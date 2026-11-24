큰사진보기 ▲유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 지난 19일(현지시간) 스위스 제네바에서 보도자료를 내고 대한민국 정부가 실무그룹의 공식 방문 초청을 철회했다고 밝혔다. 앞서 실무그룹은 방한을 엿새 앞둔 17일 밤 공식 홈페이지를 통해 이번 방문이 "정부에 의해 취소(Cancelled by the State)"됐다고 공지한 바 있다. ⓒ 유엔 인권최고대표사무소 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국내 인권단체들은 즉각 반발했다. 민주사회를위한변호사모임 등이 참여하고 있는 '유엔 자의적구금 실무그룹 방한 대응을 위한 대한민국 시민사회모임'은 지난 18일 공동성명을 내고 "유엔 인권이사회 이사국인 대한민국 정부가 특별절차 조사에 협조하지 않아 국가방문이 취소된 부끄러운 기록이 남게 됐다"며 정부를 강력히 규탄했다. ⓒ 민주사회를위한변호사모임 누리집 갈무리 관련사진보기

유엔 인권이사회 산하 '자의적 구금에 관한 실무그룹(WGAD)'의 대한민국 공식 방문이 정부의 비협조로 전격 무산됐다. 당초 11월 23일부터 12월 4일까지 예정됐던 방한 일정이 불과 엿새를 앞두고 철회되면서, 유엔 인권기구와 국내 시민사회 모두 한국 정부의 결정에 강한 유감과 비판을 쏟아내고 있다.유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 지난 19일(현지시간) 스위스 제네바에서 보도자료를 내고 대한민국 정부가 실무그룹의 공식 방문 초청을 철회했다고 밝혔다. 앞서 실무그룹은 방한을 엿새 앞둔 17일 밤 공식 홈페이지를 통해 이번 방문이 "정부에 의해 취소(Cancelled by the State)"됐다고 공지한 바 있다.실무그룹은 19일 성명에서 "최근 몇 달간 광범위한 협의가 진행됐음에도 불구하고, 현시점에서 방문을 진행하지 않기로 한 대한민국 정부의 결정에 유감을 표한다"고 전했다.이번 방한 무산의 결정적 원인은 구금시설에 대한 '사전 예고 없는 불시 방문' 허용 여부였던 것으로 확인됐다.실무그룹은 "임무의 실효성과 독립성을 확보하기 위해서는 자유로운 조사 권한이 보장돼야 하며, 여기에는 자유가 박탈된 장소에 대한 불시 방문 권한과 임무 수행에 필요하다고 판단되는 모든 교도소, 구금 시설 및 신문 장소에 대한 접근권이 포함된다"고 강조했다. 이어 실무그룹의 국가 방문 직무규정과 유엔 인권이사회 독립 전문가들의 방문 직무규정에 따라 불시 방문 권리를 보유하고 있음을 거듭 확인했다.1991년 설립된 자의적 구금 실무그룹은 자의적 자유 박탈 혐의 사례와 망명 신청자·이민자의 행정 구금 문제 등을 조사하는 유엔 인권이사회 특별절차 기구다. 지난해 10월 임기가 3년 연장됐으며, 현재 매튜 길렛 의장과 신희석 후속조치 담당 부의장 등 5명의 독립 전문가가 활동하고 있다.국가방문은 정부와 시민사회, 자유를 박탈당한 당사자와의 면담 및 현장조사를 통해 실태를 객관적으로 파악하고 유엔 인권이사회에 개선 권고 보고서를 제출하는 공식 절차다. 특히 사전 예고 없는 방문 권한은 정부나 시설 운영자의 사전 준비와 개입으로 인한 인권침해 실태의 은폐·왜곡을 막기 위한 필수 조건으로 꼽힌다.국내 인권단체는 즉각 반발했다. 