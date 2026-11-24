▲질문에 답하는 한동훈 무소속(부산 북구갑) 한동훈 국회의원이 23일 오후 대구 그랜드호텔에서 기자들의 질문을 받고 있다. 한 의원은 이날 대구지역 단체의 초청으로 강연을 하고자 대구를 방문했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기