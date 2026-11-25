민생의 또 다른 뜻은 생민, 즉 살아있는 국민입니다. 남인순 국회부의장이 구성을 제안한 '친밀관계폭력대책 특별위원회'는, 그래서 민생특위입니다. 국회의원 93명이 뜻을 같이 했습니다. 살아있는 국민을 더 잘 지키자는 결의에 여야는 없습니다. 그 의미와 과제 그리고 진행 과정 등을 93회 연재합니다.



큰사진보기 ▲2022년 9월 20일, 서울 지하철 2호선 신당역 여성화장실 입구에 스토킹 살인사건으로 희생된 여성역무원을 추모하는 시민들이 붙여 놓은 메모지가 빼곡하게 붙어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"오늘 동생이 세상을 떠난 지 딱 1년이 됐습니다. 사건 이후 언론을 통해 다른 분들이 저와 같은 아픔을 겪지 않았으면 좋겠다고 말한 것이 기억납니다. 그런데도 여전히 교제 폭력과 사망 소식을 전해 듣고 있습니다. 제발 교제폭력 처벌법에 관심을 가져주세요. 다시는 이런 피해자가 나오지 않도록 국회가 시급하게 관련 법 통과를 논의해주세요."

큰사진보기 ▲2022년 9월 20일, 서울 2호선 신당역 지하철 화장실 앞과 신당역 10번 출구 앞에는 스토킹 살인 당한 20대 여성 역무원을 추모하는 글이 적힌 포스트잇 500여개가 붙어있다. ⓒ 이주연 관련사진보기

"그때 당시 제가 언론에 떠들고 하니까 뭐 조금 떴다가 다시 가라앉았어요. 법이 만들어질 거라 기대했었죠. 그 정도 됐으니까 그냥 뭐 잘 통과 안 되겠는가, 법이 만들어질 거라고, 국회에서 잘 하겠지. 그런데 실상 보니까 여태껏 해놓은 게 아무 것도 없어요."

큰사진보기 ▲2022년 9월 20일, 서울 2호선 신당역 지하철 화장실 앞과 신당역 10번 출구 앞에는 스토킹 살인 당한 20대 여성 역무원을 추모하는 글이 적힌 포스트잇 500여개가 붙어있다. ⓒ 이주연 관련사진보기

"아이가 생각날 때마다 무엇이 잘못된 건지, 사회적 안전망이 미비했던 건 아닌지 의문이 듭니다. 이후에도 유사한 사건이 계속해서 발생하고 있는데, 피해자 보호 조치는 여전히 부족하지 않나 싶어요. 저희와 같은 아픔이 다시 생기지 않도록 했으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲2022년 9월 20일, 서울 2호선 신당역 지하철 화장실 앞과 신당역 10번 출구 앞에는 스토킹 살인 당한 20대 여성 역무원을 추모하는 글이 적힌 포스트잇 500여개가 붙어있다. ⓒ 이주연 관련사진보기

"저희가 올렸던 교제폭력처벌법 입법 청원이 아직, 1년이 넘었는데도 법제사법위원회에 계류중입니다. 사람 위에 사람 없지 않습니까. 부디 민생을 살펴 교제폭력 피해자와 유족들을 두 번 죽이는 미루기를 멈춰 주세요."

"저희 딸이 죽고 난 후에도 스토킹·교제살인 사건이 끊이지 않고 계속 일어났습니다. 죽고 나서 (하는) 범죄자 처벌에 앞서, 이런 범죄로 생명을 잃지 않게 하는 것이 제일 중요하다고 생각합니다. 국회의원님들께서 피해자 보호법을 개정하여 대한민국의, 저희 딸들을 지켜주세요."

큰사진보기 ▲2018년 10월 29일, 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 국가의 가정폭력 대응 강력 규탄 시민사회 기자회견에서 참가자들이 가정폭력 강력 대응을 촉구하는 손팻말을 들고 있다. 회견 참가자들은 당시 발생한 '강서구 전처 살인' 같은 사건이 가정폭력에 대한 국가의 대응 부실로 발생했다며 재발방지를 위한 강력한 대응 시스템 마련을 촉구했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"최근 친밀한 관계에서 발생하는 강력범죄가 잇따르면서 피해자 보호체계의 실효성에 대한 국민적 우려가 커지고 있음. 이들 사건은 교제폭력과 스토킹, 가정폭력 등 관계 유형과 범죄 양상은 다르지만, 폭력의 위험 신호가 반복되었음에도 가해자를 피해자로부터 충분히 격리하지 못하고, 피해자의 생명과 안전을 지키지 못하는 등 현행 보호체계의 한계가 드러남."

큰사진보기 ▲2026년 10월 14일, 강경숙 조국혁신당 의원이 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에서 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교 건립과 관련해 정근식 서울시 교육감에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"피해자가 신고하고 보호를 요청했는데도 끝내 목숨을 잃는 일이 반복되고 있다. 위험을 몰랐던 것이 아니라, 위험을 알고도 막지 못했다는 점에서 국가의 책임을 무겁게 받아들여야 한다. 위험 신호가 확인되면 신속히 개입하고, 가해자의 접근을 차단하며, 피해자의 안전을 끝까지 책임지는 제도를 마련해야 한다.



