오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲<100일의 거짓말> 관련 이미지 ⓒ 티빙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲네이선 헤일 기념비영국군의 삼엄한 경비와 검문을 피해 첩보 작전을 펼칠 지원자가 없다시피 할 때, 21세의 교사 출신 청년 네이선 헤일이 자원하여 첩보원이 되었다. 그는 코네티컷에서 롱아일랜드 해협을 건너 롱아일랜드 헌팅턴에 도착했다. 헌팅턴에 있는 네이슨 헤일 기념비. ⓒ 장소영 관련사진보기

"조국을 위해 바칠 목숨이 하나뿐이라는 사실이 그저 비통할 뿐이다(I only regret that I have but one life to lose for my country!)"

큰사진보기 ▲벤자민 톨메지와 첩보 경로지금은 박물관으로 쓰이는 레이넘홀 앞의 안내표지이다. 맨해튼에서 수집된 정보가 롱아일랜드 세토켓을 거쳐, 해협을 건너 코네티컷으로, 다시 뉴욕 북부에 있던 조지 워싱턴 총사령관의 본부로 전해지던 경로를 보여주는 지도가 그려져 있다. (AI로 지도를 가리고 있는 그림자 삭제) ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲25번 국도와 컬쳐스파이링 루트워싱턴의 첩보 조직인 '컬쳐스파이링'은 25번 국도를 따라 첩보를 맨해튼에서 롱아일랜드 세토켓으로 전달했다. 독립 후 조지 워싱턴은 이 국도를 따라 첩보원이 활동했던 마을을 방문해 그들의 공을 치하했다. 갈색 표지판은 워싱턴의 여행 경로이자 스파이들의 이동 루트를 알려준다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲세토켓 독립전쟁 주요 기념 장소영국군의 요새이자 주민 대다수가 친영 왕당파였던 세토켓에서 은밀하게 첩보 본부가 운영되었다. 첩보원이었던 브루스터는 가족이 운영하는 주점이 딸린 여관에서 영국 군인들을 상대하며 정보를 입수했다. 로(Roe) 역시 첩보원 중 하나였으며 독립 이후 워싱턴이 세토켓에 방문했을때 그의 여관에서 하룻밤을 보내며 첩보원들을 격려했다고 한다. 첩보 책임자 톨메지를 비롯해 세토켓의 친구들은 독립 영웅들이며, 그들이 같이 공부했던 세토켓 초등학교 건물에 군인상이 걸려있다. 세토켓 첩보 본부의 책임자 아브라함 훌의 집터에도 표지판이 세워져 있다. 훌은 세토켓 장로교회 묘원에 묻혔다. 세토켓 장로교회는 세토켓 전투 당시 영국군 진지로 사용되기도 했다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲아브라함 훌의 묘소아내와 함께 세토켓 장로교회 묘원에 묻혀 있는 아브라함 훌. 그는 세토켓의 스파이 본부 책임자였으며, 농산물을 유통하거나 주문서를 핑계로 맨해튼에 드나들며 직접 정보를 수집하기도 했고, 민간인 스파이들의 손에서 손으로 건너온 첩보를 코네티컷으로 전달하는 총책임을 맡았다. 타운젠드를 설득해 맨해튼 정보 수집원이 되게 했던 것도 아브라함 훌이다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲오이스터베이마을의 레인햄홀워싱턴의 스파이 로버트 타운젠드 가족의 집으로, 영국군이 강탈해 장교 숙소겸 사령부로 사용했다. 타운젠드 가족은 장교들과 좋은 관계를 유지하면서 정보를 입수해 조지 워싱턴에게 전달했다. 현재 박물관으로 사용중이며, 미국에서 쓰여진 첫 번째 밸런타인 편지를 소장하고 있다. 편지는 영국군 장교였던 심코 중령이 이곳에 머물며 사랑에 빠진 사라 타운젠드에게 전한 것이다. ⓒ 장소영 관련사진보기

To you my heart I must resign, O choose me for your Valentine!

(그대에게 내 마음을 바치니, 나를 그대의 밸렌타인으로 선택해 주오!)

