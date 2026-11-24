큰사진보기 ▲서산시가 올해 소나무재선충병 감염(의심)목을 방제하는 모습 ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 요청한 소나무재선충병 특별방제구역 지정이 연내 이뤄질 전망이다. 산림청은 피해목이 원칙적 지정 기준인 3만 그루에 미치지 못하더라도 확산이 우려되면 지정할 수 있다는 예외 조항을 서산에 적용할 방침이다.산림청 관계자는 24일 <서산시대>와의 통화에서 11월 지정은 이미 마무리됐으며, 서산은 12월 지정 대상으로 검토하고 있다고 밝혔다. 특별한 변수가 없으면 올해 안에 지정될 것으로 본다는 설명이다.그러나 특별방제구역 지정과 별개로 서산의 실제 재선충병 피해 규모는 아직 명확하게 파악되지 않고 있다.서산시는 지난 6일 충남도에 소나무재선충병 특별방제구역 지정을 요청했다. 최종 지정 권한은 산림청에 있다. 특별방제구역으로 지정되면 기존 방제 기간의 제약을 완화해 연중 방제를 추진할 수 있다. 서산시는 방제사업에 필요한 국비 확보에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.산림청은 올해 방제지침을 개정해 특별방제구역 지정 대상을 확대했다. 종전에는 피해 고사목이 5만 그루 이상인 '극심' 지역을 대상으로 했으나, 3만 그루 이상인 '심' 지역까지 범위를 넓혔다.산림청이 지난 7월 발표한 '심' 이상 피해 지역은 전국 27곳이다. 충남에서는 태안·보령·서천·청양 등 4개 시군이 포함됐으나 서산은 빠졌다.산림청 관계자는 피해목이 3만 그루 이상일 때 지정하는 것이 원칙이지만, 기준에 미치지 않더라도 확산이 우려되는 지역은 지정할 수 있다고 설명했다. 서산은 충남에서 재선충병 피해가 가장 큰 태안과 맞닿아 있다.서산시는 올해 소나무재선충병 감염·의심목 5321그루를 방제하고, 소나무림 616㏊에 예방 나무주사를 실시했다고 밝혔다.서산시 산림공원과 관계자는 5321그루에 대해 지난해와 올해 발생한 감염목에 주변 의심목까지 포함한 방제 물량이라고 설명했다. 올해 새로 발생한 재선충병 피해목만을 집계한 숫자는 아니라는 뜻이다.한편 서산시가 실시한 드론 촬영 용역에서는 3만 그루가 넘는 고사목이 포착됐다.시는 일부 지역을 드론으로 촬영한 뒤 프로그램을 이용해 고사목 위치를 하나하나 표시했다. 시 관계자는 이 같은 방식으로 파악한 고사목이 3만 그루를 넘으며, 팔봉면 일대에 집중돼 있다고 설명했다.서산에서 나무병원을 운영하는 나무의사 A씨는 "서산의 피해목이 3만 그루를 넘어설 것"이라며 "팔봉면 진장리 일대만 해도 수만 그루에 이를 것"이라고 추정했다.다만 드론으로 포착한 고사목이나 현장에서 추정한 수치를 해당 연도의 재선충병 피해 규모로 곧바로 볼 수는 없다.산림청 산림병해충방제과 관계자는 "피해 등급의 기준이 되는 것은 해당 연도에 발생한 피해목"이라며 "드론 사진에는 수년 전에 고사한 나무나 재선충병 이외의 원인으로 죽은 나무가 포함될 수 있다"고 설명했다. 정확한 피해 규모를 파악하려면 표준지 조사 등 지상 예찰을 병행해야 한다는 것이다.5321그루는 올해 방제한 물량이고, 3만 그루 이상은 드론으로 파악한 고사목 추정치다. 집계 대상과 기준이 달라 두 수치를 직접 비교할 수 없다. 드론이 포착한 고사목 가운데 해당 연도에 재선충병으로 피해를 본 나무가 얼마나 되는지는 추가로 확인해야 한다.서산시는 지난 10월 23일 소나무재선충병 방제 전담 태스크포스(TF)를 신설하고 '소나무재선충병 방제사업 기본계획 수립 용역'을 진행하고 있다.지난 20일 시청 상황실에서 열린 중간보고회에는 신필승 서산시 부시장을 비롯해 중부지방산림청, 충남도 산림자원연구소, 인접 시군 관계자 등 20여 명이 참석했다. 참석자들은 피해 현황과 권역별 방제 전략, 연차별 방제계획 등을 공유했다. 기본계획은 내년 1월 확정될 예정이다.김기수 서산시 산림공원과장은 "소나무재선충병 확산을 방지하기 위해서는 방제 예산 확보와 더불어 산림 소유자의 적극적인 협조와 동의가 필수적"이라며 "신설된 전담 TF팀을 중심으로 촘촘한 방제망을 구축하겠다"고 말했다.특별방제구역 지정으로 방제 여건이 넓어지더라도 실제 피해 규모를 확인하는 과제는 남는다. 드론으로 포착한 고사목의 발생 시기와 원인을 지상 조사로 가려내야 한다. 어디에, 얼마나 피해가 발생했는지 확인돼야 방제 대상과 우선순위도 분명해질 수 있다.