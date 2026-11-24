큰사진보기 ▲이천시는 지난 23일 안흥동 472번지 온천근린공원 일원에서 '이천시 동요역사관 착공식'을 개최하고 본격적인 건립 공사에 들어갔다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 한국 동요의 역사와 문화적 가치를 보존하고 세대 간 공감과 추억을 나눌 수 있는 동요 체험 문화시설 건립에 전국 최초로 나섰다.이천시는 지난 23일 안흥동 472번지 온천근린공원 일원에서 '이천시 동요역사관 착공식'을 개최하고 본격적인 건립 공사에 들어갔다고 밝혔다.이날 착공식에는 성수석 이천시장과 김윤 국회의원, 조주환 이천시의회 의장을 비롯한 시의원, 동요 관계자, 시민 등이 참석했다.이천시는 지난 2014년 서희청소년센터에 전국 최초의 동요전시시설을 개관한 이후 동요 관련 콘텐츠와 문화적 기반을 꾸준히 축적해 왔다.시는 이를 바탕으로 한국 동요의 역사와 문화적 가치를 체계적으로 알리고 시민들이 일상에서 동요를 즐길 수 있는 독립된 복합문화시설을 조성하기 위해 이번 사업을 추진했다.동요역사관에는 우리나라 동요의 탄생과 변천사를 한눈에 살펴볼 수 있는 전시공간과 어린이들이 직접 노래하고 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 체험·교육 공간 등이 들어선다.특히 단순한 전시 관람에서 벗어나 노래와 놀이, 다양한 참여 프로그램을 통해 어린이와 가족이 함께 동요를 즐길 수 있는 체험형 문화공간으로 조성할 계획이다.시는 동요역사관을 어린이에게는 교육과 놀이의 공간으로, 어른들에게는 어린 시절의 추억을 되새기는 공간으로 조성해 이천의 새로운 문화명소로 발전시킨다는 구상이다.성수석 시장은 "동요는 세대를 아우르는 순수한 감성과 추억을 공유하는 소중한 문화유산"이라며 "동요역사관이 아이들에게는 창의력과 감성을 키우는 배움터가 되고, 어른들에게는 동심을 되찾는 치유의 공간이 될 수 있도록 안전하고 내실 있는 건립에 최선을 다하겠다"라고 말했다.이천시는 착공 이후 공정 관리와 안전 점검을 통해 동요역사관 건립을 차질 없이 추진할 방침이다.