큰사진보기 ▲타운잰드 가족묘원으로 가는 길박물관에서 몇 골목을 지나면 영국군 요새로 쓰였던 언덕이라 쓰인 (Fortified) 표지판이 있다. 표지판을 따라 언덕을 올라 골목 끝 집 옆길 오솔길로 들어서면 자그마한 포트힐묘원(Fort Hill)을 발견할 수 있다. 구글 지도가 잘못된 입구를 가르쳐줘서 잠시 당황했지만 표지판 덕에 어렵지 않게 묘소로 향하는 오솔길을 찾을 수 있었다. 오솔길 끝에는 오이스터베이군이 설치한 표지판과 작은 게이트가 있었다. 주택에 둘러싸여 있으나 사유화되지 않고 비교적 잘 보존되어 있었다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲로버트 타운젠드와 여동생 사라 샐리 타운젠드의 묘비로버트 타운젠드는 맨해튼에서 주점을 운영하며 영국군에게 접근, 정보를 입수해 전달했다. 여동생 사라 타운젠드 역시 영국 장교들에게서 정보를 입수해 웨스트포인트 점령 계획을 차단시키는 공을 세웠다. 두 남매의 묘비 옆에 '미국 독립전쟁 참전 용사'에게 바치는 금속 표식이 꽂혀 있다. 사라는 영국군의 유능한 장교였던 심코의 구애를 거절하고 평생 혼자 살았다. 심코가 사라에게 보낸 밸런타인 서신은 미국에서 쓰인 최초의 밸렌타인 편지로 알려져 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲안나 부부의 묘소와 안나가 빨래를 널었던 해변가안나 스트롱 부부는 군인과 스파이 활동으로 미국 독립에 기여했다. 안나 부부 외에도 독립의 영웅들이 잠들어 있으나 개인 부지에 속한 땅이라 접근이 쉽지 않아 방문객들은 참배하지 못하고 입구 표지판 앞에서 돌아서야 한다. 안나가 빨래를 널어 접선 시간과 장소를 알렸던 해안가이다. 작은 네모 표지판이 '컬퍼 스파이 링' 관련 지역임을 알려주고 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.

드라마 <100일의 거짓말>이 종방을 앞두고 있다. 일제 강점기, '구국단'을 중심으로 활동하는 독립운동가들과 뜻하지 않게 그들의 밀정(스파이)이 된 주인공 이가경, 일본인 아버지에게 입양된 조선인 아들 히데오의 안타까운 사랑이 시청자들의 뜨거운 관심을 받는 중이다.그런데 정무총감을 암살하려는 '구국단'의 계획이나 실행력은 어딘가 어설프다. 생각해 보면, 군사 훈련을 받은 제국의 군대와 달리, 다수의 독립운동가가 의병 혹은 민간인 투사였기에 '구국단'의 어설픈 모습이 더 현실적이고, 가슴 아프게 다가오는 듯하다. 꼭 미국 독립전쟁의 한 면을 보는 것 같았다.우리 가족은 뉴욕 맨해튼 인근의 롱아일랜드라는 지역에 살고 있다. 아이들과 함께 <100일의 거짓말>을 시청하면서 미국의 독립전쟁 이야기를 자주 하게 되었다. 미국은 약 170년간 영국의 식민 지배하에 있었고, 약 10년간 본토에서 전쟁을 치르며 값비싼 독립을 쟁취했다. 군사 훈련을 받은 소수의 정예군과 민병대, 시민 독립운동가들이 영국 왕실 군대를 상대로 끈질기게 싸운 결과였다.특히 우리 가족이 사는 롱아일랜드는 <100일의 거짓말> 속 소재인 밀정과 유사한 이야기를 품고 있다.<100일의 거짓말> 여주인공 이가경은 스파이 훈련은커녕, 그저 몇 가지 주의 사항만 숙지한 채 적진인 조선총독부에 들어간다.미국 독립전쟁에도 비슷한 인물이 있었다. 바로 네이선 헤일(Nathan Hale)이다. 예일대를 졸업하고 교사가 된 네이선 헤일은, 평소에도 독립을 위해 뭔가 중요한 일을 하고 싶다는 열망이 있었다고 한다. 교직을 그만두고 대륙군에 입대한 뒤, 조지 워싱턴 총사령관의 스파이로 자원했다.