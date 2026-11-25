큰사진보기 ▲24일 오후 2시 충북 옥천군 안남면 다목적회관에서 열린 대통령직속 기본사회위원회 농어촌기본소득특별위원회·옥천군 공동 정책 좌담회가 열리고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 오후 2시 충북 옥천군 안남면 다목적회관에서 열린 대통령직속 기본사회위원회 농어촌기본소득특별위원회·옥천군 공동 정책 좌담회가 열리고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

24일 오후 2시 충북 옥천군 안남면 다목적회관에서 열린 대통령직속 기본사회위원회 농어촌기본소득특별위원회·옥천군 공동 정책 좌담회에서 한인정 특위 위원은 농어촌 기본소득이 단순한 용돈·지역화폐 지원을 넘어 '농어촌 기본사회'로 나아가는 길목에 서 있다고 짚었다.농어촌기본소득 시범사업은 2026년 10개 군에서 시작해 17개 군으로 늘었고, 정부는 2027년 대상을 35개 군 수준으로 넓히고 국비 부담률도 40%에서 50%로 높이는 방안을 추진 중이다. 전국 농어촌 지역이 주목할 수밖에 없는 변화라는 평가가 나온다.실제 시범사업 지역인 옥천군의 성과도 제시됐다. 최영찬 옥천군 기획예산담당관에 따르면 옥천군은 신청일 직전 30일 이상 주민등록을 두고 실거주하는 군민에게 매월 15만 원을 '향수OK카드'로 지급하고 있다. 사용 기한은 읍 주민 90일, 면 주민 180일(미사용 시 자동 소멸)이다. 면 주민도 병원·약국·안경원·학원·영화관·문구점·군 생활체육시설 등 7개 업종은 옥천읍에서 쓸 수 있고, 편의점·주유소·면 하나로마트·택시는 합산 5만 원까지만 쓸 수 있도록 설계됐다.시행 뒤 옥천군 인구는 2025년 11월 말 4만 8409명에서 2026년 10월 말 5만 812명으로 2403명(4.96%) 늘어 '5만 인구'를 회복한 것으로 나타났다. 지급액 642억 4700만 원 중 618억 500만 원이 쓰여 사용률 96.2%(읍 98.5%, 면 92.8%)를 기록했고, 가맹점은 280곳 늘었다고 밝혔다.한 위원은 이날 주제 발제에서 "정책의 진짜 효과를 보려면 면 지역 동네 가게가 어떻게 달라졌는지부터 살펴야 한다"고 강조했다. 시골 면 단위에서는 가까운 가게 한 곳이 어떤 물건을 갖춰 두느냐가 주민 일상을 크게 좌우한다는 것이다. 가맹점 수나 전체 매출만 따질 게 아니라, 기존 가게가 떼어 오는 물건과 재고, 파는 품목이 넓어졌는지를 봐야 한다는 설명이다.실제 옥천 현장에서도 비슷한 변화가 나타났다고 짚었다. 한 위원은 "군북면에서는 기존 편의점을 기본소득 맞춤형 소매점으로 바꾸고 거동이 불편한 대촌리 어르신들에게 마트 물품을 직접 배달해 주기 시작했으며, 동이면에는 '동이공간마트', 청산면에는 옷가게, 군서면에는 정육점이 문을 열었다"고 설명했다. 석화리의 경우 "주민들이 함께 만든 '오다가다쉼터'는 장보기와 안부 확인이 함께 이뤄지는 동네 사랑방 역할을 한다"고 소개했다.