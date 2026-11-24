서산 숙명 가야금 아카데미가 '제2회 서산 가야금 앙상블 결 정기연주회'를 오는 29일 오후 3시 서산문화원 3층에서 개최한다.
이번 연주회의 부제는 '숨결'이다. 천오백 년 세월 동안 가야금에 깃든 옛 명인들의 '숨'을 오늘날 연주자들의 손끝을 거쳐 새로운 소리의 '결'로 이어간다는 의미를 담았다.
공연은 남소라 씨의 사회로 진행되며, 전통 정악과 민속악은 물론 현대적인 창작곡과 대중음악까지 아우르는 총 8개의 다채로운 레퍼토리로 꾸며진다.
첫 무대인 궁중·풍류방 실내악 <천년만세(계면가락도드리·양청도드리)>를 시작으로 ▲<최옥삼류> 가야금산조 합주 ▲가야금병창 <꽃타령> ▲25현 가야금을 위한 <춤추는 삼용추>가 이어진다.
황병기 명인의 대표곡인 ▲가야금 2중주 <침향무>와 ▲17현 가야금 독주곡 <춘설>이 깊이를 더하며, 1960년대 영화 주제곡(<Raindrops Keep Fallin' on My Head>, <Can't Take My Eyes Off You>)을 25현 가야금 4중주로 재해석한 무대와 가야금 오케스트라 <해피니스>로 대미를 장식한다.
서산 가야금 앙상블 '결'의 행보가 주목받는 이유는 척박한 지역 국악 환경 속에서 일궈낸 값진 결실이기 때문이다.
"고향에 나 같은 아이가 있을지도 모른다"는 일념으로 주변의 만류를 뒤로하고 귀향한 김영희 대표는 서울과 서산을 오가는 바쁜 일정 속에서도 제자 양성에 매진해 왔다.
지난해 행정의 지원 없이 자생적으로 치러낸 첫 정기연주회를 통해 지역 내 국악 뿌리내리기의 가능성을 입증한 데 이어, 1년 만에 한층 깊어진 무대로 시민들과 다시 마주하게 됐다.
김영희 대표는 "지난해 첫 무대에서 보내주신 따뜻한 박수와 격려를 품고, 한 해 동안 서로의 소리에 귀 기울이며 한 줄 한 줄 정성을 다해 준비했다"며 "오늘 함께하시는 분들의 마음에도 가야금의 고운 결이 잔잔히 스며들어 한 해를 마무리하는 따뜻한 쉼이 되길 바란다"고 전했다.
이번 공연은 중고제 가무악 '심'과 고흥곤 국악기 연구원의 후원으로 마련됐으며, 지역민 누구나 관람할 수 있도록 전석 초대로 진행된다.
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