큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 무안청사. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시의회는 국민의힘이 2027년도 정부 예산안에 편성된 통합재정지원금 5조 원의 전액 삭감을 요구한 데 대해 깊은 유감을 표하며 이를 즉각 철회할 것을 촉구했다.시의회는 24일 의원 일동 성명을 내고 "전남과 광주의 행정통합은 단순히 두 지방자치단체를 하나로 합치는 일이 아니다"며 이 같이 주장했다.이어 "(행정통합은) 수도권 집중과 지방소멸 위기를 극복하고 대한민국의 새로운 성장축을 만들기 위한 국가적 과제"라며 "정부가 약속한 4년간 최대 20조 원의 재정지원은 이러한 행정통합을 뒷받침하기 위한 것"이라고 밝혔다.특히 통합 이후 첫해에 지원되는 5조 원에 대해선 안정적인 통합 기반을 마련하고 지역의 미래 산업을 육성하기 위한 핵심 재원이라고 강조했다.그러면서 "국회의 예산심의 권한은 존중돼야 한다. 사업계획이 부족하다면 보완을 요구하고, 사업 중복이 우려된다면 철저히 검증하면 된다"며 "그러나 통합재정지원금 전체를 삭감하는 것은 행정통합 추진 기반을 흔드는 일"이라고 지적했다.시의회는 국회에는 통합재정지원금 5조 원의 정부안 원안 의결을 촉구했으며, 정부에도 당초 약속이 차질 없이 이행되도록 대책을 마련하라고 요구했다.