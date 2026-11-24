큰사진보기 ▲최정우 강릉시체육회장 입후보 예정자 ⓒ 김남권 관련사진보기

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강원지역 18개 시군체육회장 선거가 내달 23일로 예정된 가운데, 강릉시체육회장 선거에 국회의원 보좌관 출신인 최정우(57)씨가 도전장을 냈다.최정우 전 보좌관은 24일 보도자료를 통해 "1인 독주체제에서 벗어나 체육인 모두가 함께 만들어가는 강릉 체육회를 만들고 강릉시 체육계의 전성시대를 열겠다고"고 밝혔다.그는 "민선 체육회장 시대가 열리면서 체육회가 법적으로 독립성과 자율성을 갖게 됐지만, 강릉시 체육회는 1인 독주체제에서 벗어나지 못한 것이 사실"이라며 "공정한 기준에서 예산을 배분하고 지자체와의 협력 속에 지속가능한 발전 시스템을 만들고 이를 통해서 강릉 체육계의 황금기를 열어야 한다"고 밝혔다. 이어 "제도적 독립을 넘어 실질적인 자율성과 역량을 갖춘 체육회를 만들겠다"고 강조했다.최 전 보좌관은 핵심 공약으로 ▲강릉시 체육인 통합 플랫폼 구축 ▲자체 재원 증대 ▲체육인 권익 보호 ▲투명한 예산공개와 책임 있는 집행 등을 제시했다.그는 우선 강릉시의 회원종목단체, 선수·지도자·심판·생활체육인을 연결하는 통합 플랫폼을 구축해 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있는 소통체계를 마련하겠다고 밝혔다. 또 시체육회와 종목단체의 자율성을 높이기 위해 행정지원과 실무자 교육, 공동사업 발굴 및 재정지원 체계를 구축하겠다고 약속했다.특히 기업 후원과 스포츠마케팅, 국비 공모사업 및 민간 협력사업 등을 통해 새로운 재원을 발굴하고, 확보한 예산은 종목단체 기반시설 구축 등에 활용하겠다는 구상이다.또한 '1인 독주'란 강릉시 체육회의 고질적인 문제점을 지적하며 폐쇄적이고 불투명한 체육행정, 파행적 예산집행은 체육회의 분열만을 가져오니 반드시 해결해야 한다며 산적한 체육회 개혁을 강하게 추진하겠다고 시사했다.이와 함께 엘리트 체육은 더욱 강하게 만들고 생활체육 분야는 폭을 넓히며 스포츠관광은 활성화하기 위해서 노력하겠다고 했다. 또 체육의 복지부분에서는 선수와 지도자, 심판 등의 처우 개선과 학교체육·전문체육·생활체육을 연계한 체육 생태계 조성도 공약했다.최 전 보좌관은 강릉대학교 총학생회장, 강원특별자치도 승마협회 홍보이사, 강릉시 배구협회 부회장 등을 역임했다. 금번 강릉시체육회 회장선거에는 그를 비롯해 권혁만(62) 현 회장, 최만집(64) 전 수중·핀수영협회장 등 3명이 입후보 예정자로 거론되고 있다.한편 강원도체육회장 선거는 12월 3~4일 후보 등록을 거쳐 12월 16일에, 도내 18개 시·군체육회장 선거는 12월 10~11일 후보 등록을 거쳐 12월 23일에 각각 치러진다. 선거관리위원회에 위탁해 치러지는 이번 선거는 선거일 전날까지 선거운동을 할 수 있다. 선거 당일에는 후보자 소견 발표 뒤 정해진 시간에 투표가 진행된다. 강릉시체육회장 선거의 선거인단은 시체육회 가맹단체 회장 50여 명을 포함해 200여 명 정도다.