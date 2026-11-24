큰사진보기 ▲여주시보건소는 경기도 분만취약지 임산부 교통비 지원사업의 올해 예산 소진과 향후 사업 개편에 따라 오는 30일까지 신규 신청을 받고 올해 말 기존 사업을 종료한다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시의 분만취약지 임산부 교통비 지원사업 예산이 당초 예상보다 많은 지원 수요로 조기 소진되면서 오는 30일 신규 신청 접수를 마감한다.2027년 사업 개편을 앞두고 기존 사업도 올해 말 종료될 예정이어서 향후 임산부들의 의료기관 접근성과 교통비 부담을 줄이기 위한 지원 대책에 관심이 쏠린다.여주시보건소는 경기도 분만취약지 임산부 교통비 지원사업의 올해 예산 소진과 향후 사업 개편에 따라 오는 30일까지 신규 신청을 받고 올해 말 기존 사업을 종료한다고 밝혔다.경기도 도비 보조사업으로 추진된 이 사업은 올해 당초 지원 목표를 넘어서는 관내 임산부가 혜택을 받으면서 예산이 조기에 소진됐다.신규 신청 희망자는 오는 30일까지 교통비 바우처 사용이 가능한 신한 국민행복카드를 보유한 상태에서 신청을 마쳐야 한다. 12월 1일부터는 신규 접수가 중단된다.이미 발급받은 바우처는 12월 31일까지 사용할 수 있다. 다른 시·군으로 전출할 경우 지원이 중단되며 중복 수급 시에는 환수 조치된다.여주시는 도비 지원사업 종료에 따른 임산부들의 이동 불편을 최소화하기 위해 여주시 교통약자 이동지원센터를 통한 임산부 이동지원 서비스를 지속적으로 추진할 방침이다.관내 임산부들은 해당 서비스를 통해 병원 진료와 출산 관련 이동 시 차량 지원을 이용할 수 있다.다만 기존 교통비 바우처 지원과 차량 이동지원은 지원 방식에 차이가 있는 만큼 2027년 경기도의 사업 개편 방향과 여주시 이동지원 서비스의 운영 범위가 향후 임산부 지원체계의 주요 변수가 될 전망이다.여주시보건소장은 "경기도 지원사업은 예산 소진과 제도 개편으로 마무리되지만, 여주시 교통약자 이동지원센터 운영 등 임산부가 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 지원체계를 변함없이 이어가겠다"고 전했다.관련 사항은 여주시보건소 건강증진과 모자보건팀으로 문의하면 된다.