 지방자치단체의 역할 아닐까.양지마을 작은 숲 바로 옆에 있는 대안교육기관 맑은샘학교는 자연과 마을이 학교라는 생각으로 어린이들과 함께 일하고 놀며 배운다. 어린이들에게 학교의 울타리는 교실과 운동장에서 끝나지 않는다. 마을의 골목과 텃밭, 숲과 나무, 이웃들의 삶이 모두 배움의 세계다. 학교 곁의 메타세쿼이아 나무들은 어린이들의 일상에 있다.봄이면 새잎이 돋고, 여름이면 짙은 초록빛을 드리우며, 가을이면 온통 붉은 갈색으로 물든다. 어린이들은 그렇게 나무와 함께 계절을 만나고 자연의 변화를 느끼며 자란다. 숲은 교과서 속에서만 배우는 자연이 아니다. 어린이들의 삶 가까이에서 자연과 인간이 어떻게 더불어 살아가는지를 일깨워주는 살아 있는 배움터다.어른들은 어린이들에게 자연을 사랑하고 생명을 소중히 여기라고 가르친다. 기후위기를 이야기하고 환경을 지키는 삶을 살아야 한다고 말한다. 그러나 정작 어린이들의 눈앞에서 오랜 세월 자란 나무들이 사라지는 일을 막기 위해 어른들이 충분히 노력하지 않는다면, 우리는 어린이들에게 무엇을 가르치는 것인가. 숲을 지키려는 어른들의 노력 자체가 어린이들에게는 중요한 교육이다. 서로 다른 이해관계를 존중하면서도 공동의 가치를 지키기 위해 대화하고 협력하는 과정이야말로 민주주의를 배우는 일이다.양지마을 주민들과 맑은샘학교는 과천시와 시의회에 숲의 보전과 긴급한 중재를 요청하는 문서를 전달하는 등 대응에 나섰다. 학교와 주민들이 요구하는 것은 무조건적인 사유재산권의 제한이 아니다. 숲을 없애기 전에 그 숲을 살릴 수 있는 모든 가능성을 충분히 검토하자는 것이다.과천시가 해당 부지를 다시 매입할 수 있는지, 도시공원이나 마을숲으로 조성할 수 있는지, 토지소유자와의 협의를 통해 임차나 토지 교환 등의 방법을 찾을 수 있는지 살펴봐야 한다. 숲 전체의 보전이 어렵다면 주요 수목이나 숲의 일부라도 보전할 방안을 검토해야 한다.벌목업체가 과천시 관계 부서의 허가를 받았다고 설명한 만큼 어떤 법적 근거와 절차에 따라 허가 또는 협의가 이루어졌는지도 확인할 필요가 있다. 아울러 학교와 주택이 가까이 있는 곳에서 대형 수목을 베는 작업이 진행될 경우 어린이와 주민의 안전을 어떻게 확보할 것인지도 과천시가 답해야 할 문제다.무엇보다 시급한 것은 과천시와 토지소유자, 주민 대표, 학교, 시의회, 관련 전문가들이 함께 머리를 맞댈 수 있는 협의 자리를 마련하는 일이다. 벌목업체가 일주일간 작업을 유예하기로 한 지금이 그 기회다.과천 양지마을의 메타세쿼이아 숲 문제는 비단 한 마을과 한 학교만의 문제가 아니다. 기후위기 시대에 도시의 녹지를 어떻게 지킬 것인지, 공공적 가치와 사유재산권을 어떻게 조화시킬 것인지, 지방자치단체는 시민의 삶과 환경에 어떤 책임을 져야 하는지를 묻는 문제다.경기도와 전국의 환경운동단체, 도시숲 보전 전문가, 시민들에게도 이 숲의 문제에 관심을 가져달라고 요청하고 싶다.아직 나무는 살아 있다. 나무를 베는 데에는 며칠이면 충분하지만, 그 숲을 만드는 데에는 수십 년이 걸린다. 베어진 나무 앞에서 행정적 책임을 따지고 뒤늦게 대책을 세운들 사라진 숲을 되돌릴 수는 없다. 일주일이라는 시간이 주어졌다. 과천시는 무엇을 할 것인가.숲을 살리는 일이 불가능하다고 결론 내리기 전에, 정말 할 수 있는 모든 일을 다 했는지 묻고 싶다. 어린이들이 자라 어른이 된 뒤에도 이 마을에서 메타세쿼이아 나무를 바라볼 수 있기를 바란다.아직 늦지 않았다. 나무가 살아 있는 지금, 과천시가 나서야 한다.