큰사진보기 ▲세종특별자치시 5-1생활권 스마트시티 국가시범도시 기공식 금삽 세리모니 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종특별자치시 5-1생활권 스마트시티 국가시범도시 기공식이 24일 열렸다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기념사 및 경과보고에 나선 백성훈 세종스마트시티 대표이사 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 행사는 SPC 세종스마트시티㈜ 주최로 열렸으며, 정부와 지자체, 정치권, 민간 주주사 관계자 등 100여 명이 참석했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲환영사를 하고 있는 조상호 세종시장 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲환영사를 하고 있는 현신균 LG CNS 대표이사 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 김종민 국회의원 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 이기봉 국토교통부 도시정책관 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 최영욱 행정중심복합도시건설청 차장 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 안신일 세종시의회 의장 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종특별자치시 5-1생활권 스마트시티 국가시범도시가 24일 기공식을 열고 본격적인 조성 단계에 들어갔다. 이날 행사는 5-1생활권 세종스마트시티L 공사현장에서 특수목적법인(SPC) 세종스마트시티㈜ 주최로 열렸으며, 정부와 지자체, 정치권, 민간 주주사 관계자 등 100여 명이 참석해 착공을 알렸다.세종 5-1생활권 스마트시티 국가시범도시는 2018년 국가시범도시로 지정된 이후 추진돼 온 사업으로, 2020년 사업협상자 선정과 법인 설립을 거쳐 올해 10월 최종 착공 신고를 마치고 이날 기공식에 이르렀다. 총사업비 3조 1636억 원이 투입되는 대규모 국책사업이며, 오는 2037년까지 인공지능(AI) 기반 스마트 기술과 서비스를 집약해 주거와 행정, 연구, 산업 기능이 어우러지는 융복합 도시를 구현하는 것이 목표다.전체 지정 면적 83만 평 가운데 우선 추진하는 선도지구는 약 15만 7천 평 규모로, 주거 중심의 스마트리빙존과 상업·오피스 등이 어우러지는 혁신벤처스타트업존 두 구역으로 나뉘어 단계적으로 조성된다. 선도지구에는 약 1만 명이 거주할 예정이며, 모빌리티와 교육·일자리, 에너지·환경, 안전·생활, 문화·쇼핑, 거버넌스, 헬스케어 등 일상과 맞닿은 요소들을 중심으로 설계된다.자율주행과 로봇 기반 서비스, AI·데이터 기반 도시 운영 기술 등을 접목해 민관 합동 특수목적법인(SPC) 세종스마트시티㈜가 단지 조성부터 실제 도시 운영까지 함께 맡는 구조로 진행된다. 혁신성장진흥구역 지정을 통해 민간이 기술과 서비스를 개발·실증할 수 있는 여건도 함께 마련되며, 건축·분양에서 나오는 개발수익은 스마트도시 서비스의 구축과 운영, 고도화에 재투자된다.이날 행사는 식전 타악그룹 축하공연을 시작으로 기념영상 상영, 사업 경과보고와 기념사, 환영사 및 축사, 금삽 세리머니 순으로 진행됐다.경과보고와 기념사에 나선 백성훈 세종스마트시티 대표이사는 그동안의 추진 과정을 돌아보며 "정해진 답이 없기에 모든 결정이 처음이었고 그래서 더욱 어려웠지만, 오늘의 처음이 대한민국 도시의 다음이 되기를 확신한다"고 말했다. 