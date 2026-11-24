큰사진보기 ▲2026년 제13회 여성노동운동상 김경숙상 수상 기념사진(2026.11.20)좌측부터 양이현경 한국여성단체연합 상임대표, 지혜복 교사, 최순영 김경숙열사기념사업회 공동대표, 배진경 한국여성노동자회 대표 ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

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"학교로 돌아가 성폭력 사안이 제대로 해결될 수 있도록 여성노동자로서, 교육노동자로서 당당하게 끝까지 투쟁하겠습니다" - 2024년 9월 6일(금), 보신각에서 열린 '텔레그램 딥페이크 성폭력 긴급 대응 집회'에서 지혜복 교사 발언

큰사진보기 ▲김경숙상 시상식 2부 중 지혜복 교사 (2026.11.24)<김경숙상 시상식 2부 토크쇼 : 침묵을 거부한 용기, 연대로 되찾은 권리>에서 발 언중인 지혜복 교사 ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김경숙상 시상식 2부 중 정은희 활동가 (2026.11.20)변혁적여성운동네트워크 빵과장미 정은희 활동가 ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

김경숙상은? 1979년 YH무역 여성노동자들은 사측의 일방적인 폐업과 해고에 반발해 생존권 투쟁에 돌입했다. YH무역은 1970년 정부의 수출 지원책 덕분에 가파르게 성장했다. YH무역은 한때 수출 순 15위를 기록할 만큼의 큰 규모였으나 사업주는 회사자금을 해외로 빼돌리고 있었다. 경영책임자는 무리한 사업 확장을 진행하는 중에도 경영 손실의 문제를 저임금을 받으며 착취당한 노동자에게로 돌렸다. YH노동조합은 사측의 무책임함에 항의하며 신민당사를 점거하고 농성을 시작했다. 노동조합의 상무집행위원인 김경숙은 경찰의 폭력적인 진압에 목숨을 잃었다.



YH노동조합 투쟁과 여성노동자 '김경숙'의 죽음은 박정희 유신체제 종말을 앞당기는 도화선이 되었다. 사람을 죽여 놓고도 "자살한 것"이라며 책임을 부인했던 유신정권과 결탁해 노동자를 착취한 자본가의 전횡에 사회가 분노했다.



여성노동자들의 결의와 투쟁, 그리고 김경숙의 사회적 죽음은 군사독재를 종식하고 민주주의의 봄을 불러오는 데 큰 영향을 끼쳤다.



김경숙열사기념사업회와 한국여성노동자회는 연대와 투쟁이라는 역동적인 생의 감각을 일깨운 김경숙 열사를 기려 2014년 '김경숙상'을 제정했다.



덧붙이는 글 | 글쓴이 : 이불(한국여성노동자회)

A학교 성폭력 사건 고발로 인한 부당전보에 맞선 지혜복 교사가 2026년 제13회 '올해의 여성노동운동상 김경숙상'을 수상했다.김경숙열사기념사업회와 한국여성노동자회는 지난 20일, 서울에 위치한 '공간 채비'에서 시상식을 열고 "학내 성폭력에 대한 문제제기로 인한 전보 발령은 명백한 젠더 차별이고 노동자 탄압"이며 지혜복 교사의 투쟁은 젠더 차별 문제를 은폐하려는 조직적 구조에 맞서 학생의 권리와 노동자의 권리를 지키기 위한 투쟁이었기에 지혜복 교사에게 김경숙상을 수여한다고 밝혔다.관에서 주는 상을 모두 거부하면서 살아왔다는 지혜복 교사는 '함께했던 모든 분들, 그리고 멀리서 응원해 주셨던 분들께 바치는 상'이라며 투쟁에 함께했던 연대자들에게 공로를 돌렸다.2023년 5월 중학교 상담교사였던 지혜복 교사는 학내 성희롱·성추행 실태를 파악해 학교와 교육청에 문제를 제기했다. 그러나 학교 측의 부실한 대응으로 피해 학생들의 신원이 노출되는 등 2차 피해가 발생하자 지혜복 교사는 서울시교육청에 구제 신청을 하며 싸움을 시작했다.2024년 3월, 교육청은 정원 감축 등을 이유로 지혜복 교사에게 전보 발령을 냈고, 지혜복 교사는 새 학교로 출근하는 대신 서울시교육청 앞에 천막을 치고 1인 시위와 농성을 시작했다. 서울시교육청은 '정당한 사유없는 무단결근'을 이유로 지혜복 교사를 해임하였고, 지혜복 교사는 다른 노동자와 시민사회 단체들과 연대하며 행정소송 등 투쟁을 이어갔다.그리고 올해 1월 법원은 지혜복 교사의 성폭력 제보를 '공익신고'로 인정하며 전보 처분에 대해 취소판결을 내렸다. 이후 법원은 전보 처분 자체가 위법했으므로 지혜복 교사가 출근하지 않은 것은 무단결근이 아니라며 해임 처분 또한 무효하다는 판결을 내렸다.투쟁에 승리한 지혜복 교사는 962일 만에 교육감의 공식 사과를 받으며 9월 9일 원래 근무하던 학교로 복직했다.2부 토크쇼에서 지혜복 교사는 '학교로 돌아가서 시스템의 문제를 바로잡고 학생들에게 교육을 직접 하고 싶었다'고 복직 소감을 밝혔다. 그러나 그가 복직했을 때는 피해학생과 가해학생 모두 졸업한 뒤였기에 한편으로는 허탈한 마음도 들었다고 한다.지혜복 교사는 학교에 포괄적인 성교육이 반드시 들어와야 한다고 힘주어 말한다. 그가 복직하기 전, A 학교는 전문 강사를 초빙해 학생들에게 성교육을 실시했다. 지혜복 교사는 이러한 성교육이 일회성으로 끝나서는 안된다고 강조한다. 그는 대부분의 OECD 국가들이 포괄적 성교육을 실시하고 있으며, 우리나라도 포괄적 성교육을 실효성있고 내실있게 진행하기 위해서는 엄밀한 진단이 필요하다고 설명했다.지혜복 교사의 투쟁에서 '연대'는 빠질 수 없는 키워드다. 토크쇼의 패널로 참여한 정은희 활동가(변혁적여성운동네트워크 빵과장미)는 연대자들에게 지혜복 교사의 투쟁은 자신들의 성폭력 피해를 증언하는 미투의 공간이었다고 회상했다. 정은희 활동가는 한 연대자가 초등학생이였을 때 겪었던 성폭력 피해에 대해서 말했던 기억을 나눴다. 연대자는 '학교에 지혜복 선생님 같은 선생님이 있었다면 그렇게까지 힘들지 않았을 것 같다'고 말하며 그렇기에 '지혜복 선생님이 꼭 학교에 돌아가야 한다'고 이야기했다고 한다.윤석열 계엄 이후 최전선에서 싸웠던 많은 여성, 성소수자 청년들에게 지혜복 교사는 단순한 연대의 대상이 아니었다. A학교의 문제는 여성, 성소수자 청년들이 살아오며 일상적으로 겪어온 문제였고, 그렇기에 이들은 연대를 넘어 '우리가 지혜복이다'라고 외칠 수 있었다.정년을 앞둔 지혜복 교사는 앞으로 무엇을 할 것인지 고민하고 있다. 학교는 결국 사회의 재현이기에 근본적으로 사회 구조적 문제를 바꿔나가는 노력을 멈추지 않을 것이라고 그는 말한다.