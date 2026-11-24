큰사진보기 ▲경기 광주시가 ‘제12회 2026 올해의 사회관계망서비스(이하 SNS)’에서 기초 지방자치단체 부문 블로그 최우수상을 수상했다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시가 '제12회 2026 올해의 사회관계망서비스(이하 SNS)'에서 기초 지방자치단체 부문 블로그 최우수상을 수상했다.한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 '올해의 SNS'는 기업과 공공기관의 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 매체별 활용도와 소통 역량을 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정하는 행사다.시상식은 지난 23일 서울 중구 한국프레스센터 20층 국제회의장에서 열렸다.광주시 공식 블로그는 시정 주요 정책과 생활 밀착형 행정 정보, 지역 문화·관광 콘텐츠 등을 시민 눈높이에 맞춰 알기 쉽게 전달해 온 점에서 높은 평가를 받았다.특히, 시의성 있는 정보 제공과 시각적 가독성을 고려한 콘텐츠 구성으로 시민들의 정책 이해도와 참여도를 높인 점이 수상에 반영됐다.시는 이번 수상을 계기로 공식 블로그를 비롯한 디지털 소통 채널의 콘텐츠를 강화하고 시민과의 양방향 소통을 확대할 계획이다.박관열 시장은 "시민들과 더욱 가깝게 소통하기 위해 추진해 온 디지털 홍보 노력이 대외적으로 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 시정 소식과 유익한 생활 정보를 신속하고 정확하게 전달하는 직통 행정을 이어가겠다"고 말했다.