이어 "오늘 함께 더한 이 한 줄이 먼 훗날 대한민국 스마트시티의 첫 페이지로 기억되기를 바라며, 그다음 줄도 여기 계신 여러분과 함께 써 내려가겠다"고 밝혔다.이어 환영사에 나선 조상호 세종시장은 2020년 경제부시장 재직 당시 선정 과정을 떠올리며 "더디긴 했지만 이제 준비 기간이 끝났기 때문에 글로벌 시장에서 진짜 경쟁할 수 있는 세계 최고 수준의 스마트시티, AI 시티를 보여줄 수 있게 됐다"고 기대감을 나타냈다. 조 시장은 "세종시 하면 보통 행정수도가 정체성이지만, 동시에 또 하나의 정체성이 스마트시티라고 생각한다"며 "오늘 기공을 갖는 지역이 글로벌 레벨의 스마트시티의 정점이 될 수 있도록 세종시도 함께 노력하겠다"고 전했다.민간 주주사를 대표해 발언한 현신균 LG CNS 대표이사는 우선협상대상자 선정 이후 약 6년의 시간이 흐른 끝에 기공식을 맞게 됐다고 말했다. 현 대표이사는 "즐거웠던 시간도 있고 치열하게 격론도 벌이고 때로는 같이 악수도 하고 싸우기도 하면서 그런 과정을 통해 오늘이 있는 것 같다"며 "서비스와 AI가 결부가 되면 진짜 멋진 공간이 만들어지리라고 생각하며, 세계가 깜짝 놀라는 곳을 만들어 내도록 열심히 하겠다"고 덧붙였다.축사에서는 도시 비전과 정책적 기대가 이어졌다. 김종민 국회의원(세종시갑)은 현장에 내린 눈을 언급하며 "이맘때 눈은 서설이라고 해서 좋은 징조이며, 그동안 버틴 만큼 뜸을 오래 들였으니 맛있고 좋은 밥을 잘 지어주시기 바란다"고 말했다. 김 의원은 "스마트와 컬처가 만나 세계적인 케이시티(K-City)가 되고, 선도적인 세종에서 먼저 만들어 전 세계에 수출할 수 있는 첫 발걸음이 여기서 시작됐으면 좋겠다"고 격려했다.이기봉 국토교통부 도시정책관은 "세종 5-1생활권 국가시범도시 선도지구는 AI 데이터 허브와 IoT 등 첨단 기술을 자율주행, 에너지, 건강관리, 생활서비스에 제공해서 만드는 미래형 도시"라며 "공공과 민간이 함께 만들어 온 이 구상이 오늘 착공으로 현실화되어 뜻깊고, 정부도 이번 사업이 차질 없이 추진되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.최영욱 행정중심복합도시건설청 차장은 "스마트시티 사업은 세종시 건설 기본계획의 두 가지 목표인 국가 균형 발전과 세계적인 명품 도시 건설 가운데 명품 도시 건설의 최첨단에 서 있는 사업"이라고 강조했다. 이어 "이번 사업은 건설뿐만 아니라 운영이 같이 패키지로 되어 있어 더욱 의미가 있다"며 "앞으로 이 사업을 잘 이끌어 전 세계에 케이시티(K-City)가 뿌리를 내리는 역할을 할 수 있기를 바란다"고 전했다.안신일 세종시의회 의장은 "시민분들이 너무 많이 기대도 하고 기다려 온 스마트시티가 오늘 착공식을 하게 돼 행복한 날"이라며 "오래 기다린 만큼 여러분들께서 한 걸음 한 걸음 구상들이 현실이 될 수 있도록 도와주시길 바라며, 세종시의회도 시민들과 함께 응원하고 기대하겠다"고 밝혔다. 그러면서 이날 함께 참석한 박란희·박병남 시의원도 소개했다.이날 행사는 참석 내빈들이 시삽 구역에 자리해 기념사진을 찍고 첫 삽을 뜨는 퍼포먼스와 함께, 드론에 현수막을 매달아 띄우는 연출로 의미있게 마무리됐다.첫 삽을 뜬 5-1생활권 스마트시티 국가시범도시가 계획대로 공간을 채우고 실제 시민의 일상에 자리 잡기까지는 앞으로 적지 않은 시간이 남았다. 세종시는 한국토지주택공사(LH)와 민간기업이 참여하는 이번 사업이 '민간 주도형 스마트시티' 모델로 제대로 현장에 안착할 수 있도록 행정적 지원을 이어갈 계획이라고 밝혔다. 행정수도 기능 확대 흐름과 맞물려 이번 조성 사업이 정주 여건과 도시 경쟁력 강화로 어떻게 이어질지 지역사회의 관심이 모이고 있다.