큰사진보기 ▲대전지역 시민사회단체와 진보정당 등이 참여한 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'(가칭)는 지난 11일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 대전도시철도 2호선의 수소트램 방식 확정 중단과 가선·배터리 방식을 포함한 대안 검토를 촉구했다(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전MBC가 지난 23일 뉴스데스크를 통해 단독 보도한 '대전도시철도 2호선 수소트램 사실상 확정' 보도 장면(유튜브 화면 캡처). ⓒ 대전MBC 관련사진보기

대전시가 도시철도 2호선 트램의 급전방식을 기존 수소연료전지 방식으로 유지하기로 사실상 결정했다는 언론 보도가 나오면서 논란이 일고 있다. 대전지역 시민사회단체들은 시민 의견 수렴과 감사 결과 공개도 없이 급전방식을 결정해서는 안 된다며 강하게 반발하고 나섰다. 대전시는 해당 보도에 유감을 표명하면서 아직 확정된 것은 없다는 공식 입장을 밝혔다.대전시민사회단체연대회의와 대전참여자치시민연대, 대전경실련, 진보당 대전시당, 정의당 대전시당, 대전녹색당 등으로 구성된 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'(아래 시민대책위)는 24일 '수소트램 비공개 결정 시도를 규탄한다'는 제목의 입장문을 발표했다.시민대책위는 전날 대전MBC의 수소트램 확정 보도와 관련해 "대전시는 이 보도가 사실인지부터 답해야 한다"며 "회의를 언제 열었는지, 어떤 전문가가 들어갔는지, 어떤 자료를 놓고 무엇을 비교했는지 대전시는 알리지 않았다. 시민이 언론 보도로 결론을 먼저 전해 듣는 일이 되풀이돼서는 안 된다"고 밝혔다.특히 이들은 허태정 대전시장은 '민선 8기 당시 수소트램으로 급전방식을 변경한 과정에 문제가 있다'며 감사를 지시해 놓고, 정작 감사 결과가 나오기도 전에 비공개회의를 통해 수소트램 유지 방침을 정했다는 의혹이 제기된 데 대해 문제를 삼았다.이들은 "2023년 결정의 문제를 따지겠다던 시장이 2023년처럼 시민이 모르는 자리에서 결론을 내는 일을 받아들이기 어렵다"며 "이것이 민선9기 허태정 시정이 이야기하는 시민주권이고, 시정방향 인것인가"라고 비판했다.또한 시민대책위는 지난 11일 결성 기자회견을 통해 급전방식 결정 과정의 투명한 공개와 시민 설명회 개최, 허 시장과의 면담 등을 요구했으나 대전시가 감사 진행을 이유로 면담을 거절했다고 밝혔다.그러면서 "시민들의 요구에는 감사를 핑계로 대화조차 거부하면서, 비공개 회의를 통해서 밀실 결정을 했다면 앞으로 대전시의 정책결정을 누가 신뢰할 수 있겠는가"라고 따졌다.이들은 대전시에 ▲수소트램 유지 방침을 정했다는 보도에 대한 공식 입장 발표 ▲감사 결과 및 가선트램을 포함한 급전방식별 비교자료 공개 전 급전방식 확정 중단 ▲급전방식 결정 방법과 과정 공개 ▲최종 확정 전 시민 설명회 개최 및 허태정 시장과 시민대책위의 면담 등을 요구했다.앞서 대전MBC는 지난 23일 뉴스데스크를 통해 대전시가 전문가들과 비공개회의를 열고 도시철도 2호선 트램의 급전방식을 기존 수소 방식으로 유지하기로 사실상 내부 방침을 정했다고 단독 보도했다.보도에 따르면 지난 19일 허태정 시장과 전문가 등이 참석한 비공개회의에서는 급전방식을 변경할 경우 차량 제작사인 현대로템과 공사 사업자들과의 법적 분쟁 가능성, 추가 시설 설치에 따른 사업비 부담, 개통 지연 등의 문제가 논의됐다.가선트램으로 변경할 경우 변전소 20곳을 추가로 설치해야 하고, 계약 분쟁에 따른 공사 차질까지 발생하면 2030년으로 예정된 개통이 최소 2년 이상 늦어질 수 있다는 전망도 나왔다고 대전MBC는 전했다.경제성 측면에서도 가선트램의 연간 운영비가 수소트램보다 70억 원가량 적게 드는 것으로 분석됐으나, 급전방식 변경에 따른 추가 부담과 시민 불편 등을 고려해 수소트램을 유지하는 방안이 유력하게 논의됐다는 것이다.대전 도시철도 2호선 트램은 민선 7기인 2022년 가선과 무가선을 혼용하는 배터리 방식으로 결정됐으나, 민선 8기 이장우 시장 재임 시절인 2023년 11월 무가선 수소연료전지 방식으로 변경돼 2024년 12월 착공했다.이후 수소 공급가격 상승과 막대한 운영비 부담 등을 이유로 급전방식 재검토 요구가 이어졌으며, 민선 9기 들어 허태정 시장은 급전방식 변경 경위에 대한 감사를 지시했다.이러한 논란에 대해 대전시는 24일 오전 시청 브리핑룸에서 공식 입장을 발표하고 수소트램 확정설을 부인했다.임재진 대전시 기획조정실장은 해당 보도가 "대전시로부터 충분한 사실관계를 확인하지 않은 내용"이라며 유감을 표명했다.임 실장은 지난주 수소와 배터리 방식 등에 대한 전문가 자문회의를 개최한 사실은 인정했지만, 여러 대안의 장단점을 검토하고 전문가 의견을 수렴하기 위한 자리였다고 설명했다. 현재까지 급전방식이 확정된 것은 없으며 당초 예고한 대로 12월 중순까지 최종 방침을 발표하겠다는 것이다.최원석 대전시 도시철도건설국장도 급전방식을 결정하는 데 있어 경제성뿐만 아니라 환경성과 탄소중립 정책, 기존 사업을 변경할 경우 발생하는 매몰비용 등을 종합적으로 검토하고 있다고 설명했다.현재 진행 중인 감사에 대해서도 수소트램 자체의 적정성을 판단하는 것이 아니라 급전방식을 변경한 과정에 문제가 있었는지를 살펴보는 것이라는 입장을 밝혔다.그러나 이날 브리핑에서도 급전방식별 구체적인 경제성 비교 결과와 평가 기준, 전문가 자문회의의 세부 검토 내용 등은 공개되지 않았다. 최종 결정을 위한 별도의 위원회 심의 등 구체적인 절차도 정해지지 않은 것으로 전해졌다.한편, 대전시는 12월 중순 허태정 시장을 통해 트램 급전방식과 사업 추진 일정, 시민 불편 해소 방안 등을 담은 종합계획을 발표할 예정이다.