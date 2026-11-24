큰사진보기 ▲충남도의회 장재석 의원이 24일 홍성의료원이 전문의 부재로 석면 폐기능검사를 중단한 사태를 강하게 질타하며, 조속한 검사 재개를 촉구했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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충남도의회 장재석 의원(홍성2·국민의힘)이 전국 최대 석면 피해 지역인 충남의 거점 병원 홍성의료원이 전문의 부재로 석면 폐기능검사를 중단한 사태를 강하게 질타하며, 충남도의 책임 있는 대책 마련을 촉구했다.장 의원은 24일 열린 제372회 정례회 제2차 본회의 도정질문에서 "전국 석면피해 인정자 3명 중 1명이 충남에 거주함에도 의료인력 수급을 핑계로 책임을 미루는 것은 도 공공의료정책의 심각한 맹점"이라고 지적했다.장 의원이 충남도로부터 제출받은 자료에 따르면, 전국 석면피해 인정자 7028명 중 약 35%(2481명)가 충남에 거주하고 있다. 이 가운데 82%(2042명)가 홍성과 보령에 집중돼 있다.이처럼 홍성·보령 일대에 피해자가 밀집한 것은 기저 암석에 석면이 포함된 지질학적 특성과 과거 산업화 과정 때문이다.1990년대까지 홍성군 광천읍·구항면, 보령시 오천면 일대에 대형 석면광산이 집중 운영됐고, 석면 실을 생산하는 가내수공업이 성행하면서 광산 노동자뿐만 아니라 주민과 가족들까지 광범위하게 석면에 노출됐다.세계보건기구(WHO) 지정 1급 발암물질인 석면은 10~40년의 긴 잠복기를 거쳐 폐암, 악성중피종, 석면폐 등 완치가 불가능한 진행성 치명 질환을 유발한다.상황이 이럼에도 거점 병원인 홍성의료원은 수억 원의 예산을 들여 검사 장비를 마련해 놓고도, 정작 직업환경의학과 전문의를 구하지 못해 폐기능검사를 중단한 상태다.장 의원은 홍성의료원 건강관리서비스 등록자의 91%(1048명)가 70세 이상 고령자이고, 40%(463명)가 독거가정이라는 점을 짚으며 사태의 심각성을 강조했다.장 의원은 "장거리 병원 이동이 버거운 고령 피해자들에게 가까운 홍성의료원에서의 검사 재개는 단순한 편의가 아닌 피해자의 생명 및 건강권과 직결된 문제"라고 역설했다.특히 경증인 석면폐 2·3급 환자가 중증인 1급이나 폐암으로 악화하는 경우가 많아 지속적인 추적 관찰과 모니터링이 필수적이라는 점에서, 지역 거점 병원의 검사 중단은 피해자들의 건강 관리에 치명적인 공백을 초래하고 있다.이에 장 의원은 조속한 검사 재개를 위한 3대 핵심 대책으로 ▲ 직업환경의학과 전문의 확보를 위한 공중보건의 배정 확대 및 관계기관 협의 ▲ 도 차원의 전문의 인건비 지원 ▲ 폐기능검사 전담인력 고용 안정화를 제시하며, 도지사에게 구체적인 예산 마련 시기와 실행계획을 밝힐 것을 요구했다.끝으로 장재석 의원은 "석면피해자의 건강권은 예산이 남을 때 지원하는 시혜성 복지사업이 아니라 충남도가 마땅히 책임져야 할 의무"라며 "홍성의료원 검사 재개와 더불어 피해자들이 평생 안정적인 관리를 받을 수 있는 '충남형 석면피해자 통합관리지원체계'를 시급히 구축해야 한다"고 거듭 촉구했다.