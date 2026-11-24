큰사진보기 ▲충남도의회 최연숙 의원(당진2·더불어민주당)이 24일 열린 제372회 충남도의회 정례회 제2차 본회의 도정질문을 통해 충남미술관의 내실있는 운영 준비를 주문하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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2027년 하반기 개관을 앞둔 충남미술관이 당초보다 236억 원 늘어난 1169억 원의 막대한 예산을 투입하고도 개관 이후 운영비와 소장품, 전문인력 확보가 뒷받침되지 않으면 경쟁력을 잃을 수 있다는 지적이 제기됐다.최연숙 충남도의원(당진2·더불어민주당·행정문화위원회)은 24일 열린 제372회 충남도의회 정례회 제2차 본회의에서 충남도를 상대로 한 도정질문에서 "지금은 미술관 건립을 추진하는 '추진기획'에서 개관 이후를 책임질 '운영기획'으로 넘어가는 매우 중요한 시점"이라며 건립 재정부터 소장품 수집, 건축·조경 통합, 광역 운영체계까지 4대 핵심 과제를 집중적으로 짚었다.현재 충남미술관은 충남도서관 옆 내포신도시 문화시설지구에 연면적 2만 8279㎡(도립미술관 1만 7073㎡·공영주차장 1만 1206㎡, 지하 2층~지상 4층) 규모로 건립이 추진되고 있다. 전시실·교육체험실·수장고와 함께 공영주차장(420대)이 조성되며, 2027년 하반기 개관을 목표로 공사가 진행되는 가운데 충남도는 개관준비단장 임용 추진과 도내 공사립 미술관 연계 '2026 충남미술관 개관 사전프로젝트', '충남미술주간' 등 사전 프로그램도 병행해 왔다.최 의원은 먼저 충남미술관 총사업비가 당초 933억 원에서 1169억 원으로 236억 원 증가한 점을 거론하며, 공정률과 2027년 하반기 개관 일정의 차질 여부, 추가 증액 가능성을 따져 물었다.특히 최 의원은 "미술관은 건립비보다 개관 이후 매년 반복되는 작품 구입비와 전시비, 전문인력 인건비, 시설 유지관리비가 장기적으로 더 큰 재정 부담이 되는 시설"이라며 "개관하는 순간이 아니라 최소 10년, 20년을 내다보는 중장기 재정계획이 마련돼 있는지 밝혀달라"고 요구했다.미술관의 정체성과 위상을 결정할 소장품 확보 과정의 투명성 문제도 도마에 올랐다. 최 의원은 작품 수집위원회의 전문성과 함께 이해충돌을 막기 위한 제척·회피 장치, 객관적인 가격 산정 및 가치평가 절차가 제대로 작동하고 있는지 확인을 요구했다. 지역 예술단체나 개인이 사적 이해관계에 따라 수집을 요구하거나 부당한 영향력을 행사할 경우 이를 차단할 대응책도 함께 물었다.수집 방향과 관련해서는 ▲충남 지역 미술사와 정체성을 담은 작품 ▲한국 근현대 미술사의 흐름을 보여주는 대표작 ▲세계 현대미술의 흐름을 읽을 수 있는 국제적 작품 등 세 축의 균형 있는 확보를 주문했다. 아울러 단순 구입을 넘어 기증·유증·장기대여·공공기관 이관 등 다각적 수집 방식의 실적과 목표를 공개할 것을 촉구했다.최 의원은 내포신도시의 자연환경과 어우러지는 건축·외부 조경의 통합적 공간계획과 야외 문화·휴식공간 조성, 개관 전 전문가 및 도민 의견 수렴 절차 마련도 제안했다.운영 단계에서는 전시기획자·학예연구사·소장품 관리·교육 전문인력 확보와 함께 내포지역 편중 우려를 해소할 광역 역할을 강조했다. 최 의원은 "충남미술관의 가치는 충남 15개 시군 전체에 돌아가야 한다"며 "농어촌과 문화소외지역을 위한 찾아가는 전시·미술교육 확대, 시군 문화시설 및 지역 예술인과의 협력, 도민 문화향유 확대를 측정할 구체적 성과지표 마련이 필요하다"고 밝혔다.최 의원은 "1169억 원이 투입되는 만큼 단순한 건물 완공으로 사업의 성공을 평가해서는 안 된다"며 "기본기획에서 추진기획, 운영기획으로 이어지는 모든 과정에서 처음 세운 미술관의 철학이 흔들리지 않도록 확고한 정책 의지와 실행계획을 보여달라"고 당부했다.