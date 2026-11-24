큰사진보기 ▲대흥란. 노자산에선 약 500개 지점에서 매년 약 1500촉의 대흥란이 피어나고 있다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 30일 거제 노자산에서 대흥란 이식 실험의 성공 여부를 판단하기 위해 공직자들이 모여 대흥란의 뿌리를 파냈을 때, 시민들은 초대되지도 않았기에, 이식 실험지 철조망 밖에서 그들을 멀찌감치 볼 수밖에 없었습니다. ⓒ 장용창 관련사진보기

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큰사진보기 ▲거제남부관광단지 (노자산 골프장) 예정지 (빨간 원)에서 발견된 대흥란의 출현 지점(초록색 점들). 약 500개 지점에서 거의 매년 1500촉의 대흥란이 피어나고 있다. ⓒ 원종태 관련사진보기

큰사진보기 ▲노자산 음악회에 모인 시민들 ⓒ 장용창 관련사진보기

재판장님, 2024년 6월 전국의 시민들이 경상남도를 상대로 제기한 '거제남부관광단지 개발계획(지정 고시) 무효 확인 소송'이 2년 넘는 심리 끝에 지난 11월 12일 변론을 종결했습니다. 이제 2027년 1월 14일 선고를 앞두고 있습니다.지난 10월 30일, 거제 노자산의 대흥란 이식 실험지에서는 관계 기관과 사업 측 관계자들이 모여 이식된 대흥란의 뿌리 상태를 확인하는 작업이 진행되었습니다. 2024년 6월 이식된 대흥란 39촉 가운데 2025년에는 4촉, 2026년에는 단 1촉만 꽃을 피웠습니다. 그럼에도 이식된 개체의 뿌리 생존 여부를 중심으로 이식 실험의 성공 가능성을 판단하려는 자리였습니다. 시민들은 초대받지 못한 채 철조망 밖에서 그 과정을 지켜볼 수밖에 없었습니다.그러나 재판장님, 과연 뿌리가 살아 있다는 사실만으로 이식이 성공했다고 말할 수 있을까요? 개체의 일시적인 생존과 안정적인 자생 개체군의 형성은 엄연히 다른 문제입니다. 꽃을 피우고 스스로 번식하며 본래의 서식지에서 지속적으로 살아갈 수 있어야 비로소 이식과 복원이 성공했다고 할 수 있을 것입니다. 단 39촉의 이식 실험으로 수백 개 지점에 걸쳐 형성된 대흥란의 자생 서식지를 대체할 수 있는지, 그 실효성부터 엄격하게 따져봐야 합니다.우리 법규는 멸종위기종 서식지 보전의 원칙을 분명히 하고 있습니다. 자연환경보전법 제34조는 생태·자연도의 작성과 활용을 규정하면서, 제1항 제1호 가목에서 멸종위기야생생물의 주된 서식지와 도래지, 주요 생태축 및 생태통로가 되는 지역을 생태·자연도 1등급 권역의 기준으로 정하고 있습니다.같은 법 시행령 제28조 제2항은 개발계획을 수립하거나 개발사업에 대한 협의를 할 때 생태·자연도 등급별 기준을 고려하도록 하고 있으며, 특히 1등급 권역에 대해서는 '자연환경의 보전 및 복원'을 기준으로 명시하고 있습니다.환경영향평가서등에 관한 협의업무 처리규정 제25조 역시 1등급 권역이 포함된 사업에 대해 자연환경의 보전 및 복원을 고려하도록 하고, 관계 전문가와 합동 현지조사를 실시하도록 규정하고 있습니다.거제남부관광단지 예정지 일대의 생태적 가치는 이미 여러 차례 확인되었습니다. 2023년 7월 경상남도와 낙동강유역환경청 추천 전문가들의 공동조사에서는 약 200개 지점에서 멸종위기야생생물 2급 대흥란 727개체가 확인되었습니다. 이후 추가 조사에서도 더 많은 자생 개체와 서식지가 확인되었다는 조사 결과가 제시되었습니다. 해당 부지의 생태·자연도 1등급 권역 역시 개발면적의 약 40%에 달한다는 조사 결과가 있습니다.그런데도 전략환경영향평가와 환경영향평가 과정에서 생태·자연도 등급과 대흥란 서식 현황이 얼마나 충실하게 반영되었는지에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다. 특히 2018년 전략환경영향평가 협의와 2019년 관광단지 지정·고시, 2023년 환경영향평가 본안 협의는 각각 다른 시점에 이루어졌습니다. 