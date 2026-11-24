큰사진보기 ▲11월 24일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전장보다 297.49포인트(6.32%) 오른 5,006.03에 장을 마쳤다. 종가 기준 3거래일 만에 5,000선을 회복했다. 코스닥 지수는 전장보다 30.43포인트(4.79%) 오른 665.88에 장을 마쳤다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 6월 16일, 텍사스주 셔먼에서 코히어런트(Coherent)의 제조 시설 확장 착공식이 시작되기를 기다리고 있는 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 사장 겸 최고경영자(CEO). ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

젠슨 황이 돌아오자 반도체 투자 심리도 되살아났다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 복귀 소식에 미국 기술주가 폭등하고, 국내 코스피도 24일 6% 넘게 뛰며 5000선을 되찾았다. 전날 장중 4500대까지 밀렸다가 가까스로 4700선을 지켰던 시장 분위기가 하루 만에 뒤집혔다. 외국인과 기관의 동반 매수가 상승을 뒷받침했고, 원·달러 환율은 하락했다.이날 코스피는 전 거래일보다 297.49포인트(6.32%) 오른 5006.03에 거래를 마쳤다. 종가 기준 5000선 회복은 지난 19일 이후 3거래일 만이다. 3.64% 상승한 4880.16으로 출발한 지수는 장중 한때 5065.74까지 올라 상승률을 7.59%로 확대했다. 이후 상승 폭을 일부 반납했지만 5000선 위에서 마감했다.반도체 대형주가 반등의 중심에 섰다. 삼성전자는 전 거래일보다 1만 1900원(6.70%) 오른 18만 9400원, SK하이닉스는 7만 3000원(6.73%) 상승한 115만 8000원에 마감했다. 삼성전자는 장중 19만원을 회복했지만 종가는 그 아래로 내려왔다. 삼성전기(10.28%), 현대차(11.11%), SK스퀘어(5.15%) 등도 강세를 나타냈다.외국인과 기관은 유가증권시장에서 각각 1조 162억 원, 9635억 원을 순매수했다. 개인은 2조 4153억 원을 순매도하며 반등장에서 주식을 팔았다. 최근 매도세를 이어왔던 외국인이 매수로 돌아선 가운데 기관까지 가세하면서 지수 회복을 이끌었다.코스닥지수도 30.43포인트(4.79%) 오른 665.88로 마감했다. 전날 약 2년 만의 최저 수준으로 내려앉았던 지수가 하루 만에 급반등했다. 선물가격 급등으로 오전 9시 6분 유가증권시장, 9시 28분 코스닥시장에서 매수 사이드카가 잇따라 발동했다. 전날 매도 사이드카가 걸렸던 시장에 이번에는 매수 주문이 몰렸다.시장 분위기를 돌려놓은 직접적인 계기는 엔비디아의 경영 불확실성 완화였다. 엔비디아는 23일(현지시간) 공식 성명을 통해 이사회가 만장일치로 황 CEO를 사장 겸 최고경영자와 이사회 이사로 복귀시키기로 결정했다고 밝혔다. 복귀는 즉시 발효됐다. 회사는 황 CEO와 여러 차례 논의와 회의를 거쳐 그의 설명과 경영 능력을 검토한 뒤 결정을 내렸다고 설명했다.뉴욕증시는 즉각 반응했다. 엔비디아 주가는 하루 동안 31.48% 폭등했고 필라델피아 반도체지수는 14.03% 뛰었다. 기술주 중심의 나스닥지수는 6.51%, S&P500지수와 다우지수는 각각 4.73%, 3.01% 상승했다. 최근 AI 산업에 대한 불안으로 매도세가 집중됐던 기술주가 반등을 주도했다.젠슨 황의 복귀가 국내 증시까지 크게 움직인 것은 시장이 이를 AI 투자 생태계의 연속성과 연결해 받아들였기 때문이다. 엔비디아의 경영 공백이 장기화할 경우 AI 산업 전반에 미칠 영향을 우려했던 투자자들이 복귀 소식을 불확실성이 줄어드는 신호로 해석했다는 것이다.한지영 키움증권 연구원은 황 CEO의 복귀가 "단순 오너 리스크 완화를 넘어 인공지능 생태계의 연속성을 둘러싼 불안 심리를 완화했다"고 분석했다. 국내 시장에서는 이 같은 기대가 반도체 대형주 매수로 이어진 것으로 해석된다. 다만 복귀 발표 자체가 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 주문이나 실적 증가를 확정한 것은 아니다.외환시장에서도 위험 회피가 다소 누그러졌다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시 30분 기준 전 거래일보다 3.5원 내린 1342.4원을 기록했다. 전날 주가 급락과 함께 1345.9원까지 올랐던 환율이 상승분 일부를 되돌린 것이다. 다만 미국의 추가 긴축 전망과 달러 강세는 환율 하락을 제약하는 요인으로 남아 있다.정부의 시장 안정 조치도 이어졌다. 금융감독원과 한국거래소는 이날 불법 공매도 합동점검 태스크포스(TF) 가동을 발표했다. 향후 3개월간 주가 급락과 공매도 급증 종목을 집중 점검하고, 무차입 공매도 등 위법 의심 정황이 발견되면 즉시 감리·조사에 착수한다. 지난 22일 관계기관 합동 긴급 시장상황점검회의의 후속 조치다.5000선은 회복했지만 최근 하락분을 모두 되돌리지는 못했다. 이날 코스피 종가는 지난 19일의 5137.89보다 여전히 낮다. 이틀 동안 급락한 지수가 하루 만에 6% 넘게 뛰는 흐름은 시장의 불안 해소와 함께 높은 변동성도 여전하다는 것을 보여준다.