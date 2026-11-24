큰사진보기 ▲전남광주 남구 양림동 크리스마스 거리 퍼레이드 자료 사진. ⓒ 전남광주 남구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 남구 양림동이 연말연시 크리스마스 감성으로 물든다.24일 남구에 따르면 양림오거리에서 오는 28일 대형 크리스마스 트리 점화식을 시작으로 내년 1월 중순까지 양림 크리스마스 문화 축제가 열린다.성탄트리 점화식에서는 크리스마스 트리 점화 퍼포먼스와 축하공연, 트리길 라운딩 등이 진행된다.축제 기간 양림동 곳곳에서는 대형 트리와 빛의 거리, 다양한 빛 조형물 및 포토존이 조성돼 겨울밤을 화려하게 수놓을 예정이다.특히 크리스마스 분위기를 한층 끌어올리는 경관 조명은 연말연시 양림동을 찾는 주민과 관광객들에게 특별한 볼거리를 선사할 것으로 기대된다.문화예술 공연도 풍성하게 펼쳐진다.오는 12월 24일에는 저녁 콘서트와 거리 퍼레이드, 플래시몹, 특별공연 등이 관람객을 맞이한다. 성탄절인 25일에는 어린이 케이크 꾸미기와 청소년 댄스 공연, 크리스마스 콘서트, 성탄 놀이터, 푸드마켓 등 다채로운 프로그램을 선보인다.이와 함께 축제 기간 다양한 연계 행사도 펼쳐진다.펭귄마을 공예거리에서는 오는 11월 28일과 12월 5·12일 세 차례에 걸쳐 겨울 거리공연이 펼쳐진다. 가야금산조와 아쟁, 대금 등 전통음악을 비롯해 가요, 포크, 클래식 등 다채로운 음악을 선보인다.이밖에 광주 양림교회에서 가로수에 부착한 성탄 트리니팅도 이색적인 볼거리다. 학강 초등학교부터 기독병원 인근까지 가로수 86그루에 110여 명의 참여자가 제작한 손뜨개 장식이 설치돼 따뜻하고 정감 있는 거리 풍경을 연출한다.남구 관계자는 "양림동의 역사와 문화, 크리스마스의 낭만이 어우러지는 이번 축제를 통해 지역의 매력을 널리 알리고자 한다"며 "다양한 문화·예술 콘텐츠를 지역 상권과 연계해 주민과 상인이 함께 웃는 활기찬 겨울 축제로 만들어 가겠다"고 밝혔다.