동네 가게에 필요한 물건이 늘어나면 주민이 멀리 읍내까지 나가거나 남에게 부탁하는 수고가 줄고, 손님이 늘면서 가게가 다시 물건을 채우는 선순환이 이어질 수 있다는 시각이다.하지만 주머니에 15만 원이 들어와도, 정작 집 근처에서 돌봄이나 생활서비스를 받기 어려운 곳도 적지 않다고 보았다. 마을마다 집이 떨어져 있고 차를 몰고 다니며 일손을 보태는 데 드는 돈과 수고가 커서, 장사 이윤만으로는 서비스를 이어가기 어렵기 때문이라는 분석이다.한 위원은 이 빈틈을 채울 주체로 주민조직과 사회연대경제조직을 꼽았다. 그는 순창의 유등사회적협동조합은 냉장차로 마을을 돌며 고기를 팔고, 풍산주민자치협동조합은 장터와 온라인 장바구니로 농가와 주민을 잇는다고 소개했다. 청양은 생활서비스 중개와 이동 지원을, 정선은 전통시장과 마을호텔을 활용하고 있다고 덧붙였다.특히 한 위원은 "식당이나 돌봄 단체가 재료나 일손을 밖에서만 구하면 돈이 금세 빠져나간다"고 지적했다. 지역 농산물과 동네 인력과 ·자재를 쓰도록 이어 줘야 주민의 첫 소비가 이웃의 일감과 소득으로 다시 돌아온다는 얘기다.옥천에서도 안남면 '아는공간 덕분'이 지역 물건을 함께 팔며 이웃의 어려움을 살피고, 청성면 주민협동조합 팝업장터는 주민들이 직접 물건을 구해 팔며 자치의 재미를 키워가고 있다고 평가했다.한 위원은 "좋은 시도가 반짝하다 끝나지 않으려면 현장 지원 조직과 제도 손질이 함께 가야 한다"고 밝혔다. 2020년 안내중학교 통학택시 도입과 고등학생 확대처럼, 제도를 만든 뒤 실제 이용 기준과 불편을 세밀하게 손봐야 생활이 바뀐다는 것이다.그는 주민의 바람과 지역 자원을 섞어 뭉치는 역할을 '반죽기계'에 빗대며 "현장의 이야기를 듣고 필요한 사업과 사람을 연결하되, 부서별로 나뉜 행정 업무와 예산을 함께 움직일 수 있도록 조직과 평가 기준도 손봐야 한다"고 강조했다.한 위원은 또 현장의 작은 변화와 주민의 목소리를 남기는 일이 중요하다고 강조했다. 가게 물건이 왜 늘었는지, 누가 애쓰고 있는지, 무엇이 아직 불편한지를 기록하고, 순창·장수 사례를 담은 '15만 원의 실험'처럼 주민들이 직접 자기 이야기를 들려줄 때 정책이 오래갈 힘을 얻는다는 설명이다.그는 "기본소득은 누구나 기본적인 삶을 보장받고 스스로 삶을 고를 수 있어야 한다는 데서 출발한다"며 "주민들이 앞날을 안심하고 그릴 수 있도록 든든한 재원과 제도를 함께 만들어 가자"고 말했다.이어진 사례 공유에서 윤성희 옥천아는사람협동조합 전 이사장은 안남면 목공소와 우리밀 빵카페 '아는공간 덕분'(지급날 1500원 아메리카노 행사 등), 돌봄·꾸러미·청년 일경험 연계 사례를 전했다.강호신 옥천지역자활센터장은 2026년 7월 시작한 '향수이동장터'가 개조 트럭과 자활 참여자 3명으로 10개 오지 마을·시설을 순회하며 생필품·신선식품 판매와 맞춤형 배달로 일자리와 먹거리 접근성을 높이는 계획을 소개했다.참석자들은 좌담회에 이어 안남면 소재 '아는공간 덕분'을 현장 방문하는 일정도 잡았다. 대통령직속 기본사회위원회 농어촌기본소득특별위원회는 이날 좌담회에서 나온 현장의 경험과 개선 제안을 토대로 기본소득과 기본서비스 연계 방안, 현장 밀착형 기본사회센터 설치·운영과 관계부처 제도 개선 과제를 구체화해 나갈 계획이다.