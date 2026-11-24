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우크라이나가 지중해를 건너 북아프리카 리비아 항구에 정박 중이던 러시아 군함을 해상 드론으로 공격했다. 우크라이나가 리비아에서 벌인 군사작전을 공식 인정한 것은 이번이 처음이다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일(현지시간) 텔레그램과 엑스(X) 등에 글을 올려 전날인 22일 리비아 동부 벵가지 해군기지에 있던 러시아 해군 초계함 '메르쿠리'호를 해상 드론으로 공격해 침몰시켰다고 밝혔다.다만 피해 정도를 두고는 양측 주장이 엇갈린다. 리비아 동부 당국자들은 에 군함이 침몰한 것이 아니라 심하게 파손됐다고 전했다. 반면 <로이터통신>이 공개한 밴터 제공 위성사진에는 군함이 전복된 모습이 담겼다.젤렌스키 대통령은 이번 작전을 "러시아의 전쟁에 대응한 모범적인 우크라이나 작전"이라고 평가하며 참여한 우크라이나보안국(SBU)과 국방군 장병들에게 감사를 표했다.그는 우크라이나산 해상 드론 7대가 투입됐으며, 러시아의 대응 시도에도 메르쿠리호를 침몰시켰다고 주장했다. 이 함정은 2023년 취역한 러시아 해군의 최신 함정 중 하나다. 함정에 실려 있던 Ka-27 다목적 해군 헬기도 함께 파괴됐다고 덧붙였다.두 번째 표적은 러시아가 무기 수송에 이용했다는 건화물선 '앙가라'호였다. 젤렌스키 대통령은 이 선박도 공격해 목표물을 타격했다고 밝혔다. 그는 "지정된 해역에서 작전을 계속하겠다"고 말했다.SBU가 공개한 영상에는 모선에서 발진한 해상 드론들이 메르쿠리호 측면에 접근해 충돌한 뒤 폭발과 함께 연기가 치솟는 장면이 담겼다. 로이터통신은 공개된 영상을 검증한 결과 메르쿠리호와 앙가라호에서 불길과 연기가 피어오르는 모습을 확인했다고 전했다.SBU는 "러시아 해군에는 흑해 훨씬 너머에서도 안전한 항로가 없다"고 밝혔다. SBU에 따르면 앙가라호는 제재 대상 선박으로 러시아 군 장비 수송에 이용됐으며, 메르쿠리호는 앙가라호를 포함한 러시아 선단을 정기적으로 호위해 왔다. 에 따르면 리비아 동부 당국자들은 공격에 투입된 드론 가운데 최소 4기를 요격하고 2기가 군함에 명중했다고 밝혔다. 이 공격으로 리비아인과 러시아인 등 최소 10명이 다쳤다고 한 당국자는 전했다. 다만 우크라이나가 발표한 드론 7대 투입 규모와 리비아 측이 확인한 요격·명중 수치는 차이가 있다.영국 해사 보안업체 앰브리는 벵가지 해군기지에서 발생한 폭발 가운데 일부는 군함에 실려 있던 탄약이 폭발하면서 발생했을 가능성이 있다고 분석했다.미 전쟁연구소(ISW)는 메르쿠리호가 러시아와 리비아 동부 정부의 협력 협정에 따라 연료와 물자를 보급받기 위해 수일간 기항 중이었다고 전했다. 이 함정은 러시아로 향하는 군수품 운반 가능 화물선들을 호위하고 있었던 것으로 분석됐다. 에 따르면 크렘린궁은 공격에 대한 즉각적인 논평을 내놓지 않았다. 드미트리 페스코프 대변인은 필요하다고 판단되면 러시아 국방부가 추가 정보를 제공할 것이라고 말했다.리비아는 내전 이후 동서로 나뉘어 있다. 동부는 칼리파 하프타르 사령관이 이끄는 리비아국민군(LNA)이 장악하고 있으며 러시아와 군사적 유대 관계를 맺고 있다. 서부는 수도 트리폴리에 기반을 둔 국제사회가 인정하는 통합정부(GNU)가 통치하고 있다.동부 정부의 오사마 하마드 총리는 "선박들이 리비아 서부에서 발진했다는 의혹이 있다"며 유엔에 조사를 요청했다. 서부 지역에 우크라이나 군사 전문가들이 있는지도 조사해 달라고 요구했으며, 동부 정부는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 유엔 안전보장이사회에 서한을 보냈다. 