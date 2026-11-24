큰사진보기 ▲낙안읍성 마을 옆에 자리한 '뿌리깊은나무박물관' 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲박물관에 전시된 뿌리깊은나무 창간인 한창기에 대한 설명문 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲<뿌리깊은나무> 표지들 ⓒ 오문수 관련사진보기

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"기와는 지붕에 씌워 눈과 빗물의 침수를 차단하고 이를 흘러내리게 하여 지붕 재목의 부식을 방지함과 동시에 건물의 경관과 치장을 위하여 사용된다."

큰사진보기 ▲유물 전시관 모습으로 한창기 선생이 수집한 여러가지 유물들이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲명현왕후가 보낸 한글편지와 봉투 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲한창기 선생이 수집한 유물들이 박물관에 전시되어 있다 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲' <뿌리깊은나무>를 창간한 한창기가 1980년 한눈에 매료되었다고 한 단소 명인 (고) 백경 김무규 선생의 고택으로 뿌리깊은나무재단에서 매입해 박물관으로 이건한 '수오당' 건물이다. 사랑채에 딸린 누마루는 영화 <서편제>의 한 장면에 등장한 장소이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

지난 20일, 우중충한 날씨에 겨울비가 내리는 가운데 순천시립 '뿌리깊은나무박물관'을 방문했다.전남 순천시 낙암면 평촌3길 45에 있는 '뿌리깊은나무박물관'은 낙안읍성 마을과 붙어있다. 겨울비가 뿌리는 가운데도 낙안읍성을 찾는 방문객이 보였지만 박물관 주차장에는 승용차 한 대만 주차해 있어 스산한 분위기다.한창기는 전남 보성군 벌교 지곡에서 태어났다. 벌교초, 순천중, 광주고, 서울대 법대를 졸업했다. 고등학교 시절 광주에서 선교사에게 배운 영어 실력으로 미군 부대에서 성경책을 판매했다.그 시절 우연히 미군 영내에서 <브리태니커 백과사전>을 알게 되었고, 한국에서 지사를 설립했다. 이후 최초 동양 지사장을 지내며 세일즈계의 신화로 자리 매김했다.1972년부터는 민화 전시, 판소리 음악회를 개최하며 일반인들도 함께 전통문화를 누릴 수 있도록 노력했다. 1976년에는 <뿌리깊은나무>를 창간해 월간 문화잡지로는 당대 최고 부수를 판매하며 지성인들의 상징이 되었다.1980년 군사 정부의 손에서 <뿌리깊은나무>가 폐간된 뒤로 <한국의 발견>을 출판했다. 1984년에는 여성을 위한 잡지 <샘이깊은물>을 발행해 전통을 이어가는 생활, 교육 등을 다뤘다. 선생은 잊혀져가는 전통적인 옹기, 찻그릇, 반상기 등을 제작 보급했다.한창기 선생은 "박물관이야말로 사람이 만들 수 있는 가장 크고 아름다운 책"이라 생각했고 생전에 자신이 모은 유물로 한국의 민중문화를 보여주는 박물관을 짓는 꿈을 꾸었다. 그리고 그 꿈은 그가 모았던 6,500여 점의 유물과 함께 '뿌리깊은나무박물관'에서 숨쉬고 있다.한창기는 우리나라 전통미를 담고 있는 문물을 찾아 곳곳을 누볐다. 그가 수집한 유물은 청동기시대 토기, 삼국시대 기와, 고려시대 공예품, 조선시대 한글 소설, 근현대 민속품 등 다양하다. 그가 수집한 기와에 대한 설명문이다.그가 수집한 기와에는 연꽃무늬 수막새, 서까래 기와, 귀면기와 등 다양한 형태의 삼국시대 기와가 있다.한창기는 '취미가 한글'이라고 주장할 정도로 한글을 사랑해 한글로 된 여러 가지 수집품과 고전소설 및 한글 편지도 수집했다. 한글 소설로는 <홍길동전> <명주기봉><구운몽><춘향전> 등이 있고, 신정왕후가 보낸 한글 편지와 봉투 및 명현왕후가 보낸 한글 편지와 봉투도 있다.지도 종류에는 <대동여지전도><해좌전도>가 있고 1626년 낙안군수로 있으면서 3년에 걸쳐 낙안읍성을 지금과 같은 석성으로 중수한 '임경업 장군 초상화'와 잡지 <샘이깊은 물> 창간호 표지로 사용된 작가 미상의 '여인도'도 있다.박물관 옆에는 1922년 구례 산성리 절골에 건립된 단소 명인 (고) 백경 김무규 선생의 고택을 옮겨온 '수오당'이 있다. 총 여덟 채로 이루어진 한옥은 누마루가 있는 사랑채, 여성들이 기거하던 안채, 부모를 위한 별채, 조상의 신주를 모시는 사당 등으로 완전한 가옥 형태를 이루고 있다.1980년 한창기 선생은 이 고택을 보고 한눈에 매료되었다고 한다. 26년 후인 2006년에 뿌리깊은나무재단에서 매입하여 박물관으로 이건되었다. 사랑채에 딸린 누마루는 영화 <서편제>의 한 장면을 담은 장소이다.<뿌리깊은나무>와 <샘이깊은물>의 잡지명은 세종대왕 때 만들어진 용비어천가 글귀에서 이름을 빌려왔다고 한다. '뿌리깊은나무박물관'에 가면 한 사람의 열정이 빚은 소중한 결실을 만날 수 있다.