당시 조지 워싱턴은 뉴욕과 롱아일랜드 전투에서 대패하고 북쪽으로 후퇴했고, 뉴욕을 점령한 영국군에 대한 첩보가 매우 절실한 상황이었다. 그러나 영국군의 검문검색이 삼엄한 데다, 독립을 원하지 않는 친영 '왕당파'의 세력이 강했던 뉴욕과 롱아일랜드 지역에서 위험을 감수하고 첩보 활동을 할 지원자는 없다시피 했다.1776년 9월 16일, 네이선 헤일은 코네티컷에서 바다를 건너 롱아일랜드 헌팅턴에 도착했다.제대로 된 첩보원 훈련도 없이 투입된 네이선 헤일은, 드라마 속 '이가경'과 달리 스파이가 되기엔 너무 순수한 청년이었다. 평범한 옷에 챙이 넓은 모자로 '위장'했지만 전투에서 입은 화약 폭발 흉터가 얼굴에 드러나 있었고, 자격 있는 네덜란드 교사라는 사실을 증명하기 위해 그가 지니고 있었던 것은 본명이 그대로 적힌 예일대 졸업장이었다.그는 어려운 라틴어로 첩보 문서를 작성했는데, 영국군 장교들이 라틴어에 능숙하다는 사실조차 알지 못했다. 설상가상, 그의 정체를 의심하고 '나도 미국 첩보원'이라며 접근한 영국군 소령의 말을 그대로 믿고 하늘이 자신을 돕는다고 여겼다. 네이선 헤일은 잠입 1주일도 지나지 않아 영국군에 붙잡히고 말았다.체포된 다음 날인 9월 22일 11시, 마지막 말을 남기고 네이선 헤일은 교수형에 처해졌다. 불과 21세의 어린 나이였다.네이선 헤일의 죽음은 그를 파견했던 조지 워싱턴 총사령관에게도, 그의 친구들에게도 큰 충격이었다. 아이러니하게도, 네이선 헤일의 어설펐던 첩보 활동은 전문적이고 치밀한 '스파이 조직'을 탄생시킨 계기가 되었다. 그 유명한 '컬퍼 스파이 링(Culper Spy Ring)'의 시작이었다.뉴욕 주립대학(SUNY)은 여러 지역에 캠퍼스를 보유하고 있다. 그중 롱아일랜드 동북부에 위치한 스토니브룩 캠퍼스는 명문 대학으로 손꼽힌다. 지난 주말(21일), 아이들과 함께 '컬퍼 스파이 루트'였던 25A 국도를 따라 스토니브룩 캠퍼스를 품고 있는 해변 마을 세토켓(Setauket)에 다녀왔다. '컬퍼 스파이 링' 조직의 본거지였던 곳이다.워싱턴은 네이선 헤일의 예일대 동문이자 절친이었던 벤저민 톨메지(Benjamin Tallmadge) 소령을 첩보 책임자로 임명했다. 톨메지는 롱아일랜드 세토켓(Setauket)의 지형과 주민들을 누구보다도 잘 파악하고 있었다. 나고 자란 고향이었기 때문이다. 고향 왕당파 주민의 눈을 피해, 고향 친구 아브라함 우드훌(Abraham Woodhull)을 비롯해, 충직한 이웃을 조직원으로 섭외했다.'컬퍼 스파이 링'은 철저히 비밀리에 운영되었다. 스파이들조차도 릴레이처럼 이어지는 다음 조직원만 알 뿐, 서로에 대해 알지 못했다. 극소수 요원 외에는 전체 조직의 규모와 인적 사항을 알지 못하는 역사상 가장 은밀한 민간 스파이 조직이라고 한다.'컬퍼 스파이 링'은 가명과 함께 정교하게 만들어진 763개 암호표를 사용했다. 서쪽 끝 맨해튼에서 선술집을 하며 영국 장교들에게 정보를 알아낸 타운젠드(Townsand-코드 723)부터, 동쪽 끝 세토켓의 농장주 아브라함 우드훌(Woodhull-코드 722)까지. 물건 주문서와 영수증 같아 보이는 종이 사이사이에 보이지 않는 비밀잉크로 쓰여진 암호 첩보가 손에 손을 거쳐 전달됐다.이렇게 모인 첩보들은 롱아일랜드 해협을 건너 코네티컷으로, 코네티컷에서 다시 총사령부가 있는 뉴욕 북부로 빠르게 이동해 코드 번호 711, 조지 워싱턴 장군에게 전해졌다. 사실 세토켓은 영국군이 대륙군(Patriots-패트리엇, 미군)을 물리치고 주둔 중이었던 요새이자 친영 세력이 주도하고 있던 마을이었다. '등잔 밑이 어둡다'고, 친영파가 득세하던 마을에 독립 첩보 본부가 운영되고 있었다.