큰사진보기 ▲런던 서머셋하우스에서 열린 K팝 스케이트 파티 ⓒ 이택민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲케이팝 스케이트파티 DJ EMKAY ⓒ 주영한국문화원 제공 관련사진보기

영국 현지시간 23일, 한국의 태극 문양을 연상시키는 붉고 푸른 조명 아래, 주영한국문화원(원장 박효건)과 서머셋 하우스(Somerset House)가 손을 잡고 '케이팝 스케이팅 파티'를 개최했다.서머셋 하우스의 겨울 대표 프로그램인 '스케이트 앳 서머셋 하우스(Skate at Somerset House)'는 매년 겨울 중앙 광장에 스케이트장을 조성해 런던의 크리스마스 시즌 분위기를 한껏 만끽할 수 있는 대표적인 겨울 명소로 잘 알려져 있다. 이러한 유서 깊은 공간의 정규 프로그램에 'K-pop'을 테마로 한 파티가 공식 도입된 것은 이번이 처음이다.이날 현장은 연말의 낭만과 K-팝의 경쾌함이 절묘하게 어우러진 모습이었다. 아이스링크 한쪽에 우뚝 솟은 대형 크리스마스 트리가 반짝이는 가운데, 디제잉 부스에서는 런던을 기반으로 활동하고 있는 한국인 DJ EMKAY가 턴테이블 앞에서 링크장을 향해 손짓하며 흥을 돋웠다.고풍스러운 건물 외벽과 태극조명 아래, 인기 케이팝 아티스트의 대표곡부터 최신 히트곡까지 다양한 음악들이 울려 퍼지며 색다른 연말 분위기를 자아냈다. 아이스링크 안에서는 국적도, 나이도 다른 사람들이 크리스마스의 설렘 속에 K-팝 리듬을 타며 스케이트를 즐겼다. 경쾌한 음악에 맞춰 가볍게 몸을 흔들거나 미소를 지으며 빙판 위를 달리는 참가자들의 모습에서 영국 연말 문화 속에 자연스럽게 스며든 K-팝의 존재감을 엿볼 수 있었다.행사를 즐기던 참가자들 사이에서 유독 밝은 표정으로 리듬을 타던 중국인 유학생 'Leslie'는 "런던에서 연말마다 크리스마스 분위기를 느끼기 위해 서머셋 하우스 아이스링크를 찾곤 했지만, 좋아하는 K-팝과 함께 스케이트를 탈 수 있을 거라고는 상상도 못 했다"며 "반짝이는 트리 옆에서 K-팝을 들으며 빙판을 달리니 추위도 잊을 만큼 행복했고, 주변의 풍경과 어우러져 연말 축제를 즐기는 모습이 무척 인상 깊었다"고 소감을 전했다.이번 행사는 한국 대중음악을 현지의 일상적인 여가 활동과 결합한 참여형 문화 콘텐츠라는 점에서 큰 의미를 남겼다. 특히 영국 주요 문화예술 기관의 정규 시즌 프로그램 속으로 들어가 기존 팬층은 물론 크리스마스 분위기를 즐기러 나온 일반 시민과 관광객에게도 자연스럽게 한국 문화를 알리는 계기가 됐다.한편, 주영한국문화원 측은 앞으로도 영국 내 주요 문화예술 기관과의 협력을 지속적으로 확대해, 다양한 한국 문화 콘텐츠를 현지 문화행사와 연계하며 양국 간 문화교류의 지평을 넓혀갈 계획이다.