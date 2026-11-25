큰사진보기 ▲갤러리고철 앞 골목 전경. 2026양림골목비엔날레 참여 작가 공간을 알리는 입간판이 골목 앞에 세워져 있다. ⓒ 양림미술관거리협의체 관련사진보기

큰사진보기 ▲박성호 작가가 고철을 활용하여 작업하고 있다. ⓒ 양림미술관거리협의체 관련사진보기

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"이런 색은 1~2년 묵어서 나오는 색깔이 아니에요. 적어도 30~40년은 지나야 부식이 돼서 저런 색이 나와요."

큰사진보기 ▲강근선 작가가 갤러리고철에서 작업하고 있다. ⓒ 양림미술관거리협의체 관련사진보기

"신문지는 읽자마자 버려지잖아요. 가장 먼저 소비되는 거예요."

큰사진보기 ▲강근선 작가 작품 ⓒ 강근선 관련사진보기

"자연에서 온 것이 다시 자연으로 돌아가는 것, 그 순환을 작품에 실었어요."

큰사진보기 ▲박성호 작가 작품 <미소> ⓒ 양림미술관거리협의체 관련사진보기

큰사진보기 ▲갤러리고철 내부에 박성호 작가의 작품이 전시되어 있고 문 너머 강근선 작가의 작품이 보인다. ⓒ 양림미술관거리협의체 관련사진보기

전남광주통합특별시 양림동, 호랑가시나무언덕과 맞닿은 골목길. 폭이 좁아 무심코 지나치기 쉽지만, 전봇대와 담장을 따라 녹슨 철로 빚은 작품들이 줄지어 있다. 하나씩 들여다보며 걷다 보면 골목에 자리한 '갤러리고철'에 닿는다. 이곳은 골목의 작품들을 만든 박성호 작가와 아내 강근선 작가가 함께 꾸려 온 공간이다.2021년부터 양림골목비엔날레에 함께해 온 두 작가를 지난 10월 중순 이곳에서 만났다. 남편은 고철과 폐품으로 설치 작품을, 아내는 신문지로 평면 입체 작품을 만든다. 장르는 달라도 두 사람이 고르는 재료는 같은 것을 품고 있다. 쓰임을 다한 뒤에도 지워지지 않은 시간이다.박 작가가 가장 아끼는 재료는 오래 묵은 쇠다.그가 가리킨 작품에는 벼를 훑던 농기구 '훑대'의 스프링이 쓰였다. 아버지 세대가 쓰던 철판이다. 그는 이런 쇠를 찾아 시골과 고물상을 전투적으로 다니고, 길을 가다가도 오래된 쇠가 보이면 차를 세운다.강 작가의 재료는 신문지다.수십 년을 묵어야 제 색을 얻는 쇠와는 정반대처럼 보인다. 하지만 신문지에도 쇠 못지않은 시간이 쌓여 있다. 신문 한 부가 손에 닿기까지 누군가는 오래 취재에 공을 들였고, 지면이 나오기까지 수많은 이들의 수고가 들어갔다. 얇고 약해 쉽게 버려질 뿐, 그 안에 담긴 내공은 30년 묵은 쇠에 뒤지지 않는다.두 작가는 재료들이 쌓아 온 시간 위에 자신의 시간을 보탠다. 사물이 가진 낡은 틈새를 들여다보고, 거기에 새로운 숨결을 불어넣으며 긴 시간 공들여 작품을 세상에 선보인다.강 작가는 얇은 신문지를 정성스레 꼬아 캔버스에 한 가닥씩 붙인다. 종이는 밀도 있는 선이 되고, 선이 모여 결을 이룬다. 신문지에 담긴 시간이 한 가닥씩 응축되어 하나의 작품으로 드러나는 셈이다.나무에서 온 신문지가 다시 나뭇결이 되는 그의 작업은 재료가 본래의 자리로 돌아가는 순환을 담고, 가장 자연스러운 것이 무엇인지 되묻는다.박 작가는 덩그러니 놓여 있는 재료를 보고 떠오르는 이야기를 상상하는 것부터 시작한다. 서로 다른 쓰임새를 가졌던 고철들을 상상 속에서 포개어 보며 하나의 맥락을 가진 작품으로 탄생시킨다.그가 가장 공을 들인 작품은 '미소'다. 펜치로 전선을 녹두알 크기로 하나하나 잘라 줄을 맞춰 붙이며 몇 달을 쉬지 않고 작업에 몰두했다.박 작가는 "완전 무아지경에 빠져서 했다"며 그때를 떠올렸다. 낡은 것이 작품으로 태어나는 과정이 누군가에게 영감이 되기를 바라며, 두 작가는 기꺼이 그 시간을 쏟는다.박 작가는 초등학교 때부터 이곳에서 살았다. 지금의 펭귄마을 공예거리 일대에서 양인제과 골목을 거쳐 지금 자리에 이르기까지, 그의 삶은 늘 양림동 골목 안에 있었다. 두 작가는 시골에서 올라온 젊은이들이 방을 얻어 살던 골목이 아파트에 밀려 비어 가던 시절도, 펭귄마을이 생기고 작가들이 모여들며 다시 온기가 돌던 시절도 고스란히 겪었다. 그렇게 쌓아 온 세월이 있기에 양림동은 두 작가에게 갤러리가 있는 동네 그 이상이다.양림골목비엔날레처럼 예술로 사람들이 골목에서 연결되는 기회는 두 작가에게 더없이 소중하다. 강 작가에게 양림골목비엔날레는 이웃 작가들과 함께하는 동네잔치이고, 박 작가에게는 비어 가던 동네가 다시 살아나는 것을 확인하는 자부심이다. 두 사람은 이 자리에서 오래도록 함께하고 싶다고 했다. 빠르게 바뀌는 사회 속에서도 양림동에서만큼은 변하지 않는 것의 아름다움을 사람들이 느낄 수 있기를 바라면서.두 작가의 시선은 이제 골목을 찾는 사람들에게 향한다. 강 작가는 버려진 캔과 전등갓으로 키링을 만드는 체험을, 박 작가는 관람객이 함께 거리를 채워 가는 참여형 작품을 구상하고 있다.평범한 골목에 갤러리가 자리하듯, 예술도 사람들의 일상 가까이에 있었으면 하는 마음이다. 어렵지 않은 것, 우리 주변에서 흔히 마주치는 것이 예술이 되고, 그 과정이 일상 속에 자연스럽게 스며드는 일. 두 작가는 그 일에 계속 앞장서고 싶다고 했다.세상에 진짜 버려지는 것은 없다는 박 작가의 말처럼, 녹슨 쇠 한 조각과 신문지 한 장이 작품이 되는 이 골목에서 예술은 멀리 있지 않다. 갤러리고철의 두 작가는 그 시간을 이제 골목을 찾는 사람들과 함께 이어 가려 한다.