드라마 <100일의 거짓말>에서 밀정 이가경과 일본인의 양자 조선인 히데오 사이에 사랑이 싹텄다. 적과의 슬픈 사랑은 롱아일랜드 스파이에게도 있었다.롱아일랜드의 광활한 농지는 영국군의 중요한 식량 보급품 조달처였고, 북부 해변은 지형적으로 중요한 군사 요충지였다. 때문에 롱아일랜드 북부 해변 마을 여러 곳에 영국군이 요새를 구축하고 있었다.이웃 동네 오이스터베이(Oyster Bay)의 한 저택도 영국 장교 숙소로 강제로 사용되었다. 저택의 주인과 가족은 하인까지 붙여주며 애써 영국군과 좋은 관계를 유지했다.존 그레이브스 심코(John Graves Simcoe) 중령도 그중 하나였다. 심코 중령은 주인의 딸인 사라(Sarah)를 맘에 두고 고백까지 했지만 사라에게 거절당하고 말았다.낙심한 그는 귀국 후 가정을 꾸렸고, 후일 캐나다의 온타리오주로 파견되어 부총독을 지내는 등 평생을 영국의 유능한 군지휘관이자 행정관으로 지냈다. 그러나 사라는 그가 떠난 후 80세가 되도록 결혼하지 않고 홀로 지내다 세상을 떠났다. 그녀의 유품을 정리하던 유족들은 서랍 깊숙한 곳에서 편지 한 통을 발견했다. 1779년 2월, 밸런타인데이를 앞두고 심코가 사라에게 보낸 긴 러브레터였다.이 서신은 미국에서 쓰인 최초의 밸렌타인 편지로 알려졌다. 사라는 평생 서신을 간직할 만큼 그에게 마음을 두고도 왜 구애를 거절했을까.사라 샐리 타운젠드(Sarah Sally Townsend). 영국 장교의 숙소로 사용된 집은 아버지인 사무엘 타운젠드의 집이었고, 그녀의 오빠는 맨해튼에서 첩보 활동을 하던 코드명 723, 로버트 타운젠드였다. 한 장교가 미군을 배신하고 뉴욕 웨스트포인트를 영국군에게 넘기려고 했던 사실을 알렸던 여성 스파이, 코드명 355. 역사 학자들은 정황상 사라 타운젠드를 '355번 스파이'라 보고 있다.지금은 박물관(레이넘홀(Raynhamhall Museum, Oysterbay)으로 사용되는 타운젠드 가족의 집에서 골목 몇 개를 지나면, 타운젠드 가족의 묘원이 있다. 딸아이와 함께 표지판을 따라 걷다가 막다른 골목 앞에서 잠시 당황했다. 잘 살펴보니, 골목 끝 집 곁으로 작은 오솔길이 보였다. 오솔길 끝, 주택들 사이 언덕에 작은 가족 묘원이 보존되어 있었다. 미국 최초의 밸런타인 주인공, 사라 타운젠드도 그곳에 잠들어 있다. 독립전쟁 참전 영웅에게 부여되는 표식과 함께.문득, 세토켓의 안나 스트롱(Anna Smith Strong)이 떠올랐다. 독립전쟁에 참전했던 남편이 아이들과 함께 코네티컷으로 몸을 숨긴 후에도, 안나는 빨랫줄에 흰 손수건과 검정 페티코트를 널어두는 방법으로 첩보원 간의 접선 장소와 시간을 알렸고, 아브라함 훌과 함께 부부로 위장해 맨해튼에 다녀오곤 했다. 안나 또한 사라와 함께 '여성 스파이 355'의 실존 인물로 추정된다.안나는 남편 실라(Selah), 그리고 세토켓에서 활약한 독립 영웅들과 작은 묘원(St. George's Manor)에 묻혔다. 안타깝게도 묘원은 개인 저택 부지에 속해 있어 출입이 까다롭다. 우리 모녀도 표지판만 확인하고 돌아서야 했다. 오이스터베이 군(County)이 타운젠드 가족묘를 매입, 보존해 누구든 자유롭게 독립 영웅들을 기릴 수 있게 한 것과 다소 비교가 되었다.미국에도 워싱턴의 스파이를 다룬 드라마 <턴(TURN: Washington's Spies)>이 있었다. 작품을 통해서라도 선조들의 노력이 더 자주 기억되고 이야기되길 바란다. 묘소와 기념비도 누구나 언제든 참배할 수 있게 잘 보존되었으면 좋겠다. 드라마보다 더 드라마처럼 살다간 한국과 미국의 독립 영웅들께 깊은 감사를 드린다.