민주사회를위한변호사모임 등이 참여하고 있는 '유엔 자의적구금 실무그룹 방한 대응을 위한 대한민국 시민사회모임'은 지난 18일 공동성명을 내고 "유엔 인권이사회 이사국인 대한민국 정부가 특별절차 조사에 협조하지 않아 국가방문이 취소된 부끄러운 기록이 남게 됐다"며 정부를 강력히 규탄했다.이들은 정부가 그동안 보여온 태도와 이번 결정이 정면으로 배치된다고 지적했다. 한국 정부는 실무그룹의 조사 권한과 범위를 인지한 상태에서 2025년 8월 방한 일정을 확정하고 협의를 이어왔다.특히 불과 두 달 전인 올해 9월 15일 제63차 유엔 인권이사회에서는 실무그룹의 방한을 환영하며 "이번 방문이 성공적으로 이루어질 수 있도록 필요한 모든 지원을 아끼지 않을 준비가 되어 있다"고 공식 발언하기도 했다. 충분한 협의 기간을 거치고도 방문 직전 돌연 불시 방문을 거부해 공식 일정을 파행으로 몰고 갔다는 것이다.이번 방한 무산으로 국내의 자의적 구금 실태를 국제인권기준에 따라 점검할 기회도 사라졌다. 그동안 국내 34개 인권시민사회단체는 지난 9월 11일 대한민국의 자유박탈 실태에 관한 공동 보고서를 실무그룹에 제출하고, 피해 당사자와 시민사회 면담을 준비해 왔다.시민사회는 외국인보호소에서의 이주민 구금, 당사자의 의사에 반하는 정신장애인의 비자의 입원, 장애인 거주시설과 노인요양시설에서의 강제수용 등 자의적 자유박탈 소지가 있는 제도와 관행이 이번 현장조사를 통해 개선되기를 기대했으나 "정부의 비협조로 인해, 자유를 박탈당한 당사자들의 목소리가 국제사회에 전달되고 그들의 인권침해 실태가 독립적으로 조사받을 기회마저 사라지게 되었다"고 꼬집었다.공익법단체 두루의 이한재 변호사 또한 24일 기자와의 인터뷰에서 "이번 결정은 국제인권규약에 따른 인권보장 의무와 대한민국이 국제사회에 공표한 협력 약속에 배치된다"며 "유엔이 '조약 가입 여부와 관계없이 모든 국가를 구속하는 국제관습법'으로 보는 가장 기본적인 인권 원칙을 한국 정부가 저버린 것"이라고 지적했다.이 변호사는 "실무그룹은 2022년 몽골·보츠와나, 2024년 캐나다, 2025년 호주를 방문하는 등 국내 상황이나 선진국·후진국 여부와 무관하게 전 세계에서 조사를 진행하고 있다"며 "2022년부터 예고돼 수개월 간 실무 협상을 벌여온 조사를 한국 정부만 거부한 셈"이라고 강조했다.특히 이 변호사는 법무부가 불시 방문 거부의 사유로 내세운 '국내법상 불가능하다'는 주장은 사실이 아니라고 조목조목 반박했다. 그는 "법무부가 근거로 제시한 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률' 제9조 2항과 같은 법 시행령 제3조 1항은 '일반인의 참관'에 해당하는 조항으로, 유엔의 조사 시찰에 적용하기에 부적절하다"고 짚었다.실제로 국가인권위원회법 시행령 제3조 역시 긴급을 요하거나 사전 통지 시 조사 목적 달성이 어렵다고 인정되는 경우 사전 통지 없는 구금·보호시설 방문조사를 허용하고 있다.이어 이 변호사는 "무엇보다 국내법상 절차를 이유로 국제인권기구의 조사 협력을 거부할 수 없다는 것이 국제법의 대원칙"이라며 "유엔 인권이사회 이사국으로서 스스로 밝힌 국제적 약속을 저버려 대한민국의 인권외교와 정부에 대한 신뢰를 훼손했다. 절차적인 문제는 미리 협의해 충분히 해결할 수 있는 만큼, 정부는 절차적 이견을 해소하고 독립적이고 실효적인 조사가 보장되도록 협의를 재개해 공식 방한이 이루어지도록 해야 한다"고 촉구했다.한편, 실무그룹은 이번 방문 준비와 국내 회의 일정 조율에 참여해 준 시민사회단체 및 이해관계자들에게 감사를 표하며, 앞으로도 관련 정보를 지속해서 공유해 줄 것을 당부했다. 아울러 확립된 직무규정에 따라 방문이 이루어질 수 있도록 한국 당국과 협력의 정신으로 계속 협의할 준비가 돼 있다고 밝혔다.