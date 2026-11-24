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"이상하다, 분명히 건물 아래층의 공용 라운지를 빌렸다고 했는데.'

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큰사진보기 ▲힝사장을 꾸미는 과정텅 빈 공간에 행사장을 꾸미는 도중에 사진 한 컷을 찍었습니다. 한국과 달리 이곳에서는 행사를 하려면 텅 빈 공간을 빌려 직접 무대를 꾸며야 하는 번거로움이 있으나 자유롭습니다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"여기는 음식 먹으러 오는 자리가 아니라 서로 얼굴 보고 축하해 주러 오는 거예요."

"여기는 모두 서서 자유롭게 얘기하는 게 주라서 의자는 거의 필요 없어요."

'서로 보듬는 또 다른 모습의 가족이구나.'

큰사진보기 ▲'베이비샤워' 마지막 장면인종과 국적이 다른 젊은이들이 한자리에 모여 아기의 탄생을 축복해주는 마음이 참 따뜻했습니다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

문을 열자마자 마주친 건 찬 공기가 감도는 휑한 장소였다. 하얀 벽면 외에는 아무것도 보이지 않는 그야말로 허허벌판이었다.캐나다의 딸아이 부부가 출산을 앞두고 베이비샤워를 연다고 했을 때 내심 기대를 했다. 머릿속으로 한국의 돌잔치나 백일잔치 같은 장소를 떠올렸다. 하지만 이곳은 텅 빈 장소를 빌려 처음부터 끝까지 직접 식장을 꾸며야 한다. 우리와는 완전 다른 시스템이었으나 여기서는 당연하게 받아들이는 문화였다.어디부터 손을 대야 할지 막막해서 서로 얼굴만 바라보고 서 있었다. 문득 '아기 탄생을 축하하는 분위기'만 살리면 되지 않을까, 하는 생각이 들었다. 과거 학교에 근무하며 행사장을 꾸몄던 기억을 되살려 남편과 함께 팔을 걷어붙였다. 무대를 중앙에 배치하자 자연스럽게 객석의 위치도 잡혔다. 하얀 벽면에 'PARTY'라는 영문 문구를 붙이고 양옆으로는 풍선으로 앙증맞은 분위기를 연출하기로 했다.남편이 붉어진 얼굴로 풍선을 입으로 불다가 뒤늦게 공기주입기를 찾아 들고 해맑게 웃는 통에 한바탕 웃었다. 테이블에 파란색 천을 깔자, 하얀 의자와 조화를 이루면서 썰렁하던 공간이 제법 아기자기한 파티장 느낌으로 변신했다.사위와 문화 차이를 느낀 건 음식을 준비할 때였다. 나는 멀리서 오는 손님들을 위해 잡채를 비롯해 여러 가지 음식을 푸짐하게 차리자고 제안했다. 하지만 토니는 극구 말렸다.세대가 다르기도 하지만 국적이 달라서인가, 서로 다른 문화가 낯설게 다가왔다.다과 테이블 위에 올라간 음식이라고는 사위가 만든 멕시코 전통 요리와 내가 준비한 잡채뿐이었다. 나머지는 스낵과 음료, 피자가 전부였다. 손님 대접이 너무 소홀한 것 같아서 남몰래 진땀을 흘렸다. 서구의 파티는 거창한 먹거리보다 서로 만나 이야기 나누는 자체를 중시한다는 말을 들어본 적은 있다. 의자마저 참석인원보다 턱없이 부족해 안절부절못하는 내게 딸아이는 웃으며 말했다.시간이 되자 손님들이 하나둘 모여들었다. 서로 반갑게 뺨을 대고 포옹하며 인사를 나누는 그들의 손에는 저마다 큼지막한 선물 꾸러미가 들려져 있었다. 태어날 아기와 엄마에게 축복과 선물이 '소나기(Shower)'처럼 쏟아지기를 바란다는 베이비샤워의 뜻 그대로였다.아기의 탄생을 축하하기 위해 기꺼이 지갑을 연 젊은이들의 마음씨가 고마우면서도 미안했다. 물가 높은 이 땅에서 각자의 삶을 꾸려가기도 빠듯할 텐데. 대부분 딸 부부가 학교와 직장에서 맺은 소중한 인연들이었다. 생일이나 기쁜 일이 생기면 언제든 모여 서로 축하해 준다는 말에 나는 생각했다.신기한 풍경은 그다음부터였다. 정해진 사회자도, 딱딱한 식순도 없었다. 그저 자유롭게 섞여서 안부를 묻고 아기의 건강을 기원하는 그 자체로 공간이 꽉 차는 느낌이었다. 의자도 부족하고 차려진 음식도 단출한데, 사람들의 표정만은 넉넉했다. 피자 한 조각과 음료수 한 잔을 들고 선 채로 몇 시간이고 웃음꽃을 피웠다.행사의 하이라이트는 파티의 주인공인 딸 부부가 테이블 위에 쌓인 선물을 하나하나 풀어볼 때였다. 상자 속에서 작은 배냇저고리나 귀여운 아기용품 등이 나올 때마다 참석자들은 마치 자기 일처럼 환호하며 손뼉을 쳐주었다. 선물을 주는 사람도, 받는 사람도 눈치 보지 않고 순수하게 기쁨을 나누는 모습이 참 아름다워 보였다. 다양한 종류의 선물들이 계속 줄을 잇고 환호 소리도 그치지 않았다.사위 토니는 "이제 곧 아빠가 된다는 사실에 큰 책임감을 느낀다"라며 찾아와 준 친구들의 앞날에도 행운이 깃들기를 빌었다. 딸아이도 "감사한 마음을 잊지 않겠다"라고 인사했다. 마지막으로 다 함께 다정한 포즈로 기념사진을 찍으며 파티는 막을 내렸다. 건강한 아기를 낳을 수 있도록 기원해 주는 친구들의 따뜻한 눈빛이 정말 고마운 순간이었다.난생처음 경험한 '베이비샤워'라는 문화는 신선하면서도 따뜻했다. 한 가지 미안한 점은 과분한 선물을 받고도 따뜻한 밥 한 끼 해주지 못하고 피자로 대접해 보낸 점이다. 한국이었다면 음식 대접도 푸짐하고 양손에 뭔가 답례품을 들려 보냈을 텐데 하는 아쉬움이 컸다. 파티가 끝나고도 한국 엄마의 마음 한구석은 여전히 아릿했다.하지만 빈손으로 돌아가면서도 연신 "행복한 시간이었다"라며 환하게 웃던 서로 다른 국적의 젊은이들을 보며 마음을 고쳐먹었다. 상다리가 부러지게 차려야만 정이 오가는 건 아니다. 타향에서 살아가는 이들에게는 거창한 음식보다 기쁜 일을 함께 축하해주는 따뜻한 마음이 더 중요한 게 아닐까. 다만 훗날이라도 딸 부부가 친구들에게 받은 축복을 아낌없이 돌려주며 살아가기를 바랐다,