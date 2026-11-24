"당당하다면 징계 무효 소송을 제기하라. 내가 직접 변론하겠다."
장동혁 국민의힘 당 대표가 한동훈 무소속 국회의원을 직격하며 '복당 불가' 방침을 재천명했다. 법원에서 징계 과정의 문제를 인정하더라도 한 의원을 다시 징계하겠다고 경고했다. 자신을 향한 이른바 '조작징계' 의혹이 연일 확산하자, 지금까지의 태도를 바꿔 직접 반격에 나선 것이다(관련 기사: '조작 징계' 추가 폭로 예고에도... 국힘 "본질 회피하는 지적" https://omn.kr/2kn0g)
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국민의힘 당권파도 장 대표를 엄호하고 나섰다. 특히 최규동 전 중앙윤리위원이 장 대표 측에 최대 10억 원의 컨설팅 비용을 요구했다가 거절당하자 보복성 폭로에 나섰다는 주장이 제기되면서 당 안에 '폭탄'이 떨어진 모양새이다. 이날 <문화일보>는 국민의힘 지도부 핵심 관계자들을 인용해 최 전 위원이 지난 3월 지방선거를 앞두고 5~7명 규모의 자문단 활동을 제안하면서 최소 5억 원에서 최대 10억 원의 컨설팅 비용을 요구했다고 보도했다. 당 지도부는 요구가 거절되자 보복성 폭로가 시작됐다고 의심하고 있다.
반면, 한동훈 의원은 장 대표가 징계의 배후 조종을 사실상 인정했다고 맞받았고, 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원 등 '친한동훈계' 징계 당사자들도 장 대표의 직접 해명을 요구했다. 두 계파가 정면 충돌하면서 그야말로 총력전 양상이다(관련 기사: '조작징계' 폭로 후폭풍... 한동훈 "기획 숙청", 중진들도 "장동혁 사퇴" https://omn.kr/2kncj)
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장동혁 "윤리위는 법원 아닌 당 기구... 의견 제시는 당연"
장동혁 대표는 24일 오후 국회에서 기자들과 만나 '조작징계' 의혹을 제기한 최규동 전 윤리위원과 황경성 현직 윤리위원을 강하게 비난했다. 그동안 대여 투쟁에 집중하기 위해 대응하지 않았지만, 무리한 음모가 계속되고 있어 직접 입장을 밝히겠다는 것이다.
장 대표는 "한동훈 의원은 보수 궤멸의 중심에 서 있는 사람"이라며 "당원게시판 사건은 패륜 정치, 여론조작 정치, 분열 정치의 상징"이라고 규정했다.
이어 최 전 위원과 황 위원을 겨냥해 "두 사람이 벌이고 있는 것도 배신 행위"라며 "마치 조작징계가 있었던 것처럼 여론조작을 하고 있다"라고 비난했다. 특히 "그런 사람들과 손잡고 복당을 꾀하는 사람들에 대해서는 국민의힘에 발붙일 공간이 없다"라고 선을 그었다.
특히, 장 대표는 윤리위에 당 대표가 의견을 전달하는 것 자체에는 문제가 없다는 논리도 펼쳤다. "윤리위원회는 당의 기구다. 법원이 아니다"라며 "책임을 져야 하는 당대표가 윤리위원회에 징계와 관련해 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일"이라는 주장이었다.
윤리위가 독립적으로 징계 여부와 수위를 결정하지만 당대표 등 지도부가 의견을 전달할 수는 있다는 취지다. 한 의원이 당대표 시절 윤석열 당시 대통령의 제명·출당을 요구하며 윤리위 소집을 요청했던 일과 자신이 사무총장으로서 한동훈 비상대책위원장의 의견을 공천관리위원회에 전달했던 사례도 거론했다.
다만, 지난 1월 한 의원의 제명 결정문을 사전에 전달받은 경위나 실제 징계 수위와 발표 시점에 어느 정도 관여했는지는 구체적으로 해명하지 않았다.
대신 장 대표는 한 의원에게 법적 대응을 촉구했다. "당당하다면 징계 무효 소송을 제기하라. 내가 직접 변론하겠다"라고 선언한 데 이어 "법원에서 징계 과정에 문제가 있다고 밝혀진다면 당원게시판 사건과 내란몰이에 앞장섰던 두 가지 사건을 한데 묶어서 다시 징계하겠다"라고 경고했다. '내란몰이'만으로도 제명 사유가 충분하다는 이야기였다.
전·현직 윤리위원들 겨냥한 당 지도부
<문화일보> 보도에 대한 질문도 나왔다. 장 대표는 "보도 내용 그대로 봐줬으면 좋겠다"라며 요구받았다는 금액이나 당시 협의 경위는 별도로 밝히지 않았다. 대신 "한때 함께 일했던 사람에 대해 최소한의 신의를 지키고 인간적 예우를 하기 위해 대응하지 않았다"라고 설명했다.
