큰사진보기 ▲김태성 논산시의원이 24일 제277회 논산시의회 제2차 정례회 행정사무감사에서 사업 추진 경위를 정리한 자료를 화면에 띄워 놓고 이래운 미래전략실장에게 탑정호 복합문화휴양단지 조성사업의 우선협상대상자 선정 과정에 대해 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 논산시의회 행정사무감사 첫날 미래전략실 소관 감사에서 김태성 의원이 화면에 띄운 자료. 탑정호 복합문화휴양단지 조성사업의 최초 공개 공모부터 기존 우선협상대상자 선정 취소, 후속 우선협상대상자 선정까지의 과정을 시간 순서대로 정리했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

2000억원 규모의 민간투자가 걸린 충남 논산시 탑정호 복합문화휴양단지 조성사업의 우선협상대상자 선정 과정이 행정사무감사에서 도마에 올랐다. 첫 우선협상대상자는 공개 공모로 뽑았지만, 두 번째는 공모 없이 선정했기 때문이다.김태성 논산시의원(더불어민주당·다선거구)은 24일 제277회 논산시의회 제2차 정례회 행정사무감사 첫날 미래전략실 소관 감사에서 이래운 미래전략실장을 상대로 사업자 선정 경위를 집중적으로 따져 물었다.김 의원은 이날 2024년부터 이어진 사업 추진 과정과 논산시의 관련 문서를 시간 순서대로 정리한 자료를 화면에 띄웠다. 자료에 따르면 논산시는 2024년 3월 공개 공모를 거쳐 제이앤제이파트너스 측을 우선협상대상자로 선정했다. 이후 지난해 5월 1일 선정을 취소하고 같은 해 7월 15일 별도의 공모 없이 한국토지신탁을 새로운 우선협상대상자로 선정했다.김태성 의원은 "공개 공모가 법적 의무가 아니라고 해도 시민들은 선정 과정이 공정하고 투명했는지를 본다"며 같은 사업에서 선정 방식이 달라진 이유와 그 판단의 근거를 밝힐 것을 요구했다.기존 우선협상대상자와의 협상이 결렬된 과정도 짚었다. 당시 컨소시엄은 지역활성화투자펀드를 활용하는 데 부정적인 의견을 냈고, 논산시는 2024년 9월 사업 구조와 분양 구조에 대해 '이견 없음'이라고 회신했다는 것이다. 김 의원은 이 같은 회신에도 불구하고 협상이 결렬된 경위를 물었다.사업 관련 자료가 충분히 제출되지 않은 점도 지적했다. 또 최초 공모 지침서에 시 소유 토지의 임대를 원칙으로 명시한 만큼 향후 해당 토지를 어떤 절차를 거쳐 임대하거나 매각할 것인지도 따져 물었다.이에 이래운 미래전략실장은 기존 우선협상대상자가 시에서 요구한 사업 타당성 검토를 이행하지 않는 등 사업 추진에 진전을 보이지 않아 선정을 취소했다고 설명했다.이 실장은 "지난해 미래전략실장으로 부임했을 당시 사업이 사실상 진척되지 않고 있었다"며 "회계법인과 법률 전문가의 자문을 거쳐 기존 사업자에게 선정 취소를 위한 청문 절차를 통보했지만 별다른 답변을 받지 못했다"고 말했다.이후 충남도 등을 통해 새로운 투자자를 물색하고 여러 기업과 접촉했으나 사업 참여 의사를 확실하게 밝힌 곳을 찾기 어려웠다는 게 이 실장의 설명이다.후속 우선협상대상자의 구체적인 선정 경위는 김형준 의원의 추가 질의에서 나왔다. 미래전략실은 당시 한국토지신탁과 MDM 측의 사업 제안을 검토했다고 밝혔다. MDM 측은 자본을 투입하지 않겠다는 입장이었지만 한국토지신탁은 자본 투입 의사를 밝혀 우선협상대상자로 선정했다는 것이다.이 실장은 지역활성화투자펀드를 활용하면 사업비를 마련하는 데 따른 이자 부담을 줄일 수 있다고 설명했다. 다만 양해각서(MOU) 체결만으로 사업의 성공을 장담할 수는 없으며, 사업 추진을 위해 설립하는 특수목적법인(SPC)에 실제 투자금이 들어와야 한다고 덧붙였다.감사 막바지에 김 의원은 이 실장에게 사업 추진 과정에서 미처 설명하지 못한 부분이 있다면 충분히 설명해 달라고 했다. 이 실장은 투자자 물색과 자금 조달 과정에서 겪은 어려움을 설명했다.김 의원은 사업이 성공적으로 추진되기를 바란다면서도 "행정에 대한 판단은 집행부의 입장이 아닌 시민의 시선에서 이뤄져야 한다"고 강조했다.