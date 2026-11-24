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대만에서 28일 지방선거가 치러지는 가운데, 중국이 집권 민진당의 타이베이시장 후보인 선보양(영어명 퍼마 선) 입법위원을 연일 공격하고 있다. 인공지능(AI)을 이용한 중국 연계 가짜 계정이 선거에 영향을 미치려 한다는 연구 결과도 나왔다고 <로이터통신>과 <뉴욕타임스>가 보도했다.<로이터통신>은 24일 이번 선거가 중국 문제를 직접 다루는 선거는 아니라고 전했다. 다만 중국 공안이 '분열 활동' 혐의로 수배한 인물이 수도 시장 후보로 나서면서 중국이 강하게 반응하고 있다고 분석했다. 이번 선거에서는 시장과 현(縣)장 등 지방 단체장을 뽑는다. <뉴욕타임스>는 선출 대상 공직이 전국에서 1만1천 곳이 넘는다고 보도했다.중국은 선 후보를 '반역자'라고 부르며, 그가 중국 위협론을 부각해 표를 얻으려 한다고 주장한다. <로이터통신>에 따르면 중국 관영 CCTV도 지난달 선 후보가 '반중 카드'로 유권자를 현혹한다고 비판했다.대만 자유시보는 CCTV 군사 채널이 지난달 28일 보도에서 선 후보가 외부 세력의 선거 교란 분위기를 일부러 만들어 내고 있다고 주장했다고 전했다. 중국은 지난달 중국 내 선 후보 부친의 사업체에도 제재를 가했다. 선 후보 본인은 이미 제재 대상이다.대만 자유시보에 따르면 선 후보는 지난달 30일 입법원에서 취재진과 만나 중국이 논평하는 것은 괜찮다며 중국에 언론 자유가 더 있기를 바란다고 받아쳤다. 다만 불법적인 선거 개입은 법으로 허용되지 않는다고 말했다.선 후보를 둘러싼 감시 의혹도 불거졌다. 타이베이 검찰은 지난달 선 후보 자택 앞에 세워진 스쿠터에 감시 장치를 단 혐의로 4명을 기소했다. 이 가운데 홍콩 국적 2명이 배후에 있다고 보고 체포영장을 발부했다.<로이터통신>에 따르면 대만에서 대중국 정책을 총괄하는 대륙위원회의 추이추이청 주임위원은 "중국공산당이 대만 정책을 선거 결과와 연계해 와서 선거 전 개입은 불가피하다"고 밝혔다. 그는 이런 개입이 대만 주민의 반감만 키울 것이라고 밝혔다.대만 당국은 중국이 군사 활동, 사이버 공격, 정보전 등으로 개입 수위를 높이고 있다고 주장해 왔다. 중국 국무원 대만판공실은 논평 요청에 응하지 않았다. 중국은 대만선거에 개입한다는 의혹을 줄곧 부인해 왔다.<뉴욕타임스>는 23일 미국 밴더빌트대 연구진이 AI를 활용한 조직적 여론 공작을 찾아냈다고 보도했다. 중국 정부와 보조를 맞추는 것으로 보이는 단체들이 가짜 계정을 운영하며 중국공산당의 정책과 입장을 지지하는 글을 퍼뜨리고 있다는 것이다. 연구진은 지난 10~11월 선거를 겨냥한 '전통적·혼합형·AI 기반의 비정상 활동'이 관찰됐다고 보고서에 적었다.<뉴욕타임스>는 중국의 정보전이 그동안 정교함이 떨어진다는 평가를 받았지만, 이번 연구는 중국이 AI를 쓰고 러시아의 수법을 참고했을 가능성을 보여 준다고 전했다. 대만 국가안전국은 중국의 선거 개입을 경고해 왔고, 대만 당국은 이달 중국과 연계된 것으로 보이는 계정 수천 개를 메타에 통보했다.선 후보는 정작 선거운동에서 중국 문제보다 도시재개발 같은 정책 이슈에 집중하고 있다. 당선되면 무엇을 할지 구체적으로 설명하는 방식으로 '오션 커런트(해양 조류)'로 불리는 열성 지지층을 확보했다. 이 지지층은 중국을 우려하는 유권자에서 출발해 정책 중심 선거운동을 계기로 더 단단해졌다. <로이터통신>에 따르면 민진당 고위 관계자 2명은 선 후보가 친대만 정서를 자극하며 중국에 맞서는 상징적 인물로 떠올랐고, 이는 당내에서도 뜻밖이었다고 말했다.민진당이 타이베이시장을 맡은 것은 천수이볜 전 총통이 시장이던 1994~1998년이 유일하다. 선 후보가 이기면 약 30년 만에 수도를 되찾게 된다.상대는 친중 성향으로 분류되는 국민당의 장완안 현직 시장이다. 국민당은 전통적으로 중국과 가까운 관계를 중시하는 정당으로, 정리문 주석은 올해 초 베이징에서 시진핑 국가주석을 만났다. 장 시장도 선거운동에서 중국 관련 언급은 대체로 삼가고 있다. 수질 안전 관리와 엔비디아의 타이베이 신사옥 건설 계약 유치를 치적으로 내세운다.대만에서는 선거 10일 전부터 여론조사 결과를 보도하는 것이 법으로 금지된다.