큰사진보기 ▲광주지방법원 ⓒ 안현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장윤기 차량 조수석 수납함에서 지퍼백에 담긴 상태로 발견된 케이블타이. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲여고생 살해범' 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의를 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 경찰은 A 경감이 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 '케이블타이'를 증거인멸한 혐의로 전날 구속영장을 신청했다. 2026. 7. 21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장윤기 여고생 살인 사건 수사 과정에서 증거인멸교사 등 봐주기 수사 의혹으로 기소된 경찰 수사팀장에게 공소청 검사가 징역 3년을 구형했다. 수사팀장 측은 수사 부실은 인정하면서도 "번호도 저장되지 않은 경찰관 아들의 흉악범죄를 봐줄 이유가 추호도 없다"며 선처를 호소했다.광주지방법원 형사12단독 이승연 부장판사는 25일 증거인멸교사·증거인멸방조·증거은닉방조·공무상비밀누설 등 혐의로 구속기소된 전 광주광산경찰서 수사팀장 박아무개(57) 경감의 결심공판 기일을 열었다.검사는 "이 사건은 수사를 맡은 경찰관들이 현직 경찰관인 장윤기 부친에게 지속적으로 수사정보를 유출하고, 여고생 사건 실체적 진실 발견을 저해한 부정부패 사건"이라며 "업무상 미숙, 경솔 등으로 설명될 수 없다"고 밝혔다.검사는 "(피고인은) 잘못을 인정하지 않고 반성하지도 않고 있다. 국민 관심이 지대한 사건이기도 하다. 엄중한 형이 선고돼야 한다"며 박 경감에게 징역 3년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.검사는 증거인멸방조 등 혐의로 불구속 기소된 같은 팀 김아무개(41) 경사에 대해서는 징역 1년 6월을 구형했다.박 경감은 지난 5월 5일 광주에서 발생한 여고생 살인 사건을 수사하면서 장윤기 부친인 현직 경찰관(경감)에게 범행 차량 위치와 주거지 주소·비밀번호 등을 알려 증거 은닉·인멸을 도운 혐의 등으로 기소됐다. 사건 발생 약 두 달 뒤인 7월에는 차량 수색 당시 케이블타이가 촬영된 영상을 부하 직원에게 삭제하도록 지시한 혐의도 받는다.박 경감 측 변호인은 최후변론에서 강간 등 살인 혐의를 적용하지 못한데 대해 피해자와 유족에게 죄송하다면서도 "장윤기를 봐줄 의도는 추호도 없었다"고 주장했다. 이어 체포 직후부터 송치까지인 5월 5~14일, 10일 간의 급박한 수사 상황을 고려해야 한다고 거듭 강조했다.리얼돌과 케이블타이를 압수하지 않은 데 대해서는 수사 초기 범행 도구로 인식하지 못했다는 입장을 유지했다. 장윤기에게 무기징역을 선고한 1심도 케이블타이가 범행 도구로 준비됐다는 증명이 부족하다며 몰수하지 않았다는 점을 근거로 제시했다.박 경감 측은 다만, 봐주기 수사 의혹 보도가 쏟아진 지난 7월 뒤늦게 차량 수색 당시 촬영된 케이블타이 영상 삭제를 지시한 혐의는 인정했다. 변호인은 이 영상 역시 다른 경찰관에게 전송돼 있다가 뒤늦게나마 공소청에 제출됐다며 이러한 사정도 감안해야 한다고 재판부에 요청했다.변호인은 "박 경감은 7월 초 뒤늦게 시작된 언론 보도로 여론이 들끓어 갑자기 수사 대상이 됐다"며 "실수가 사후 의도적인 범죄로 평가돼선 안 된다. 수사 당시의 인식과 판단을 살펴달라"고 했다. 박 경감은 최후진술에서 "수사와 재판을 받고 있는 자체가 죄송스럽다"고 고개를 숙였다.같은 팀 김 경사는 "법정에 선 자체가 부끄럽다"며 "그러나 지난 5월 사건 당시엔 정말 최선을 다했다. 팀원 모두가 오점 없이 처리하려고 잠도 제대로 자지 못하고 밥도 제대로 먹지 못했던 기억이 주마등처럼 스친다"고 말했다.이어 "7월초부터 벌어진 (봐주기 의혹) 사건 때 해명하고 싶었으나 기회조차 주어지지 않았다. 이러니 사람이 죽겠구나라는 심정이 들었다"며 "가족을 보며 무너지지 않았고 끝까지 싸워보자는 마음으로 버텨왔다. 부족한 수사, 경솔한 언행은 있었지만 공모나 수사 방해는 없었다. 억울함 없도록 살펴달라"고 최후진술을 마쳤다.재판부는 내년 1월 8일 오전 10시 104호 법정에서 선고 공판을 열기로 했다.