에 따르면 리비아 동부 당국자들은 올해 초 우크라이나군이 서방이 승인한 비밀 합의에 따라 리비아 서부에서 활동하고 있다고 밝힌 바 있다. 이들은 우크라이나군 대부분이 드론 전문가이며, 미스라타 공군기지를 중심으로 트리폴리와 자위야의 군사시설에서도 활동했다고 전했다.트리폴리 정부는 이번 공격을 규탄했다. 외교부는 성명을 통해 "러시아와 우크라이나 간 전쟁이 계속된다고 해서 어느 쪽에도 리비아 영토나 영해에서 군사작전을 수행할 권리가 주어지는 것은 아니다"라고 밝혔다. 외국 군대가 군사 목적으로 리비아 항구나 기반시설을 이용하는 것도 허용하지 않겠다고 강조했다.러시아는 지난 3월에도 리비아 해안에서 발진한 우크라이나 해상 드론이 무르만스크에서 LNG(액화천연가스)를 싣고 출항한 '아크틱 메타가즈'호를 공격했다고 주장했다. 리비아 해사당국은 이 선박이 화재를 겪은 뒤 리비아와 몰타 사이 해상에서 침몰했다고 발표했다. 그러나 우크라이나는 당시 공격 책임을 인정하지 않았다.앞서 지난 21일에는 핀란드만 공해상에서 러시아 방산 물류업체 오보론로지스티카가 운영하는 화물선 '스파르타 2'호가 드론 공격을 받아 화재가 발생했다. 핀란드군은 공격이 러시아 고글란드섬 서쪽 공해상에서 발생했으며 우크라이나의 소행일 가능성이 크다고 밝혔다. 우크라이나는 공식적으로 책임을 인정하지 않았다.선원 16명은 모두 다른 러시아 선박으로 대피했으며 1명이 경상을 입었다. 배는 핀란드 영해 쪽으로 떠내려갔고, 러시아·에스토니아·핀란드 선박들이 화재 진압에 나섰다. 이후 러시아 선박이 러시아 쪽으로 예인 작업을 진행했다.페테리 오르포 핀란드 총리는 21일 엑스에 "전쟁이 우리 바로 인근으로 번지고 있다"며 "우크라이나는 침략자에 맞서 반격할 권리가 있다"고 적었다. 페스코프 대변인은 발트해에서 "테러 활동이 위험하게 증가하는 추세"라며 인접국들이 키이우에 이런 작전을 하지 말라고 경고하기를 희망한다고 말했다.<로이터통신>은 러시아와 우크라이나가 그동안 흑해에서는 서로의 군용·상업용 선박을 반복적으로 공격해 왔으나, 그 밖의 해역에서 공격이 이뤄지는 사례는 드물었다고 전했다.이번 작전은 우크라이나 전선에서 상당히 떨어진 지중해에서 이뤄졌다. AP통신은 우크라이나가 벌인 대담한 장거리 공격 가운데 하나라고 평가했다.우크라이나는 23일 러시아 남서부 로스토프주 노보샤흐틴스크 정유시설도 공격했다. 우크라이나군 총참모부는 이 시설이 연간 최대 750만 톤의 원유를 처리할 수 있다고 밝혔다. 우크라이나 보안국도 국방정보국과 함께 정유시설의 주요 설비와 저장시설 등을 공격했다고 발표했다.우크라이나에서 1천㎞ 넘게 떨어진 페름 지역에서도 산업시설이 공격을 받아 1명이 숨지고 2명이 다쳤다고 현지 당국이 밝혔다. 러시아 당국은 공격받은 시설의 구체적인 명칭을 공개하지 않았다.러시아의 공격도 이어졌다. 22일 키이우 인근 디메르 지역의 5층 아파트가 피격돼 11명이 숨졌다. 구조대원들은 잔해 속에서 생존자를 수색했으며, 7세 어린이와 79세 여성이 구조됐다는 보도도 나왔다.유럽연합(EU) 집행위원회는 23일 러시아 은행과 암호화폐 관련 금융망 등을 겨냥한 새로운 대러 제재안을 제안했다. 제재안은 러시아의 금융거래와 제재 회피를 차단하는 데 초점을 맞추고 있다. 최종 시행을 위해서는 27개 회원국의 승인이 필요하다.젤렌스키 대통령은 별도의 엑스 게시글에서 러시아가 새로운 공습을 준비한다는 정보가 있다며 국민들에게 공습 경보에 유의해 달라고 당부했다. 그는 미국 등 서방 국가에 패트리엇 요격미사일 지원도 촉구했다.미국이 중재하는 러시아·우크라이나 협상은 이달 재개됐지만, 아직 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있다. 러시아와 우크라이나의 전쟁이 흑해를 넘어 지중해와 발트해로까지 확산하는 양상을 보이면서, 유럽을 비롯한 국제사회의 안보 우려도 커지고 있다.