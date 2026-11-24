큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포한 뒤 국회가 비상계엄 해제 결의안을 통과시켰다. 수많은 시민들이 국회의사당 인근에 모인 가운데 한 시민이 "비상계엄 중단하라"라고 적힌 종이를 들고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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윤석열씨의 내란을 막은 국민의 용기와 행동을 기념하고 헌법과 민주주의 수호 정신을 계승하기 위한 국가기념일이 지정됐다.이재명 대통령은 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 "오늘 빛의 혁명이 있었던 12월 3일을 국가기념일인 국민주권의 날로 지정하는 안건을 처리할 예정"이라고 소개했다. 그는 "2024년 12월 3일, 대한민국의 헌정 질서는 중대한 위기에 직면했다. 그러나 주권자 국민들은 무장한 군인의 총부리 앞에서도 물러나지 않았고, 맨몸으로 장갑차를 막아서며 이 땅의 민주주의를 지켜냈다"며 그 의미를 되짚었다.이 대통령은 "서로 생각과 살아온 길은 달랐지만, 그날 우리 모두는 계엄군에 맞서 국회를 지키고 민주주의를 다시 세우는 데 힘을 모았다"며 "민주주의를 파괴하는 어둠의 세력을 국민 모두의 힘으로 몰아낸 빛의 혁명은 세계 민주주의 역사에 기록될 위대한 국민 승리"라고 말했다. "이 역사적인 국민주권의 날을 국가기념일로 정해 기리는 것은 '나라의 주인은 국민'이라는 국민주권의 원칙을 다시 한번 확고하게 세우기 위한 것"이라고 했다.이 대통령은 "모든 국가 기관들은 그날 대한민국 주권자가 보여준 결단과 용기를 항상 되새기며 낮은 자세로 국민주권의 원칙을 실천하는 데 최선을 다해야겠다"고도 강조했다. 이어 "내란의 위기는 넘었지만 우리 앞에는 여전히 수많은 도전 과제가 놓여 있다"며 "작은 차이와 갈등을 넘어 그 춥고 길었던 내란의 밤을 함께 이겨낸 것처럼 국민이 주인인 나라, 더 튼튼한 민주주의를 향해 굳게 손을 맞잡고 함께 앞으로 나아가자는 말씀을 드린다"고 말했다.이후 국무회의는 이 대통령 주재로 '각종 기념일 등에 관한 규정' 개정안을 처리했다.