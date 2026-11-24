큰사진보기 ▲'한덕수 대법원 판결' 토론회 참석한 김민석취임 100일 맞은 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽 두 번째)가 24일 국회에서 열린 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가' 긴급 토론회에 참석해 인사말 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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조희대 대법원장 탄핵을 추진 중인 더불어민주당이 24일 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가'라는 주제로 긴급 토론회를 열고 여론전에 나섰다. 민주당은 지난 19일 대법원이 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송하자, "내란 부역을 정당화하려는 역사적인 왜곡"은 묵과할 수 없다며 이튿날 조 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택한 바 있다.한정애 정책위의장 등 당 소속 의원 91명이 참여한 이날 토론회는 오후 2시부터 1시간 40분가량 국회 본관에서 진행됐다. 김민석 대표는 처음부터 끝까지 자리를 비우지 않고 발제와 토론을 청취했다.김 대표는 "당은 사법부의 판결에 대해 기본적으로 판단을 존중한다는 입장을 견지해 왔다"면서도 "내란 주요 임무 종사자 한덕수에 대한 대법원 판결은 비판할 대목이 여러 가지 있는 것 같다"고 말했다.그는 "이번 판결에서 어떤 점이 잘못인지 조목조목 짚어가며 동시에 조 대법원장의 탄핵 사유를 별도로 정리해 나갈 것"이라며 "탄핵이 헌법재판소에서 반드시 인용될 것이라는 확신을 가지고 대한민국을 바로 세우기 위한 역사적 소명에 임하겠다"고 강조했다.한정애 사무총장은 "내란과 관련된 재판, 가장 최근에 있던 한덕수 대법원 판결에 대한 청문 과정이 필요한 것 같다"면서 "내란 청산이 '청산'이라는 단어에 맞게끔 모든 과정과 절차가 투명하고도 공정하며 국민들이 납득할 수 있게 진행되길 바란다"고 했다.발제를 맡은 전문가들은 대법원이 한 전 국무총리 사건을 판결하며 12.3 비상계엄의 위헌·위법성을 확인하면서도 내란임을 명확하게 밝히지 않았다고 짚었다. 특히 계엄 선포 전 윤석열 당시 대통령에게 국무회의 소집을 건의한 행위가 무죄라고 판단한 데 대해 비판의 목소리가 이어졌다.유승익 참여연대 사법감시센터 소장은 "전두환·노태우 사건에서도 내란을 판단할 때 목적범과 관련해선 추가적인 법리를 들이대는 게 아니라 단순하게 미필적인 인식만 있으면 된다고 했다"며 "하필 이렇게 중요한 한덕수 사건에서 판례를 변경했다. 어떤 교묘한 전략이 숨어 있는 것 아닌가 하는 생각은 하게 된다"고 말했다.조 대법원장이 한덕수 사건 심리에 참여한 것은 재판 과정의 공정성 측면에서 문제가 있다는 지적도 나왔다. 지난 3월 시민단체는 12.3 내란에 가담했다는 의혹으로 조 대법원장을 2차 종합특검팀에 고발했다. 조 대법원장은 종합특검팀이 고발 사건을 각하하기 전인 8월 5일 한덕수 전 총리 사건을 전원합의체 심리 사건으로 지정하고 재판장이 됐다. 비상계엄 관련 수사 대상 신분인 상태에서 재판을 맡게 된 셈이다.당 법률위 부위원장인 이주하 변호사는 "동일한 사태와 관련해 수사 대상이던 대법원장이 그 사태의 주요 피고인 사건을 회피하지 않은 채 재판장으로서 심리한 것은 실제 혐의 유무와 무관하게 재판의 공정성에 대한 신뢰를 훼손한다"고 지적했다.토론회에 참석한 송영길 의원은 "국회가 조 대법원장 탄핵소추안을 의결하면 헌재에서 치열한 논쟁이 있겠지만, 저는 간과할 수 없는 위법 행위가 수없이 쌓여 있다고 본다"라고 말했다.이날 현장에는 송 의원 외에도 조 대법원장 탄핵소추 추진단 소속인 양부남·이용우·이건태 의원, 국회 법제사법위원장인 서영교 의원 등이 참석했다.