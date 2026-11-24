큰사진보기 ▲전교조 경기지부 기자회견 ⓒ 전교조경기지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국교직원노동조합 경기지부 기자회견 ⓒ 전교조경기지부 관련사진보기

세무사 시험 등에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 잇따라 적발된 가운데, 최근 진행된 대학수학능력시험 감독을 한 교사들이 예년에 비해 높은 심리적 부담을 안았던 것으로 조사됐다.전국교직원노동조합 경기 지부(아래 경기지부)는 24일 경기도교육청 앞에서 기자회견을 열어 수능 감독관 의견 조사 결과를 발표하며 "감독관 보호와 면책, 국가 소송 책임제를 법제화하고, 수능 감독 체계를 전면 개편하라"고 촉구했다.경기지부는 기자회견에서 "교육 당국은 AI·스마트안경 등 첨단 기기를 이용한 부정행위를 막겠다며 대책을 쏟아냈지만, 그 실상은 '책임 전가'와 '탁상행정'에 불과했다"라고 비판했다. 이어 "조사 결과 교사들이 꼽은 가장 심각한 어려움은 '육안 식별이 불가능한 초소형·첨단 기기 적발 책임을 감독관에게 떠넘기는 구조(74.7%)'였는데, 현장의 물리적 한계는 처참한 수준이었다"라고 밝혔다.그러면서 "응답자의 61.4%가 매 교시 안경·복장·소지품 검사 등으로 인한 물리적 시간 부족을 호소했다"며 "1교시 시작 전 단 15분 남짓한 시간 동안 수험생 신분 확인, 전자기기 수거 및 대장 작성, 4종 필기구 배부, 안경·손목·단추 스티커 부착·귀마개·방석 점검까지 해내라는 지침은 현장을 전혀 모르는 책상머리 행정의 전형"이라 꼬집었다.경기지부는 수능 직후인 지난 11월 19일부터 23일까지 경기도 내 중·고등학교 수능 감독관 및 시험본부 참여 교원 332명을 대상으로 설문 조사를 했다. 응답자의 93.4%(310명)가 올해 시험장 분위기와 감독 부담에 대해 '예년보다 훨씬 긴장감이 높고 혼선과 부담이 매우 컸다(52.7%)'거나 '추가된 점검 지침 등으로 인해 다소 부담스럽고 혼란스러웠다(40.7%)'고 답했다.감독 과정의 주요 어려움으로는 육안 식별이 불가능한 초소형·첨단 기기 적발 책임을 감독관에게 떠넘기는 구조(74.7%)가 가장 높게 나타났다.이어 매 교시 안경·복장·소지품 검사 등으로 인한 물리적 시간 부족(61.4%), 수시로 변경·추가되거나 모호한 감독 지침으로 인한 현장 혼선(58.1%), 오인 적발이나 절차 진행 과정에서 수험생·학부모의 민원 및 법적 분쟁 우려(58.1%), 부당한 차출·기립 강요 등 비합리적 근무 여건(24.4%) 순으로 집계됐다.고은선 경기지부장 직무대행은 "짧은 시간에 수험생 확인부터 전자기기 수거, 스마트안경 검사까지 해야 했다"며 "교육 당국은 지침만 내려보냈을 뿐, 현장에서 실제로 가능한 일인지, 문제가 발생하면 누가 책임질 것인지에 대한 대책은 부족했다"라고 지적했다. 그러면서 "공정한 시험을 위해 맡은 역할을 제대로 수행할 수 있는 여건을 만들어 달라"고 호소했다. 또한 "수능의 공정성을 교사 개인의 희생과 책임감에만 맡겨서는 안 된다"라고 덧붙였다.모정하 부지부장은 "수능의 공정성과 안정성은 교사들의 일방적인 희생과 쥐어짜기 노동으로 유지되어서는 안 된다"며 "시험장 설치를 위한 별도의 전문 인력 지원, 감독관의 휴식권 보장을 위한 배치 기준 개선, 불합리한 민원과 법적 분쟁으로부터 교사를 실질적으로 보호할 수 있는 제도적 안전장치가 반드시 마련되어야 한다"라고 강조했다.