국회 역시 책임에서 자유롭지 않다. 관련 법안들이 발의되고도 제대로 심사되지 못한 채 쌓여 있는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다는 생각으로 특위 구성결의안에 동참했다. 93명의 의원이 뜻을 모은 만큼 더 이상 시간을 지체해서는 안 된다. 하루빨리 특위를 구성하고, 국회에 계류된 법안들이 실질적인 피해자 보호로 이어지도록 해야 한다."

강경숙, 강준현, 고민정, 곽상언, 권향엽, 김교흥, 김남국, 김남근, 김남희, 김동아, 김미애, 김병주, 김선민, 김성범, 김소희, 김윤, 김재원, 김정재, 김주영, 김준형, 김준환, 김현, 김현정, 김희정, 남인순, 맹성규, 모경종, 문금주, 문대림, 문정복, 민병덕, 박은정, 박정, 박주민, 박지원, 박지혜, 박해철, 박홍근, 박희승, 백선희, 백혜련, 복기왕, 부승찬, 서미화, 서영교, 서영석, 서왕진, 성일종, 소병훈, 손솔, 송옥주, 송재봉, 신장식, 안규백, 안태준, 양부남, 염태영, 오세희, 용혜인, 유동수, 유용원, 윤종군, 윤종오, 이광재, 이기헌, 이상식, 이수진, 이언주, 이연희, 이재관, 이재정, 이주희, 이춘석, 이학영, 임미애, 장종태, 전종덕, 전진숙, 정성호, 정춘생, 정혜경, 조계원, 조은희, 진선미, 채현일, 최기상, 최혁진, 한준호, 허성무, 허영, 허종식, 홍기원, 황명선(가나다 순)

2024년 7월 17일, 인천 스토킹 살인 사건 항소심이 열린 날이었습니다. 출근길에 나선 전 연인을 무참하게 살해했던 사건, 가해자는 접근금지 명령을 받은 상태였습니다. 유족들은 선고 직후 눈물을 흘리며 이렇게 말했습니다.2024년 8월 27일, KBS 시사기획 <창> '죽어서야 헤어졌다' 편이 방영됐습니다. 방송에서, 2020년 6월 25일 당진 자매 교제살인 사건으로 두 딸을 잃은 아버지는 4년 후 자신의 심경을 밝혔습니다.2024년 9월 11일, '스토킹 범죄 피해자 보호와 2차 피해 방지를 위한 심포지엄'이 열렸습니다. 2년 전, 신당역 스토킹 살인사건으로 딸을 잃은 아버지가 심포지엄에 참석했습니다.2025년 2월 26일, 한 어머니가 국회 소통관에 섰습니다. 2024년 4월 발생한 경남 거제 교제폭력 사망사건 피해자의 어머니였습니다. 그는 '민생'을 말했습니다.또 다른 어머니, 2025년 10월 21일 경기남부경찰청 본관 5층 대강당에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사 참고인으로 출석했습니다. 2025년 5월 화성 동탄신도시 교제살인 사건 피해자 어머니는 말했습니다.공통점이 있습니다. 피해자가 숨진 뒤, 유족들은 다른 피해자가 생기지 않도록 법과 제도를 개선해달라고 호소했습니다.그리고 다시, 1년이 지났습니다. 그동안에도 여성들이 친밀한 관계에서 일어난 폭력으로 목숨을 잃는 일이 계속 일어났습니다.남인순 국회부의장이 대표발의한 '친밀관계폭력대책 특별위원회 구성 결의안' 제안 이유입니다. 그 이유에, 국회의원 93명이 뜻을 같이 했습니다. 강경숙 조국혁신당 의원은 그 중 한 사람입니다.강 의원은 교육인 출신으로 조국혁신당 비례대표로 2024년 국회에 들어왔습니다. 그 후 여러 차례 여성의 권리 신장에 적극적인 행보를 보였던 정치인이기도 합니다. 2024년 4월 윤석열 정권의 여성가족부 폐지 추진을 여성 인권 후퇴로 규정했으며, 같은 해 7월 열린 '제1차 P20여성의원회의'에서 강 의원은 여성의 정치 참여 확대를 위한 정책과 구체적 실천의 필요성을 강조했습니다.2025년 1월에는 "위안부 피해자를 모욕할 목적으로 평화의 소녀상 등 피해자를 기리는 기념물을 훼손하거나 오욕하는 사례가 다수 발생하고 있다"며 '일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 일부개정안'을 대표발의했습니다. 당에서 발생한 성비위 사건 당시에는 "피해자 중심주의가 지켜지지 못했고, 오히려 2차 가해 문제까지 발생했다"며 당 여성위원직을 사퇴한 바 있습니다.2026년 11월 23일, 강 의원은 친밀관계폭력특위 구성 결의안에 참여한 이유를 <오마이뉴스>에 아래와 같이 밝히면서 "하루 빨리 특위가 구성돼야 한다"고 강조했습니다.다음은 친밀관계폭력대책 특별위원회 구성결의안 공동발의 국회의원 93명.