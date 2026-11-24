큰사진보기 ▲퍼포먼스를 마친 참가자들기자회견 참가자들이 퍼포먼스를 마치고 구호를 외치고 있다. ⓒ 경기자주여성연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲서은화 경기자주여성연대 상임대표 ⓒ 경기자주여성연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연대발언하는 불꽃추적단 원은지대표 ⓒ 경기자주여성연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 진행중X(트위터) 한국본사앞 기자회견 진행모습 ⓒ 경기자주여성연대 관련사진보기

경기자주여성연대가 유엔이 정한 '세계여성폭력추방의 날'(11월 25일)을 앞둔 23일 오전 서울 강남구 코엑스 아셈타워 X코리아 본사 앞에서 기자회견을 열고, 플랫폼 X(옛 트위 터) 내 '섹트 커뮤니티'의 즉각 폐쇄와 근본적인 대책 마련을 촉구했다.이날 참가자들은 X가 지난 4월 스팸·금융사기 등을 이유로 5월 중 '커뮤니티 기능'을 종료하겠다고 공언하고도 반년이 넘도록 방치해 여성과 아동·청소년 대상 디지털성폭력 생태계를 키웠다고 강하게 비판했다.서은화 경기자주여성연대 상임대표는 "성착취물과 불법촬영물, 성적 조롱 게시물이 제지 없이 몸집을 키워왔다"며 X의 즉각적인 책임 이행을 촉구했다.경기자주여성연대 디지털성폭력예방 활동단이 지난 9월 9일부터 11월 18일까지 X 내 파생 커뮤니티 2곳을 집중 모니터링해 1067건을 신고한 결과, 기존 대형 커뮤니티(75만 명) 폐쇄 이후에도 파생 커뮤니티 회원 수는 두 달 새 12만 4천 명(21.6%) 급증해 약 69만 9천 명에 달했다. 파생 커뮤니티만 15곳 이상 확인됐다.신고 게시물 중에는 '아동·청소년 유해물'이 878건(82.3%)으로 가장 많았고 성적 대상화(554 건), 불법촬영(250건), 온라인 그루밍(247건), 비동의 유포(170건), 아동·청소년 성착취(125건), 딥페이크 성범죄물(89건) 등 중대 범죄 의심 게시물이 대거 포함됐다.신고 4~5건 중 1건은 DM이나 텔레그램·라인 등 외부 메신저로 유인하는 통로로 쓰였다. 그러나 사후 확인 결과 전체 신고의 약 20%, 아동·청소년 성착취 신고의 47.2%는 삭제되지 않고 방치됐으며, 신고 버튼 오류 등 시스템 결함도 드러났다.두 십대 자녀의 엄마이자 AI·디지털 윤리 교육자로 활동 중인 경기자주여성연대 디지털성폭력예방 활동단 활동가는 "누구나 뉴스를 보고 소통하는 공개 SNS 플랫폼 X에서 타인의 사 진에 학교나 SNS 계정을 붙여 성적으로 조롱하는 글이 유통되고, 청소년 역시 접근할 수 있는 경로가 남아 있다"고 비판했다.연대 발언에 나선 이기원 진보당 여성국장은 최근 초소형카메라와 AI를 이용한 수능 부정행 위에는 정부가 즉각 대책을 내놓으면서도, 10여 년 전부터 여성들이 경고해 온 불법촬영 범죄와 플랫폼 방치에는 규제를 주저해 왔다며, 진보당이 발의한 '디지털성범죄 피해자 정보 유출 기업 처벌법'을 언급했다.정부와 방송미디어통신위원회가 X의 섹트 커뮤니티와 디지털 성폭력 방조 실태를 즉각 조사하고 플랫폼에 분명한 법적 책임을 물어야 한다고 촉구했다.또한 원은지 추적단 불꽃 대표는 해외의 규제·벌금 부과 사례와 AI 챗봇 '그록'을 악용한 성적 이미지 유포 실태를 지적하며 정부와 방송미디어통신위원회의 즉각적인 조사 및 법적 처벌을 요구했다.참가자들은 기자회견문 낭독과 퍼포먼스를 통해 X 측에 ▲커뮤니티 기능 즉각 종료 및 관련 커뮤니티 영구 폐쇄 ▲청소년 접근 및 외부 메신저 유도 경로 봉쇄 ▲신고 처리 결과의 투명한 고지를 촉구했다.