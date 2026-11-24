큰사진보기 ▲'2026 대전시의회 행정사무감사 모니터링 대전 시민네트워크'가 선정한 2026 대전시의회 행정사무감사 우수의원 복지환경위원회 서다운 의원(왼쪽)과 교육위원회 최지연 의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의와 민주노총대전본부, 전교조대전지부 등이 참여하는 '2026 대전시의회 행정사무감사 대전시민네트워크'가 지난 3일 기자회견을 열고, 대전시의회 행정사무감사 4개 상임위원회별 26개 감사 의제를 발표했다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 시민사회가 제10대 대전시의회의 첫 행정사무감사에 대해 '다루는 의제는 넓어졌지만 문제의 원인과 책임을 따지는 후속 질의는 부족했다'고 평가했다. 특히 더불어민주당이 다수를 차지한 의회가 같은 당 소속 시장의 정책을 제대로 견제하지 못했다고 지적했다.'2026 대전시의회 행정사무감사 모니터링 대전 시민네트워크'는 24일 이 같은 내용의 결과보고서를 발표했다. 시민네트워크에는 대전시민사회단체연대회의와 민주노총 대전지역본부, 전교조 대전지부, 대청호해적단이 참여했다.활동가와 시민 20여 명은 지난 9~17일 진행된 4개 상임위원회 감사를 모니터링했다. 전문성·구체성·대표성·태도를 11개 세부항목으로 나눠 평가했으며, 복지환경위원회 서다운 의원과 교육위원회 최지연 의원을 우수위원으로 선정했다. 행정자치위원회와 산업건설위원회에서는 선정 기준에 적합한 의원이 없었다고 밝혔다.시민네트워크는 노동안전과 돌봄노동자 처우, 성평등 통계, 온실가스 배출량, AI 조례의 시민 권리 보호 등으로 질의의 범위가 확대됐다고 평가했다. 법령과 예산에 대한 이해도 9대 의회보다 나아졌다고 봤다.그러나 "집행부가 '추후 제출하겠다', '별도 보고하겠다', '검토하겠다'고 답하면 그것으로 끝났다"며 시립미술관 소장품 유실과 문화재단 보관금 등 관리 부실을 확인하고도 책임자 조치나 원인 규명, 기한을 정한 시정 요구로 이어지지 않았다고 지적했다.행정자치위원회는 위원회 운영과 관광공사 계약 등으로 의제를 넓혔지만 "문제를 찾는 데서 멈추고 답을 받아내지 못한 감사"라고 평가했다. 복지환경위원회는 성평등과 복지노동자 처우를 자료로 짚은 질의가 있었으나, 의원별 준비 수준의 차이가 크고 기후위기·생태에 대한 심도 있는 질의는 드물었다고 밝혔다.산업건설위원회에는 현 시정에 대한 견제가 약했다는 비판이 나왔다. 수소트램 비용과 정거장 접근성 문제를 묻고도 핵심인 급전방식은 비켜갔으며, 온통대전 운영에 대해서는 현 시정의 방향이라는 이유로 질의를 거둔 사례를 들었다.교육위원회는 예산 집행 자료를 분석하고 아동 보호의 빈틈을 짚은 점을 긍정적으로 평가했다. 반면 개별 민원과 사건에 집중하거나, 집행부 답변에 후속 요구를 하지 못한 장면도 반복됐다고 지적했다.시민네트워크는 "다수당이 바뀌었지만, 같은 지적이 그대로 되풀이됐다"며 "초선 의원이 많다는 것은 이유가 되지 못한다. 행정사무감사는 첫 해라고 봐주는 자리가 아니다"라고 밝혔다.우수위원으로 선정된 서다운 의원에 대해서는 조례와 통계를 바탕으로 성별임금격차와 여성 자살률, 온실가스 감축 실적, 트램 공사로 잘려나간 가로수 등 다른 의원들이 다루지 않은 의제를 제기했다고 설명했다.최지연 의원은 교육청 자료를 직접 분석해 연말 집중 구매와 법인카드 포인트 관리, 차량 유류비·운행일지 불일치, 방과후학교 강사의 성범죄 경력 미조회 등을 구체적인 근거로 지적한 점을 선정 이유로 들었다.시민네트워크는 감사 전에 자료를 확보·분석하고, 공개 회의에서는 문제의 원인과 책임을 물어야 한다고 요구했다. 답변이 부실하면 위원회 차원에서 시정을 요구하고 이행 기한을 정해야 한다며, 이번 감사에서 나온 약속과 자료 제출 요구가 지켜지는지 계속 확인하겠다고 밝혔다.