그 과정에서 적용된 생태·자연도 기준과 환경영향평가 기준이 적절했는지, 이후 확인된 생태적 가치가 개발계획에 제대로 반영되었는지 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다.더욱이 2023년 12월 환경영향평가 업체 관계자들이 현지조사표 허위 작성 등 환경영향평가법 위반으로 유죄 판결을 받은 사실도 있습니다. 해당 판결의 범죄사실과 노자산 사업의 전략환경영향평가서 사이에 어떤 관련성이 있는지, 평가서의 신뢰성과 관광단지 지정·고시의 적법성에 어떤 영향을 미치는지는 이번 재판에서 면밀하게 살펴봐야 할 문제입니다. 2025년 8월 전문위원회의 의결 내용과 그 판단 근거 역시 이번 사업의 환경영향평가 과정에서 어떤 의미를 갖는지 확인할 필요가 있습니다.저는 이 사안을 보며 한정된 국토의 용도 변경이 가져오는 사회적 비용을 생각하게 됩니다. 임야가 체육시설용지나 관광단지로 용도 변경될 때 발생하는 토지가격 상승의 이익은 소수에게 집중되는 반면, 숲이 제공하던 맑은 공기와 수자원 함양, 탄소 흡수와 생물다양성 유지 등 생태계 서비스의 상실, 그리고 기반 시설 조성에 투입되는 재정 부담은 다수 국민에게 분산되어 돌아갑니다.노자산 일대 산림의 공익적 가치가 수천억 원대로 추산되더라도 국민 한 사람이 체감하는 손실은 작게 나뉘어 보일 뿐입니다. 그러나 이러한 개발이 하나둘 누적될 때 사회 전체가 치러야 할 환경적·경제적 비용은 결코 가볍지 않습니다.이러한 구조는 조선 후기 나라의 기틀을 흔들었던 '삼정의 문란'을 떠올리게 합니다. 당시 제도를 악용한 일부 관리와 세력의 부당한 이익은 백성들의 과도한 부담으로 전가되었고, 그 폐해가 사회 전반에 누적되면서 결국 국가의 근간을 흔들었습니다.오늘날의 난개발 역시 크게 다르지 않습니다. 개발로 얻는 경제적 이익은 소수에게 집중되는 반면, 맑은 공기와 물, 생물다양성이라는 공유자원의 손실은 국민 모두에게 조금씩 분산됩니다. 생태학자 개릿 하딘이 지적한 '공유지의 비극'처럼, 누구나 누려야 할 공동의 자산이 사적인 이익을 위해 훼손되고 그 피해는 사회 전체가 떠안는 구조입니다.결국 이번 재판의 핵심은 공공의 자산을 지켜야 할 국가 기관의 책무와 법치주의의 원칙입니다. 조선 후기 삼정의 문란이 제도 자체의 부재가 아니라 제도를 집행하는 관리들의 자의적 왜곡과 묵인에서 비롯되었듯, 오늘날의 환경 훼손 역시 환경영향평가라는 제도가 없어서가 아니라 그 제도가 본래의 취지대로 작동하지 않기에 심화됩니다. 환경영향평가는 개발사업을 정당화하기 위한 절차가 아니라 개발로 인해 발생할 환경적 피해를 미리 살피고, 보전해야 할 자연환경을 지키기 위한 제도입니다.그렇다면 평가서의 작성 과정과 신뢰성에 중대한 의문이 제기된 상황에서, 이를 토대로 추진된 개발계획은 과연 정당성을 인정받을 수 있을까요? 멸종위기종의 자생 서식지가 확인되고 생태·자연도 1등급 권역이 상당 부분을 차지하는 곳에서, 조건부 이식 실험만으로 개발을 정당화할 수 있을까요? 법령이 정한 자연환경 보전의 원칙은 행정의 편의나 개발사업자의 경제적 이해보다 앞서야 합니다. 이제 그 원칙이 실제로 지켜지고 있는지에 대한 사법부의 판단이 남아 있습니다.시인 칼릴 지브란은 우리가 하는 일에 대하여 이렇게 노래했습니다. "우리 모두는 이 세상이라는 커다란 옷에서 오직 자기 자신만이 만들 수 있는, 작지만 소중한 한 조각을 만드는 일을 하고 있다"고 말입니다.재판장님께서 내리실 이번 판결은 단순히 거제 노자산 한 곳의 운명을 결정하는 데 그치지 않을 것입니다. 앞으로 우리 사회가 자연환경 보전의 법적 기준을 어떻게 지켜나갈 것인지, 개발의 경제적 논리 앞에서도 공공의 원칙과 법치주의가 바로 설 수 있는지를 가르는 중요한 이정표가 될 것입니다.부디 이번 판결이 행정의 편의나 개발의 논리보다 법과 원칙, 그리고 공공의 이익을 우선하는 판결로 기억되기를 바랍니다. 거제 노자산의 생명과 우리 사회의 자연환경 보전 원칙을 지켜낼 수 있는 현명하고 정의로운 판단을 간곡히 부탁드립니다.