큰사진보기 ▲국가시험 공정성 확보 TF 1차 회의배경훈 과기정통부 장관이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '국가시험 공정성 확보 TF 1차 회의'에서 회의 준비를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"앞으로는 인공지능(AI)의 지능 수준뿐 아니라 자율적 판단과 행동을 얼마나 안전하게 경제적 가치로 연결하느냐가 국가 경쟁력을 좌우할 것이다."

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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능이 스스로 판단하고 계획해 실행하는 'AI 자율화' 시대에 대비한 국가 차원의 전략 마련을 강조했다. AI 기술 경쟁이 단순히 성능을 높이는 단계를 넘어 산업 현장의 생산성과 경제적 가치를 창출하고, 사회적 신뢰까지 확보하는 방향으로 전개될 것이라는 판단에서다.배 부총리는 25일 오전 서울 로얄호텔에서 열린 제3차 '과학기술·인공지능 미래전략회의'에서 "2029년까지 세계 2000대 기업의 60%가 업무 프로세스의 대부분을 AI 우선 방식으로 운영할 것으로 전망된다"고 내다봤다. 이는 미국 시장조사업체 IDC(International Data Corporation)가 지난 10월 발표한 '퓨처스케이프 2027(FutureScape 2027)'에 담긴 내용이다.과기정통부에 따르면 이번 회의는 'AI 자율화 시대 : 미래 산업과 사회의 새로운 질서'를 주제로 열렸다. AI 발전에 따른 미래 사회 변화를 전망하고 국가 차원의 대응 전략을 마련하기 위한 자리로, 2030~2035년을 내다보며 산업 경쟁력 변화와 법·제도적 대응 방안을 논의했다.AI 기술은 사람이 정한 작업을 기계가 수행하는 '자동화(Automation)'에서 AI가 데이터를 분석하고 사람이 판단하는 '지능화(Intelligence)'를 거쳐, AI가 스스로 상황을 판단하고 계획·실행하는 '자율화(Autonomy)' 단계로 발전하고 있다. 이에 따라 제조업을 비롯한 산업 현장의 운영 방식은 물론 일상생활과 사회 시스템 전반에도 큰 변화가 있을 것으로 보인다.이번 회의에서는 두 명의 전문가가 AI 자율화 시대의 산업·사회 변화와 대응 과제를 발표했다.먼저 김영옥 에이치디(HD)현대 최고인공지능책임자(CAIO)는 '자율 운영이 바꾸는 제조업의 미래'를 주제로 제조업 경쟁력의 변화와 국가 차원의 대응 전략을 제시했다.김 CAIO는 앞으로 제조업 경쟁력의 기준이 설비 규모에서 현장의 지식과 경험을 AI로 전환하는 역량으로 바뀔 것이라고 진단했다. 제조 AI 강국으로 도약하려면 산업 데이터 구축과 산업별 특화 AI 모델 개발, 실제 산업 현장에서 기술을 검증할 수 있는 실증 환경 조성 등이 필요하다고 제안했다.이어 윤혜선 한양대 법학전문대학원 교수는 'AI를 잘 쓰는 나라의 조건 : 행동하는 AI 시대의 법과 제도 전략'을 주제로 발표했다. 그는 AI가 자율적으로 판단하고 행동하는 시대에는 기존의 제품 출시 전 심사만으로 위험을 관리하기 어렵고, 사고 발생 시 책임 소재를 명확히 하는 데도 한계가 있다고 지적했다.이에 대한 대안으로 연구개발자 면허제와 AI 책임 보험 도입을 제안했다. 연구개발자 면허제는 실험이나 제품별로 사전 승인을 받는 대신 연구개발자 개인에게 등급별 면허를 부여해 허용된 범위에서 연구개발을 수행하도록 하는 제도다. AI 책임보험은 AI 제공자가 보험에 가입해 AI로 발생한 사고의 피해를 보상하는 방식이다.이후 진행된 자유 토론에서는 다양한 분야의 전문가들이 AI 자율화가 경제·사회 각 영역에 미칠 영향을 짚고, 기술 혁신과 산업 경쟁력 강화, 사회적 신뢰 확보를 위한 정책 과제를 논의했다.배 부총리는 "오늘 논의된 의견을 바탕으로 AI 자율화에 따른 산업·사회 전반의 변화에 선제적으로 대응하고, 기술 혁신과 산업 경쟁력 강화, 사회적 신뢰 확보를 아우르는 중장기 과제를 지속적으로 발굴하여 정책에 반영하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.