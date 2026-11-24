기후위기가 심각하다는 이야기는 매일 듣는다. 폭염과 집중호우, 길어지는 여름과 달라지는 계절은 이제 낯선 풍경도 아니다. 하지만 기후위기의 심각성을 아는 것과 실제로 행동하는 것은 다른 문제다. 무엇을 해야 할지 막막하고, 개인의 작은 실천이 얼마나 의미가 있을지 의문을 갖기도 한다. 기후위기 앞에서 시민이 할 수 있는 일은 무엇일까. 대전환경운동연합이 운영하는 '350캠페인'은 이 질문에서 출발한다. 350캠페인은 기후위기를 걱정하는 데서 멈추지 않고, 시민이 직접 기후를 측정하고 생활 속에서 실천하며 변화를 만들어가는 시민참여형 기후행동이다.
최근 이 캠페인에 반가운 소식이 전해졌다. 대전환경운동연합 350캠페인 15기로 활동하고 있는 배지율 학생이 전국 단위로 진행된 '2026년 2학기 기후행동 1.5℃ 스쿨챌린지(9.14~11.1)'에서 우수학생으로 선정됐다. 이번 선정은 단순히 캠페인에 참여했다는 사실만으로 얻은 결과가 아니다. 학생들의 참여 점수만 본 게 아니라 실제 탄소중립 생활 실천기록에 대한 심사도 했다. 일상에서 꾸준히 기후행동을 실천하고 그 과정을 기록해 온 노력이 좋은 결과로 이어졌다는 점에서 더욱 뜻깊다.
기후행동 1.5℃ 스쿨챌린지는 실천기록 작성은 물론 탄소중립 퀴즈, 이벤트, 기후 관련 정보 확인, 출석체크 등 다양한 활동을 통해 기후변화와 탄소중립을 배우고 생활 속 실천으로 연결하도록 구성됐다.
배지율 학생은 대전환경운동연합이 소개한 기후 관련 프로그램에 관심을 갖고 참여하기 시작했다. 가족의 관심과 응원 속에서 도전을 이어갔으며, 스쿨챌린지뿐 아니라 350캠페인 15기 활동에도 꾸준히 참여하고 있다. 특히 학교나 지역 차원의 참여가 활발하지 않은 상황에서도 스스로 관심을 갖고 도전해 전국 단위 프로그램에서 좋은 성과를 거뒀다는 점이 눈길을 끈다.
350이라는 이름은 지구 대기 중 이산화탄소 농도를 350ppm 수준으로 낮추자는 국제 기후운동의 목표에서 비롯됐다. 기후위기를 해결하기 위해서는 온실가스 배출을 줄이고 사회 전반의 변화를 만들어야 한다는 문제의식이 담겨 있다.
대전환경운동연합은 이를 지역에서 시민들이 직접 참여할 수 있는 활동으로 발전시켜 왔다. 가장 특징적인 활동은 매월 첫 번째 일요일 오전 9시와 오후 8시에 진행하는 동시 기온 측정이다. 시민들은 집과 가까운 고정 지점에서 직접 온도를 측정하고, 수집된 자료를 데이터화해 대전의 도시 열섬 현상을 분석한다.
현재 대전 내 295개 지점을 중심으로 진행되는 이 활동은 시민들이 직접 도시의 기후 데이터를 만들어간다는 점에서 의미가 있다. 같은 도시 안에서도 녹지와 아스팔트, 건물 밀집도 등에 따라 달라지는 온도를 살펴보며 우리가 살아가는 도시의 기후환경을 이해하는 과정을 경험할 수 있다.
측정 활동과 함께 매월 공동의 기후실천 미션도 수행한다. 일회용품 줄이기와 저탄소 식생활, 에너지 절약 등 일상에서 실천할 수 있는 과제를 함께 수행하고 기록한다. 참여 활동은 자원봉사 시간으로도 연계된다. 이처럼 350캠페인은 기후위기를 배우는 데서 그치지 않고, 직접 측정하고 실천하며 그 결과를 함께 축적하는 활동이다.
배지율 학생의 이번 수상은 350캠페인이 지향하는 가치를 잘 보여준다. 기후위기는 한 사람의 노력만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 그렇다고 개인의 실천이 무의미한 것도 아니다. 개인의 실천은 기후위기를 자신의 삶과 연결하는 출발점이다. 실천하는 사람이 늘어나고, 그 경험이 가족과 친구, 지역사회로 확산될 때 시민들의 행동은 사회를 변화시키는 힘이 된다.
대전환경운동연합 350캠페이너는 연중 신청할 수 있으며, 대전의 학생과 시민 누구나 참여할 수 있다.
■ 350캠페인 참여 안내
대상: 지구와 환경을 사랑하는 대전 학생 및 시민 누구나
활동: 매월 첫 번째 일요일 오전 9시·오후 8시 기온 측정
장소: 대전 내 295개 고정 측정 지점(지점별 10명 선착순)
내용: 도시 열섬지도 제작을 위한 기온 측정 및 월별 기후실천 미션
신청: https://bit.ly/350_15기신청
후원회원 가입: https://online.mrm.or.kr/FZeRvcn