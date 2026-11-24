큰사진보기 ▲국회입법조사처(처장 이관후, 가운데)는 국토연구원에 의뢰한 정책연구용역「지역간 불평등 분석지표 개발 및 실증분석 연구」 결과를 23일 발표했다. ⓒ 국회입법조사처 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회입법조사처에 따르면, 수도권 전체 인구는 2019년에 비수도권을 앞섰지만 청년인구(19~34세)는 이보다 약 15년 앞선 2004년 전후에 수도권이 비수도권을 앞섰다. 또 전국 청년인구 중 수도권 거주 비중은 2000년 47.9%에서 2025년 56.0%로 높아졌고, 비수도권 거주 비중은 52.1%에서 44.0%로 낮아졌다. 2025년 청년인구의 수도권·비수도권 간 비중 격차는 12.0%p로, 전체 인구의 비중 격차(약 2%p)의 약 6배에 달했다. ⓒ 국회입법조사처 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국회입법조사처는 국토연구원에 의뢰해 '지역불평등 지수'를 개발, 비수도권 163개 시·군·구를 총 네 가지 유형으로 분류해 분석했다. ⓒ 국회입법조사처 제공 관련사진보기

두 명의 환자가 있다. 모두 39도 고열에 시달리는 중이다. 의사는 이들에게 똑같은 처방을 내릴까? 아니다. 성별, 나이, 체격, 기저질환 여부 등에 따라 같은 질환이어도 처방은 달라진다. 그게 옳은 처방이다. 마찬가지로 두 지역이 동일한 규모의 인구 감소 등 지방소멸 위기에 처해있다고 상상해보자. 서로 다른 곳이어도, 같은 대책을 내놓으면 될까? 아니다. '환자'가 다르다. 하지만 수십년 동안 한국 사회가 내놓은 '처방'은 하나였다.이관후 국회 입법조사처장은 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "해마다 몇몇 지표가 발표되면 '여기가 인구가 늘었네, 저기는 인구가 줄었구나, 소멸 예정 지역이 몇 개네' 하는 말들만 했다"고 지적했다. 이어 "그건 도대체 무슨 의미가 있는가"라며 "단면만 잘라봐선 오늘만 알지, 어제와 내일을 알기 어렵다. 지역불평등의 과거와 현재, 미래를 모두 설명할 수 있는 지표가 필요하다"고 했다.입법조사처는 이 문제를 해결하기 위해 국토연구원과 함께 '지역간 불평등 분석 지표' 개발에 나섰다. 현재 정부는 인구증감률, 합계출산율에 한국고용정보원의 지방소멸위험지수, 산업연구원의 K-지방소멸지수 등을 활용해 지방소멸 실태를 진단하고 대책을 마련하고 있지만, 이 지표들은 '오늘'만 보여줄 뿐이다. 따라서 입법조사처는 지역에 관한 국내외 지표 435개 가운데 16개 핵심지표를 선별, 다각도로 분석했다.가장 먼저 주목한 것은 '청년'이다. 결과는 놀라웠다. 국가데이터처에 따르면, 수도권과 비수도권의 인구 역전은 2019년에 일어났다. 하지만 청년(만 19~34세)만 보면, 수도권 인구가 비수도권을 앞선 것은 무려 15년이나 빠른 2004년 일이었다. 청년들은 이미 22년 전부터 고향을 떠남으로써 지역소멸을 예고한 셈이다. 그 결과 2025년 전체 인구에서 차지하는 비중으로 볼 때, 수도권과 비수도권의 격차는 2%p이지만 청년 인구만 보면 수도권과 비수도권의 격차가 12%p로 6배나 더 차이났다.이 처장은 특히 "인구증감률과 합계출산율을 청년 순이동률과 비교해봤더니 일자리, 교통, 생활, 문화, 교육 분야 여건과 가장 일관된 관계를 보였다"며 "특히 비수도권에서는 16개 핵심지표 중에서 15개가 청년 순이동률과 뚜렷한 상관관계를 보였다"고 설명했다. 이에 따라 비수도권 163개 시·군·구를 분석했더니, 똑같은 지방이어도 ①지속성장 가능형 ②소멸위기 대응형 ③정주기반 보완형 ④청년유인 부족형으로 유형을 나눌 수 있었다.유형①과 ②는 그나마 사정이 낫다. 강점을 잘 지키고, 약점을 보완하면 된다. 문제는 지역 여건과 청년의 선택이 엇갈리는 유형③과 ④ 총 48곳이다. 이 처장은 "유형③ 은 당장의 지표는 좋아보인다. 그러나 대표 지역인 무안이나 당진을 들여다보면 신도시 하나, 공장 하나에 기댄 흐름"이라며 "청년이 와도 머물지 않는다. 일자리는 청년이 머무는 필요조건일 뿐, 충분조건이 아니다"라고 했다.유형④는 생활 여건은 갖췄지만, 청년이 원하는 양질의 일자리, 경력을 쌓을 기회가 부족해서 2013년 이후 유출이 커진 지역들이다. 이 처장은 "대구, 울산, 창원 등 겉으로는 잘 나가는 도시들이다. 다섯 개 지역여건(일자리, 교통, 생활, 문화, 교육) 분야가 모두 전국 중앙값을 넘는데도 최근 5년 간 청년 18만 8000명이 순유출됐다"며 "좋은 고등교육기관과 일자리가 우선적으로 필요한 곳들"이라고 말했다.이 처장은 "일률적인 도시 시설 확충이나 현금 지원보다는 청년이 왜 떠나는지부터 지역별로 진단해야 한다"며 "몇 살 청년이 어디로, 왜 떠나는지를 지역별로 따져서 그 처방을 다르게 해야 한다"고 강조했다. 그는 "지금 대비하지 않으면 미래가 없다"며 "균형발전 정책의 방법론을 근본적으로 재점검해야 한다"고 했다. 입법조사처는 앞으로 지역불평등 지수를 더욱 보완·발전시켜서 매년 발표할 계획이다.