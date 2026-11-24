큰사진보기 ▲ICJ는 지난 19일(현지시간) 네덜란드 헤이그에서 감비아가 2019년 미얀마를 상대로 제기한 집단학살방지협약 위반 소송에 대해 7년간의 심리 끝에 원고 승소 취지의 최종 판결을 내렸다. 재판부는 2016~2017년 미얀마 군부가 라카인주 북부에서 이른바 '소탕 작전'을 벌이며 최소 1만 명의 로힝야족을 살해하고 70만 명 이상을 방글라데시 등지로 내몬 행위가 단순한 반군 진압이 아니라, 로힝야족의 전부 또는 일부를 파괴하려는 의도가 담긴 조직적 집단학살이라고 판단했다. ⓒ 국제사법재판소 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICJ 판결 이후 미얀마를 식민지배하였던 영국은 가장 선제적이고 강경한 대응에 나섰다. 에드 밀리밴드 영국 외무장관은 23일 하원 성명을 통해 로힝야족 집단학살을 공식 인정하고 미얀마 군부를 겨냥한 대규모 제재 패키지를 발표했다. ⓒ 영국 정부 공식 누리집 갈무리 관련사진보기

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국제사법재판소(ICJ)가 미얀마의 로힝야족 집단학살(제노사이드) 책임을 공식 인정하는 역사적 판결을 내린 이후, 국제사회의 후속 움직임이 잇따르고 있다.ICJ는 지난 19일(현지시간) 네덜란드 헤이그에서 감비아가 2019년 미얀마를 상대로 제기한 집단학살방지협약 위반 소송에 대해 7년간의 심리 끝에 원고 승소 취지의 최종 판결을 내렸다.재판부는 2016~2017년 미얀마 군부가 라카인주 북부에서 이른바 '소탕 작전'을 벌이며 최소 1만 명의 로힝야족을 살해하고 70만 명 이상을 방글라데시 등지로 내몬 행위가 단순한 반군 진압이 아니라, 로힝야족의 전부 또는 일부를 파괴하려는 의도가 담긴 조직적 집단학살이라고 판단했다.ICJ 설립 이래 특정 국가에 직접적인 집단학살 책임을 물은 것은 이번이 처음이다. 재판부는 미얀마 당국에 피난민들의 안전하고 자발적이며 존엄한 귀환 보장과 책임자 처벌, 그리고 추후 별도 절차로 산정될 피해 배상 이행을 명령했다.ICJ 판결 이후 미얀마를 식민지배하였던 영국은 가장 선제적이고 강경한 대응에 나섰다. 에드 밀리밴드 영국 외무장관은 23일 하원 성명을 통해 로힝야족 집단학살을 공식 인정하고 미얀마 군부를 겨냥한 대규모 제재 패키지를 발표했다.영국은 주영 미얀마 임시대리대사를 초치하고 국방무관을 추방한 데 이어, 수감자 학대와 병원 공습 등 민간인 탄압에 관여한 묘 흐툿 흘라잉 준장, 초 소 소장, 초 스와 우 소장 등 군 고위 장교 5명의 자산을 동결하고 입국 및 기업 이사직 취임을 금지했다.또한 군부의 무차별 공습 능력을 차단하기 위해 미얀마로의 항공유 수출과 공급을 막는 법안을 추진하기로 했으며, 라카인주 내 약 35만 명의 주민을 돕는 인도적 지원에 500만 파운드, 유엔 미얀마 독립조사메커니즘(IIMM)과 생존자 증거 수집 등 정의 구현 지원에 300만 파운드를 추가 투입하기로 했다.호주, 캐나다, 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 뉴질랜드, 스페인, 감비아 등 13개국 또한 23일 영국과 함께 외교장관 공동 성명을 내어 ICJ 판결의 법적 구속력을 재확인하고 미얀마의 즉각적인 판결 이행을 촉구했다.아울러 영국은 이번 주 유엔 안전보장이사회 긴급 비공개 협의와 오는 12월 7일 안보리 회의를 소집하며 다자 차원의 제재 논의를 끌어내려 하고 있다. 하지만 미얀마 석유·가스 부문 차단과 무기 금수 조치 등 실질적 제재는 안보리 상임이사국인 중국과 러시아가 거부권을 행사할 가능성이 커 난항이 예상된다. 미국 역시 유엔 총회 결의 추진을 촉구받는 가운데 판결에 대해 신중한 태도를 유지하고 있다.이러한 서방 국가들의 압박 행보와 달리 동남아시아 인접국인 말레이시아는 오히려 자국 내 미얀마 이주민과 난민 수천 명을 본국으로 돌려보내겠다고 발표해 국제사회의 거센 우려를 낳고 있다.안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 24일 의회에서 오는 12월 해군 함정 3척을 동원해 1500명의 미얀마 난민을 송환하고, 추가로 5303명을 미얀마 정부 비용의 항공편으로 귀국시킬 계획이라고 밝혔다.안와르 총리는 난민들이 미얀마 군부가 저지르는 잔혹 행위의 피해자임을 인정하면서도, 제3국 재정착이 지지부진한 상황에서 말레이시아가 더 이상 막대한 재정적 부담과 안보 위협을 감당할 여력이 없다고 설명했다. 아울러 이번 조치가 난민의 안전한 귀환을 보장하라는 ICJ 권고에 부합한다고 주장했다.하지만 국제인권단체들은 지난 9월 말레이시아가 송환한 이주민 수백 명이 현지 군부에 구금됐다는 의혹이 제기된 상황에서 내전 중인 미얀마로의 송환은 사지로 내모는 위험한 귀국길이 될 것이라며 즉각 중단을 촉구하고 있다.한편 전문가들은 이번 ICJ 판결이 자체 집행력이 없다는 한계에도 불구하고 전후 국제사법 질서에 중대한 분수령이 될 것으로 평가하고 있다. 특히 국가 차원의 집단학살 의도를 폭넓게 인정한 이번 판결의 법리가 현재 ICJ에서 심리 중인 남아프리카공화국 대 이스라엘의 가자지구 집단학살 소송에도 직접적인 기준점으로 작용할 것이라는 분석이 나온다.미얀마 군부가 이번 판결을 "불공정하고 큰 실망"이라며 반발하는 가운데, 영국이 주도하는 추가 제재와 유엔 총회 결의 등이 동남아 주변국들의 난민 송환 움직임을 제어하고 미얀마 군부의 실질적 태도 변화를 끌어낼 수 있을지 국제사회의 이목이 쏠리고 있다.