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큰사진보기 ▲대만 선거를 둘러싼 중국의 개입 논란은 어제오늘의 일이 아니다. 대만의 민주화 이후 중국은 다양한 방식으로 선거에 영향력을 행사하려 했다. ⓒ 최경식(AI 생성이미지) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

오는 28일 대만 지방선거를 앞두고 중국의 선거 개입 의혹이 확산하고 있다. 과거 군사적 위협과 경제적 압박을 가했던 중국이 최근에는 인공지능(AI)과 사회관계망서비스(SNS) 등을 활용해 대만 내부 여론에 영향을 미치려 한다는 지적이 나오고 있다.24일(현지시간) <자유시보> 등 대만 언론에 따르면, 선유중 대만 대륙위원회 부주임은 전날 중국의 선거 개입이 심각한 국가안보 위협으로 발전했다고 밝혔다. 최근 대만 검찰은 중국 측으로부터 선거자금을 지원받은 혐의 등으로 타오위안시 시의원 후보를 기소했다. 검찰은 중국 측 공작 조직이 약 2만 개의 가짜 SNS 계정을 운영한 것으로 파악했다. 해당 후보는 관련 혐의를 부인하고 있다.앞서 대만 국가안전국은 올해 1~9월 중국에서 비롯된 허위 또는 논란성 온라인 정보가 250만 건을 넘어섰다고 밝혔다. 전년 동기 대비 약 48% 증가한 규모다. 중국은 그동안 대만 선거에 개입하거나 허위 정보를 유포했다는 의혹을 부인해 왔다.대만 선거를 둘러싼 중국의 개입 논란은 어제오늘의 일이 아니다. 대만의 민주화 이후 중국은 다양한 방식으로 선거에 영향력을 행사하려 했다. 특히 시대적 변화와 기술 발전에 따라 그 수단이 진화했다는 점에 주목할 필요가 있다.1949년 국공내전 이후 중국 공산당과 대만 국민당은 오랜 기간 군사적·정치적 대립을 이어갔다. 중국은 대만을 자국 영토의 일부로 간주하며 통일을 추구했다. 그러나 대만이 민주화의 길로 들어서면서 양안 관계에도 새로운 변수가 등장했다. 대만 주민들이 직접 정치 지도자를 선출하고 자신들의 미래를 결정할 수 있게 된 것이다.중국의 선거 개입 문제가 본격적으로 부각된 것은 1996년이었다. 당시 대만은 역사상 처음으로 총통 직선제를 실시했다. 중국은 대만의 독자성을 강조했던 리덩후이 총통의 행보를 경계했다. 이에 '대만 인근 해역에서 미사일 발사 시험과 대규모 군사훈련을 실시하며 압박 수위를 높였다.이는 대만 유권자들의 선택에 영향을 미치려는 무력시위로 해석됐다. 미국이 항공모함 전단을 파견하면서 양안의 긴장은 국제적인 군사 위기로 비화했다. 이른바 '제3차 대만해협 위기'였다. 그러나 선거에서는 리덩후이가 승리했다. 중국의 위협이 대만 유권자들의 정치적 선택을 바꾸지 못한 것이다. 오히려 외부의 군사적 압력이 대만 내부의 반발을 불러왔다는 평가가 나왔다.이후 중국의 대만 선거 관련 영향력 행사 방식은 점차 다변화됐다. 군사적 압박뿐 아니라 경제적 이해관계와 정치권 인맥, 언론 등을 활용하는 방식의 중요성이 커졌다.2000년 대만에서는 민진당의 천수이볜이 총통에 당선되면서 사상 첫 정권교체가 이뤄졌다. 국민당 중심의 정치 질서가 무너지고 대만의 독자적인 정체성을 강조하는 정치 세력이 성장했다. 중국으로서는 대만 내부의 정치 지형과 민심 변화가 더욱 중요한 문제로 떠올랐다.이후 중국은 대만과의 경제 교류를 확대하는 한편 양안 통일에 우호적인 여론을 조성하려 했다. 대만의 정치인과 기업인, 지역사회 인사 등과의 접촉도 영향력 확대를 위한 수단으로 활용됐다는 분석이 제기됐다. 2010년대 들어 SNS가 대중화하면서 선거 개입의 양상은 한층 복잡해졌다. 인터넷을 통해 외국에서도 대만 내부의 정치적 논쟁에 관여할 수 있게 됐다. 특히 생성형 AI의 등장은 허위 정보의 생산과 유통에 드는 비용을 크게 낮췄다.2024년 대만 총통선거에서도 가짜 여론조사와 AI를 활용한 허위 정보, 경제적 압박 등을 동원한 중국의 개입 의혹이 잇따랐다. 당시 대만 당국은 수천 건에 달하는 선거 개입 의심 사례를 조사했다. 최근에는 특정 후보에 대한 지지나 반대를 유도하는 것을 넘어 사회적 갈등을 증폭시키고 민주주의에 대한 불신을 조장하는 방식까지 등장했다는 지적이 나온다. 외부 세력이 직접 정치적 메시지를 전달하기보다 대만 주민으로 위장해 내부 여론에 개입하는 것이다.과거 미사일을 통한 무력시위는 위협의 주체와 의도가 비교적 명확했다. 반면 디지털 공간에서 이뤄지는 개입은 그 배후와 파급력을 파악하기 어렵다. 외부의 압력이 내부의 자발적인 갈등처럼 나타날 수 있다는 점에서 대응도 까다롭다.대만의 사례는 국가안보의 영역이 군사적·경제적 차원을 넘어 정보와 여론의 영역으로 확대되고 있음을 보여준다. 외부 세력이 민주주의 국가의 개방적인 정보 환경을 활용해 정치적 혼란을 유발할 가능성이 커진 것이다.특히 주목할 점은 외세의 선거 개입이 반드시 특정 후보의 당선으로 귀결돼야만 성과를 거두는 것은 아니라는 점이다. 사회 구성원 간 불신이 깊어지고 선거의 공정성에 대한 의구심이 확산한다면 민주주의의 안정성 자체가 훼손될 수 있다.이는 한국에도 시사하는 바가 크다. 디지털 환경이 고도로 발달하고 정치적 양극화가 심화한 상황에서 외부 세력이 사회 내부의 갈등을 이용할 가능성에 대비할 필요가 있다. 불법 정치자금에 대한 감시와 정보 유통 경로의 투명성 확보, AI를 악용한 허위 정보에 대한 대응 체계 구축 등이 요구된다.다만 외세의 개입을 차단한다는 명분으로 정당한 정치적 비판이나 표현의 자유까지 위축시켜서는 안 된다. 구체적인 증거 없이 정치적 반대 세력을 외부 세력과 결부하는 행위 역시 민주주의의 기반을 약화시킬 수 있다.결국 외세의 선거 개입에 대응하는 핵심은 민주주의의 개방성을 유지하면서도 그 취약성을 보완하는 데 있다. 국민이 왜곡된 정보와 외부의 압력으로부터 벗어나 자율적으로 정치적 선택을 내릴 수 있는 환경을 조성하는 것이, 국가의 정치적 주권을 지키는 중요한 과제가 되고 있다.