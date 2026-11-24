큰사진보기 ▲대전환경운동연합은 이달 갑천 조류모니터링 과정에서 희귀 겨울 철새인 '검은흰죽지'를 관찰했다고 24일 밝혔다. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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국내에서 드물게 관찰되는 겨울철새 검은흰죽지가 올해도 대전 갑천에서 확인됐다. 대전환경운동연합은 여러 해에 걸친 관찰 기록을 근거로 갑천의 잠재적인 월동지 가능성을 조사하고, 서식처를 훼손할 수 있는 대규모 준설을 재검토해야 한다고 촉구했다.대전환경운동연합은 이달 갑천 조류모니터링 과정에서 검은흰죽지(Aythya nyroca)를 확인했다고 24일 밝혔다. 대전에서는 2017년 처음 확인된 이후 2021년과 2023년에도 갑천에서 관찰됐다.검은흰죽지는 얕은 호수와 습지, 수생식물이 발달한 담수 환경을 이용하는 조류다. 대전환경운동연합에 따르면 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 위기근접종(NT)으로 분류돼 있다. 국내 법적 멸종위기 야생생물은 아니지만, 개체수 감소와 서식지 위협에 관심과 보전 노력이 필요한 종이라는 설명이다.대전환경연합은 반복적인 관찰이 갑천의 생태적 가치를 보여주는 자료라면서도, 몇 차례의 기록만으로 안정적인 월동지가 형성됐다고 단정할 수는 없다고 밝혔다. 도래 시기와 체류 기간, 개체 수, 이용 공간 등을 정기적으로 조사해야 한다는 것이다.이를 위해 대전시에 시민과 전문가가 함께 참여하는 야생생물 상시 모니터링 체계를 제안했다. 10년 단위 자연환경조사만으로는 불규칙적으로 찾아오는 조류나 빠르게 변하는 서식환경을 파악하기 어렵다며, 하천·습지·공원·산림의 관찰 자료를 축적해 개발사업과 하천 정비사업 검토에 활용해야 한다고 요구했다.갑천 준설에 대한 우려도 제기했다. 하중도와 모래톱, 얕은 물가와 수생식물 군락은 겨울철새의 먹이터이자 휴식 공간인데, 대규모 준설로 이러한 서식처가 줄어들 수 있다는 주장이다.이경호 대전환경운동연합 사무처장은 "검은흰죽지가 갑천에서 여러 해에 걸쳐 확인되고 있다는 것은 갑천이 국제적으로 보전 가치가 있는 조류의 서식 공간으로 기능하고 있을 가능성을 보여준다"고 밝혔다.이어 "새들이 해마다 찾아오는 하천을 만들기 위해서는 서식처를 훼손하는 대규모 준설부터 재검토해야 한다"며 생태계 보전을 중심으로 하천 관리정책을 전환하라고 촉구했다. 단체는 앞으로도 갑천 겨울철새와 주요 서식 공간을 지속적으로 모니터링할 계획이다.