당사자인 최 전 위원은 해당 보도에 "심각한 명예훼손"이라며 반발했다. 앞서 황 위원 측은 장 대표의 요청으로 지방선거 전략기획단을 준비하면서 7명의 전문가와 함께 기획안 및 비용안을 제출했지만, 장 대표 측근의 반대로 무산됐다고 주장한 바 있다.
신동욱 국민의힘 수석최고위원도 이날 오전 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에 출연해 폭로의 동기를 공격했다. 최 전 위원이 장 대표와 가까웠다가 여러 요구가 받아들여지지 않자 관계가 틀어졌다고 주장하면서, 황 위원을 앞세운 일종의 "폭로 사주"라고 규정했다.
신 최고위원은 독립적인 진상조사위원회를 꾸리자는 요구도 거부했다. 대신 황 위원 측이 최고위원회에 직접 출석해 증거를 제시하면 장 대표가 회의에서 빠진 상태로 검토할 수 있다며 "외곽을 빙빙 돌면서 폭로하지 말고 최고위원회에 와서 하라"라고 날을 세웠다. 장 대표를 적극적으로 지원 사격한 셈이다.
한동훈 "배후 조종 스스로 인정"... 김종혁 "거짓이면 고소, 사실이면 사퇴"
한동훈 의원은 장 대표의 발언 직후 페이스북에 "오늘 장동혁 대표 말은 자기가 윤리위는 독립기구이고 윤리위 결정 내용을 사전에 몰랐다고 했던 것은 거짓말"이라고 꼬집었다. "실제로는 외부인 최규동 교수를 통해서 국민의힘 윤리위원회에 한동훈, 김종혁, 배현진 등 정적들의 제명, 징계의 대상, 내용, 시기를 배후에서 조종했다는 것을 스스로 인정한 것"이라는 지적이었다.
김종혁 전 국민의힘 최고위원도 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 장 대표를 향해 "폭로 내용이 사실이 아니라면 허위사실 폭로자들을 고소하고, 사실이라면 국민과 당원들에게 사죄하고 당 대표직에서 물러나라"라고 날을 세웠다.
그는 윤리위를 통한 한동훈 제명과 친한계 징계가 사전에 기획됐다는 의혹을 거론하며 "당대표가 윤리위를 동원해 자신의 정치적 경쟁자들을 숙청한 정치공작의 실태가 당사자들 증언을 통해 확인되고 있다"라고 주장했다. 중립적인 진상조사위원회 구성과 징계 원상회복, 한동훈 복당도 촉구했다.
이후 기자들과 만난 자리에선 '10억 원 요구설'에 관한 질문도 나왔다. 김 전 최고위원은 장 대표 측과 최 교수 측이 과거 같은 편이었다면서, 오히려 장 대표 측이 먼저 보상을 약속하며 도움을 요청했다는 정반대 이야기도 기자들에게 전해 들었다고 밝혔다.
다만 "무엇이 진실인지 여부는 알 수 없다"라며 "중요한 것은 장동혁 대표가 최 교수를 통해 외부에서 윤리위를 조종하려는 행위가 있었느냐, 없었느냐"라고 강조했다.
신동욱 최고위원의 출석 요구에도 조목조목 반박했다. 김 전 최고위원은 "현재 우리 최고위를 정상적인 최고위라고 생각하지 않는다"라며 "일방적인 장동혁 대표의 사적 기구처럼 움직이고 있는 것 아니냐"라고 비판했다. 최고위에 직접 출석하라는 요구 역시 "내가 짜놓은 무대에 와서 게임을 하자는 것"이라고 반발했다.
배현진 의원도 이날 SNS를 통해 연달아 반격했다. 먼저 '10억 원 요구설' 보도를 공유하며 "10억, 아무에게나 요구할 상상도 할 수 없는 금액"이라며 "사실이어도 큰 문제, 아니어도 큰 문제"라고 지적했다. 이어 장 대표를 향해 그 이유를 상세히 밝히라고 압박했다.
신 최고위원을 향해서도 "오늘 아침 '법대로 하라'며 장동혁 구원투수를 자처했다"라고 비판했다. 자신의 징계무효확인 소송이 진행 중이며 오는 12월 24일 1심 선고를 앞두고 있다는 사실도 상기시켰다. 특히 "공모한 자가 아니라면 누구라도 정당사에 유례없는 이 사건에 굳이 총대 메고 뛰어드는 일은 없는 게 좋겠다"라며 "오해받기 딱 좋은 상황"이라고도 경고했다.