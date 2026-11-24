2027년 하반기 개관을 앞둔 충남미술관이 당초보다 236억 원 늘어난 1169억 원의 막대한 예산을 투입하고도 개관 이후 운영비와 소장품, 전문인력 확보가 뒷받침되지 않으면 경쟁력을 잃을 수 있다는 지적이 제기됐다.
최연숙 충남도의원(당진2·더불어민주당·행정문화위원회)은 24일 열린 제372회 충남도의회 정례회 제2차 본회의에서 충남도를 상대로 한 도정질문에서 "지금은 미술관 건립을 추진하는 '추진기획'에서 개관 이후를 책임질 '운영기획'으로 넘어가는 매우 중요한 시점"이라며 건립 재정부터 소장품 수집, 건축·조경 통합, 광역 운영체계까지 4대 핵심 과제를 집중적으로 짚었다.
"건립비보다 개관 후 운영비가 더 큰 숙제"
현재 충남미술관은 충남도서관 옆 내포신도시 문화시설지구에 연면적 2만 8279㎡(도립미술관 1만 7073㎡·공영주차장 1만 1206㎡, 지하 2층~지상 4층) 규모로 건립이 추진되고 있다. 전시실·교육체험실·수장고와 함께 공영주차장(420대)이 조성되며, 2027년 하반기 개관을 목표로 공사가 진행되는 가운데 충남도는 개관준비단장 임용 추진과 도내 공사립 미술관 연계 '2026 충남미술관 개관 사전프로젝트', '충남미술주간' 등 사전 프로그램도 병행해 왔다.
최 의원은 먼저 충남미술관 총사업비가 당초 933억 원에서 1169억 원으로 236억 원 증가한 점을 거론하며, 공정률과 2027년 하반기 개관 일정의 차질 여부, 추가 증액 가능성을 따져 물었다.
특히 최 의원은 "미술관은 건립비보다 개관 이후 매년 반복되는 작품 구입비와 전시비, 전문인력 인건비, 시설 유지관리비가 장기적으로 더 큰 재정 부담이 되는 시설"이라며 "개관하는 순간이 아니라 최소 10년, 20년을 내다보는 중장기 재정계획이 마련돼 있는지 밝혀달라"고 요구했다.
소장품 수집 '짬짜미' 차단… 지역·한국·세계 미술 균형 주문
미술관의 정체성과 위상을 결정할 소장품 확보 과정의 투명성 문제도 도마에 올랐다. 최 의원은 작품 수집위원회의 전문성과 함께 이해충돌을 막기 위한 제척·회피 장치, 객관적인 가격 산정 및 가치평가 절차가 제대로 작동하고 있는지 확인을 요구했다. 지역 예술단체나 개인이 사적 이해관계에 따라 수집을 요구하거나 부당한 영향력을 행사할 경우 이를 차단할 대응책도 함께 물었다.
수집 방향과 관련해서는 ▲충남 지역 미술사와 정체성을 담은 작품 ▲한국 근현대 미술사의 흐름을 보여주는 대표작 ▲세계 현대미술의 흐름을 읽을 수 있는 국제적 작품 등 세 축의 균형 있는 확보를 주문했다. 아울러 단순 구입을 넘어 기증·유증·장기대여·공공기관 이관 등 다각적 수집 방식의 실적과 목표를 공개할 것을 촉구했다.
건축과 조경의 통합 설계, 그리고 15개 시군을 아우르는 운영체계
최 의원은 내포신도시의 자연환경과 어우러지는 건축·외부 조경의 통합적 공간계획과 야외 문화·휴식공간 조성, 개관 전 전문가 및 도민 의견 수렴 절차 마련도 제안했다.
운영 단계에서는 전시기획자·학예연구사·소장품 관리·교육 전문인력 확보와 함께 내포지역 편중 우려를 해소할 광역 역할을 강조했다. 최 의원은 "충남미술관의 가치는 충남 15개 시군 전체에 돌아가야 한다"며 "농어촌과 문화소외지역을 위한 찾아가는 전시·미술교육 확대, 시군 문화시설 및 지역 예술인과의 협력, 도민 문화향유 확대를 측정할 구체적 성과지표 마련이 필요하다"고 밝혔다.
최 의원은 "1169억 원이 투입되는 만큼 단순한 건물 완공으로 사업의 성공을 평가해서는 안 된다"며 "기본기획에서 추진기획, 운영기획으로 이어지는 모든 과정에서 처음 세운 미술관의 철학이 흔들리지 않도록 확고한 정책 의지와 실행계획을 보여달라"고 당부했다.