큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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전남광주통합특별시가 내년에 인플루언서(influencer) 홍보마케팅 예산으로 수십억 원을 편성해 논란이다.24일 전남광주통합특별시의회 행정소방위원회의 통합시 대변인실·홍보담당관 소관 2027년도 본예산안 심사에서 뉴미디어 전략마케팅 사업의 과도한 예산 증액과 유사·중복 홍보사업 편성 문제에 대한 질타가 나왔다.대변인실이 제출한 자료에 따르면 뉴미디어 전략마케팅 사업비는 2026년 1억2000만 원에서 2027년 25억 원으로 23억8000만 원 증액됐다. 전년 대비 약 1983% 증가한 것으로, 기존 예산의 약 20.8배에 달하는 규모다.세부 내용을 살펴보면 ▲대형 인플루언서 활용 8억 원 ▲중형 인플루언서 활용 9억 원 ▲소형 인플루언서 활용 5억 원 ▲공식 소셜미디어 채널 홍보 1억 원 ▲온라인 매체 활용 타깃 광고 2억 원 등이다. 전체 사업비의 88%에 달하는 22억 원이 인플루언서 활용 예산으로 편성됐다.이에 대해 이숙희(전남광주 북구1) 의원은 "뉴미디어를 활용한 홍보의 필요성에는 공감하지만, 충분한 검증 없이 예산을 20배 넘게 확대하는 것은 이해하기 어렵다"고 지적했다.이어 "22억 원에 달하는 인플루언서 활용 예산을 각각 하나의 묶음(일식)으로 편성한 것은 예산 편성의 적정성을 판단하기 어렵게 한다"고 비판했다.유사·중복 홍보사업 편성 문제도 제기했다.대변인실은 뉴미디어 전략마케팅 사업과 별도로 시정 홍보 콘텐츠 제작사업에 7억3400만 원을 편성했는데, 인플루언서 섭외료 7000만 원과 소형 크리에이터 협업 콘텐츠 제작용역비 2억 원을 포함했다.또한 2027년도 신규사업인 팝업스토어 운영사업 10억 원 중 인플루언서 협업 콘텐츠 제작·확산에 4억 원, 온라인 홍보 및 디지털 광고에 1억 원을 편성했으며, 공식 유튜브 운영사업에도 온·오프라인 마케팅 및 광고비 5000만 원을 별도로 반영했다.이 의원은 "사업 명칭은 다르지만 인플루언서 협업과 콘텐츠 제작, 온라인 광고라는 유사한 홍보방식이 여러 사업에 반복적으로 편성돼 있다"며 "각 사업의 목적과 역할, 홍보 대상에 대한 명확한 구분 없이 예산만 개별적으로 확대하면 중복 집행과 재정 낭비로 이어질 우려가 있다"고 강조했다.그러면서 "홍보예산은 얼마나 많은 인플루언서를 섭외하고 콘텐츠를 제작하느냐가 아니라, 시민들에게 필요한 정책정보를 얼마나 효과적으로 전달했느냐로 평가해야 한다"며 "구체적인 산출 근거와 기존 사업의 성과, 사업 간 차별성이 명확하게 입증되지 않는다면 증액분을 그대로 인정하기 어렵다"고 강조했다.