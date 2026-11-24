큰사진보기 ▲1898년 08월05일(光武二年八月五日) 대한제국 관보이 관보에서 금천군수 홍봉관을 몸가짐이 삼가고 단정하며 또한 청렴하고 명석하니 참으로 훌륭한 관리의 본보기요, 공평함에 자애로움과 은혜로움을 겸하였으니 바로 살아 있는 부처의 마음이라이라고 소개하고 있다. ⓒ 국사편찬위 관련사진보기

安城郡守尹英烈段은廉明實績을部 奏請仍이라設方略而勦賊窩하니福星一路요輕爵祿而杜礦弊하니活佛千家홈(1900년 08월03일-光武四年八月三日)



안성군수 윤영렬은 청렴하고 명확한실적을 올려 관청에 주청하여 그대로 시행하도록 하였음이라. 방략을 세워 도적의 소굴을 소탕하였으니 온 고을의 복성(福星)이요, 관직과 녹봉을 가볍게 여기고 광산으로 인한 폐단을 막았으니 천 가구의 살아 있는 부처로다.

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큰사진보기 ▲1943년 1월 13일 매일신보의 이성근씨 기사이성근은 소사역전 원제당의원 원장으로 황해도 재령 출생으로 오정면 원종리에 거주하며 광제고를 제조하여 의덕을 준수해 '활인지불(活人之佛)'이라는 송덕비가 세워졌다고 소개하고 있다 ⓒ 국립중앙도서관 관련사진보기

<봉전남총독각하(奉餞南總督閣下)>(1942)



- 죽성제봉(竹城濟鳳)



칠년동안 반도민(半島民)을 통치하심에 七載統治半島民

허다한 규획(規劃)으로 심신을 괴롭히셨네 幾多規劃惱心神

또 공께서 반도민 교화 위해 현현(顯現)하시어 也知公化身千億

집집마다 활불(活佛)되심은 전생의 인연 때문이었음을 알겠네 活佛家家證夙因



출전 : <奉餞南總督閣下> (山本權一郞, 朝鮮儒道聯合會 1942.11.25.)

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

활불(活佛)은 말 그대로 '살아있는 부처'를 뜻하는 단어로 불교에서 유래했다. 불교에서 수행이 뛰어나고 덕을 행하여 존경받는 고승(高僧)을 높여 부르기도 하지만 종교에 국한되지 않고 중생을 구제해 많은 사람의 모범이 되는 사람들에게도 널리 쓰인다.대한제국 시기 외세의 침입을 받고 국정이 혼란을 겪는 내우외환의 시기에 군수를 지냈던 사람들이 주민들로부터 활불이라고 칭송받은 적도 있었다. 1898년 황해도 금천군수를 지낸 홍봉관(洪鳳觀)과 1900년 안성군수를 지낸 윤영렬(尹英烈)이 대표적이다.홍봉관은 호적과 세금에 관한 부담을 줄여 천 호에 이르게해 다른 고을에는 없는 일을 이 고을에만 하여 활불로 칭송받았다. 윤영렬은 도적을 소탕하고 광산으로 인한 폐단을 막아 천가구 백성의 활불로 여겨졌다.우리나라 관료들에게만 활불이 상용되지 않았다. 조선 후기 대규모 흉년과 콜레라 유행 그리고 탐관오리의 전횡으로 살기 어려운 사람들이 두만강을 건너 연해주에 정착하였는데, 따뜻하게 받아준 러시아 관료를 활불로 칭송하였다.초창기 많은 어려움을 겪던 한인들은 러시아 연해주 총독 곤다티의 도움으로 음식을 받고, 집도 마련하여 정착할 수 있었다. 이러한 내용은 1911년 블라디보스토크에 주재한 일본 총영사 대리가 일본 외무대신 고무라 주타로에게 보낸 보고서를 통해 알려졌는데, 곤단티는 한인 노동자의 고용을 확대하였으며, 한인 거주지 이전과 주거환경을 개선하였다. 본국인 대한제국에서 버림받은 사람들이 러시아 땅에서 러시아 관료들에게 후의를 받은 것이다. 이처럼 활불은 다양하게 사용되었다.그렇다면 대일항쟁기(일제강점기) 부천에서는 활불이 어떻게 사용되었을까? 재미있는 부분은 친일파가 조선 총독을 활불로 칭송한 건데 이에 대해 알아보려 한다.이성근은 2대에 걸쳐 한약방을 한 사람으로 원래는 황해도 재령 출신이다. 오정면 원종리에 거주를 한 이성근은 소사역전에 원제당이라는 한약방을 차리고, 광제고(廣濟膏)라는 의약품을 제조하여 각종 종기를 치료하였는데 그 효과가 얼마나 좋은지 전국적으로 주문이 쇄도하였다고 한다. 의술의 덕을 많은 사람들에게 배풀어 마을 사람들이 '활인지불(活人之佛)'이라는 송덕비를 세워줬다박제봉(朴濟鳳)은 부천군 계남면 벌응절리(부평군 옥산면 벌응절리, 소사면 벌응절리, 소사읍 벌응절리) 출신으로 경학원 사성을 지낸 인물이다. 이 사람이 살았던 집은 '역곡동 고택'으로 2021년 부천시 향토문화재 심사로 지역에 알려지게 되었다.미나미지로(南 次郞, 1874~1955)는 일제강점기 제7대(1936~1942) 총독을 지낸 인물로 내선일체를 강조하며 민족말살정책을 실행하였다. 특히 이 시기는 일제의 침략전쟁이 본격화되며 인적.물적 수탈이 극도로 심했다. 학생 등의 젊은 남성들은 전쟁터로 내몰렸으며, 여성들은 공장과 전쟁터로 동원되었다. 미나미는 우리 민족에게는 원흉이었는데 박제봉은 일본으로 돌아가자 전별시를 남기며 '활불'로 칭송하였다.1940년 창씨개명이 본격화되자 박제봉은 죽성제봉으로 변경하였다. 박제봉의 본관이 '죽산(竹山)'이므로 죽산의 옛이름이 '죽성(竹城)'이었다.이처럼 우리 민족은 살신성인하며 이웃과 나라를 위해 헌신한 사람들을 활불(活佛)로 칭송하였다. 심지어 해외 우리 동포들이 어려운 생활을 극복하고 정착할 수 있도록 도와준 다른 나라 관료를 활불로도 칭송하였다. 하지만 일제의 침략을 받고 식민지배를 받자 나라와 민족을 배신하고 부역한 친일반민족행위자들은 조선총독을 활불로 칭송하기도 했다. 이는 좋지 않은 사례로 우리는 잊지 말아야 한다.