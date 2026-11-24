24일 오전 11시 부산울산경남 노동역사관 개관식이 열렸다.
부산울산경남 노동역사관은 노동자 투쟁의 역사와 열사들의 투쟁을 전시, 해설하는 노동자 교육시설이다. 2018년부터 노동단체와 시민단체, 노동자 개인들의 모금을 통해서 건립을 추진했으나, 각종 법률문제로 인해 2026년에 건립이 완료되었다.
이날 대회사는 공동건립위원장인 김재남 민주노총부산본부 본부장, 민주노총울산본부 최용규 본부장, 김은영 민주노총경남본부 본부장, 이종철 금속노조 현대자동차지부 지부장, 부경울열사회 김대식 회장이 함께 진행했다.
김재남 민주노총부산본부 본부장은 "민주노총의 역사는 열사의 목숨으로 새긴 투쟁의 역사라고 생각한다. 그렇기에 역사관을 만드는 일은 우리를 위해 모든 것을 바쳐 투쟁하신 열사를 기억하는 것이다"라고 말했다.
민주노총울산본부 최용규 본부장은 "폭넓게 연대해서 싸워야 되는데 연대가 옅어지고 있다. 열사들은 이런 것을 바라지 않았다. 노동자라면 오로지 하나가 되고 단결의 큰 힘을 모아서 연대의 틀로 자본주의를 갈아엎어야한다"라고 밝혔다.
김은영 민주노총경남본부 본부장은 "오늘 역사관 개관은 지난 열사의 역사를 지난 우리 항쟁과 민주주의의 피흘림의 역사를 다음 세대에게 고스란히 이어가기 위함이고 발전시키기 위함이라 생각한다"라고 강조했다.
이종철 금속노조 현대자동차지부 지부장은 "노동자가 없는 세상이 있겠는가? 이러한 노동자들을 기리고 또 노동 존중과 노동의 가치를 되새기기 위한 소중한 노동 역사관을 만들자"라고 말했다.
부경울열사회 김대식 회장은 "지쳤을 때 쉴 수 있는 공간, 많은 사람들이 이곳을 찾을 수 있는 곳으로 만들어가겠다. 모든 동지들에게 감사드린다"고 말했다.
이어서 구연철 선생님, 박상만 금속노조 위원장, 조용식 울산교육감, 윤종오 진보당국회의원의 축사가 있었다.
구연철 선생님은 "계급적 착취, 수탈, 멸시가 없는 진정한 노동해방 사회를 위한 참된 교육의 장이 되도록 만들었으면 한다. 내실 있게 발전시켜 후배들의 참된 교육의 장이 되도록 바꿔야 하겠다"라고 말했다.
박상만 금속노조 위원장은 "오늘 부산울산경남 노동 역사관이 단순하게 우리 선배 열사님들을 기억하는 자리에서 끝나는 게 아니라 현장에서 투쟁하고 있는 동지들에게 투쟁의 동기를 부여하는 장소가 되었으면 한다. 또 노동운동의 미래세대들에게는 단결과 연대를 가르쳐 줄 수 있는 뜻깊은 장소가 되기를 바란다"라고 밝혔다.
조용식 울산교육감은 "역사관 개관 진심으로 축하드린다. 역사관을 통해서 우리가 노동의 역사 그리고 투쟁의 역사를 잘 기억하고 보존하고 확장해서 더 나은 세상을 만들어갈 수 있다. 거듭거듭 역사관 개관을 진심으로 축하드린다"라고 축하의 말을 전했다.
윤종오 진보당국회의원은 "누군가는 구속되고, 수배되고, 해고되고, 치열하게 싸우고 또 몸을 던졌다. 그러나 여전히 정치는 초광역특구법이 추진되고 있고, 어렵게 만들었던 노조법 2,3조가 무력화되고 있고, 앞으로 더 싸워 나갈 길이 어렵고 험하다"라며 "힘들지만 우리 노동운동 진영은 작은 차이는 좀 극복했으면 좋겠다. 국회에서 싸우다 보면 그런 마음이 들 때가 많다. 역사 정신이 온전히 잘 계승되어 이 공간도 후배들에게 큰 힘이 되는 공간으로 남도록 저도 힘 보태겠다"고 말했다.
이날 개관식은 민중가수 박준 동지의 노래 공연을 끝으로 마무리됐다.
한편, 개관식 이후 민주노총부산본부 참가자들은 노동역사관에서 '노동자투쟁의 역사와 열사'라는 주제로 열사기행을 진행했다.
부산울산경남 노동역사관은 '노동자투쟁의 역사와 열사'교육 및 '솥발산열사묘역'교육을 진행하며 역사관 홈페이지로 신청을 받고 있다.
홈페이지 : 사단법인 부산경남울산 노동역사관nodonghistory.or.kr
덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.