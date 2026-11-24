큰사진보기 ▲서산 숙명 가야금 아카데미가 ‘제2회 서산 가야금 앙상블 결 정기연주회’를 오는 29일 오후 3시 서산문화원 3층에서 개최한다. 사진은 1회 연주회 모습. ⓒ 김영희 관련사진보기

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