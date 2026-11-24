큰사진보기 ▲민주노총 대전지역본부는 24일 오후 대전 중구 박용갑 더불어민주당 국회의원 사무실 앞에서 '돌봄노동자 처우개선 예산 증액 촉구 기자회견'을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주노총 대전지역본부는 24일 오후 대전 중구 박용갑 더불어민주당 국회의원 사무실 앞에서 '돌봄노동자 처우개선 예산 증액 촉구 기자회견'을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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돌봄노동자들이 정부 부처와 협의한 처우개선안이 내년도 정부 예산안에 반영되지 않았다며 국회에 예산 증액을 촉구하고 나섰다. 기본급 인상과 교통비 지급 등을 논의하고도 예산을 확보하지 않으면 저임금과 고용불안을 개선하겠다는 약속을 지킬 수 없다는 지적이다.민주노총 대전지역본부는 24일 오후 대전 중구 박용갑 더불어민주당 국회의원 사무실 앞에서 '돌봄노동자 처우개선 예산 증액 촉구 기자회견'을 열었다. 국회 보건복지위원회와 예산결산특별위원회 소속 의원들의 지역구 사무실 앞에서 진행하는 민주노총 동시다발 행동의 하나다.민주노총에 따르면 노동계는 올해 5~8월 보건복지부·성평등가족부·교육부·고용노동부 등 정부 4개 부처와 돌봄노동자 처우개선을 위한 노정협의를 진행했다. 그런데 기본급 인상과 재가 돌봄노동자 교통비 지급 등을 협의해 주무 부처 예산안으로 제출했지만, 재정 당국의 심의 과정에서 관련 예산이 전액 삭감됐다는 것이다.처우개선안에는 기본급 총 8.7% 인상과 재가 돌봄노동자 교통비 월 10만 원 지급 등이 담겼다. 민주노총은 정부가 약속한 돌봄 인력 확대와 처우개선을 실현하려면 국회 예산 심의에서부터 이를 바로잡아야 한다고 요구하고 있다.이들은 기자회견문에서 돌봄을 "노인과 아동, 장애인을 비롯해 모든 시민이 존엄한 삶을 누리기 위해 반드시 보장받아야 할 보편적 기본권이자 국가가 책임져야 할 핵심 공공서비스"라고 밝혔다.그러나 현장에서는 숙련과 경력을 인정하지 않는 최저임금 시급제와 주 15시간 미만의 쪼개기 계약이 이어지고, 가정 방문에 필요한 이동시간과 교통비까지 노동자가 떠안고 있다고 이들은 지적했다.민주노총은 "돌봄노동자는 언제든 쓰고 버릴 수 있는 값싼 소모품이 아니다"라며 "돌봄노동자의 처우개선 없는 돌봄 정책은 허구이며, 노동자의 이탈은 결국 국민이 받는 돌봄 서비스의 질 저하라는 악순환으로 이어질 수밖에 없다"고 주장했다.이어 "말로만 민생과 돌봄 국가책임을 외칠 것이 아니라, 2027년도 예산 심의에서 돌봄노동자 처우개선 예산을 증액·편성하라"고 촉구했다.김율현 민주노총 대전본부장은 정부가 처우개선을 약속하고도 예산을 반영하지 않았다며 "이제 국회가 책임지고 돌봄노동자 처우개선 예산을 증액 편성할 것을 요구한다"고 말했다.김 본부장은 노정협의에서 임금체계 개선과 노동조합 활동 보장, 휴식권과 이동시간 보장, 단체교섭 체계 마련 등을 논의했다고 설명했다. 하지만 현장에서는 10년 넘게 일해도 임금이 그대로이고, 명절상여금이나 식비 지원은 물론 업무상 이동시간조차 제대로 인정받지 못한다고 지적했다.그는 돌봄을 개인과 가족에게만 맡길 수 없는 국가와 사회의 책임이라고 강조하며 "돌봄노동자의 저임금과 열악한 노동환경 개선 없이 돌봄사회로의 전환은 불가능하다"고 말했다. 적정한 임금과 안정적인 고용, 안전하고 차별 없는 노동조건이 보장돼야 한다는 요구다.김 본부장은 "지난 11일 국회 예결위·복지위 의원실에 처우개선 예산 증액 요구서를 전달하고 면담했다"며, 박용갑 의원에게도 지역 돌봄노동자들의 요구를 내년도 예산 심의에 반영하라고 촉구했다.연대발언에 나선 한만승 대전장애인차별철폐연대 공동대표는 발달장애 자녀를 둔 부모로서 돌봄노동자의 처우가 이용자의 삶과도 맞닿아 있다고 말했다. 그는 "돌봄노동자의 권리가 보장되어야 돌봄받는 사람의 권리도 보장될 수 있다"며 "안정적인 급여와 교육 기회를 보장하라"고 요구했다.현장발언에 나선 김경남 공공연대노조 노인생활지원사 대전지부장은 어르신의 안부와 복약 여부를 확인하고 말벗이 되어주는 자신의 일상을 소개했다. 폭염에도 빙판길에도 어르신의 집을 찾아가지만, 계약기간에 따라 고용이 불안정하고 오랜 경험도 임금에는 반영되지 않는다고 말했다.김 지부장은 "1년을 일하든 3년을 일하든 월급 봉투의 숫자는 그대로"라며 "일한 기간에 따라 받는 근속수당이라는 단어는 우리 명세서에는 존재하지 않는다"고 밝혔다. 돌봄의 노하우와 책임은 쌓이는데 노동의 가치는 인정받지 못한다는 호소다.그는 교통비와 통신비로 받는 지원금이 한 달에 합쳐 4만 원이라고 설명했다. 하루에도 여러 차례 어르신 집을 오가는 데 드는 기름값과 대중교통비, 어르신 상태 보고와 일정 관리에 사용하는 스마트폰 요금을 감당하기에는 부족하다는 것.김 지부장은 "돌봄이라는 숭고한 이름을 지탱하기 위해 정작 내 주머니를 털어 현장을 메우고 있는 셈"이라면서 "어르신들이 건네는 고마움에 다시 일터로 나서지만, 노동자의 사명감만으로 돌봄을 유지할 수는 없다"고 강조했다.그는 "이 숭고한 돌봄이 개인의 사명감과 희생만으로 지속될 수는 없다"며 "우리는 베푸는 봉사자가 아니라 사회의 필수 안전망을 지탱하는 전문 돌봄노동자이기 때문"이라고 밝혔다.이날 기자회견 참가자들은 "돌봄에 대한 국가책임과 공공성을 강화하라", "최저임금 돌봄노동자 처우개선 예산, 국회가 책임지고 증액하라" 등의 구호를 외쳤다.