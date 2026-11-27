AI 무기 이슈를 '국방 혁신 vs. 윤리적 우려'라는 익숙한 틀에서 빼내 들여다봅니다. 알려지지 않은 사실의 조각을 통해 한국 사회가 AI 무기를 어떻게 활용하는지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲특정재래식무기금지협약 제7차 검토회의가 진행중인 유엔 제네바 사무소 강당 전경. ⓒ 문아영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1651년 토마스 홉스의 <리바이어던> 초판 표지. ⓒ 위키백과 관련사진보기

지난 16일(현지시간), 제네바 유엔 사무국에서 제7차 특정재래식무기금지협약(CCW) 검토회의가 막을 올렸다. 민간인과 군인을 가리지 않는 무기를 제한하기 위해 만들어진 이 협약의 회원국들은 5년에 한 번씩 모여 조약의 이행현황을 점검하고 방향을 정한다. 이번 회의의 핵심 질문은 하나였다. 사람의 판단 없이 스스로 표적을 고르고 공격하는 '자율무기'를 규제할 국제 규칙을 만들기 위한 공식 협상을 시작할 것인가. 이 질문은 13년째 같은 자리에 놓여 있다.회의가 열리기 전부터 사실상 판이 짜여 있었다. 이번 회의가 판단의 근거로 삼는 것은 각국 정부 전문가들이 2024년부터 3년간 논의해 정리한 보고서다. 지난 9월 4일 채택된 이 문서는 모든 나라가 동의해야 통과되는 '전원합의' 방식을 따랐다. 한 나라만 반대해도 아무것도 정할 수 없는 규칙 아래서, 문장들은 가장 소극적인 나라도 받아들일 수 있을 때까지 깎여 나갔다.그 결과 '무기를 쓸 때는 사람이 통제해야 한다'는 대목은 힘이 빠졌고, '사람을 겨냥하는 자율무기는 금지한다'는 내용은 들어가지 못했다. 국제적십자위원회(ICRC)는 "어떻게 움직일지 예측할 수 없는 살상 기계를 금지하자는 제안이 압도적인 지지를 받고도 최종 보고서에서 사라졌다"고 비판했다.이렇게 깎여나간 보고서조차 전원합의 방식을 채택하고 있는 특정재래식무기금지협약 정부전문가회의의 특성상 회의에 참여한 모든 국가의 합의를 거쳐야 채택될 수 있었다. 결국 이번 검토회의에 남은 선택지는 지금까지 합의된 보고서를 바탕으로 협약 도출을 위한 협상을 시작하느냐 마느냐뿐이었다.인천에서 출발해 스무 시간의 비행 끝에 제네바에 도착해 곧장 회의장으로 향했다. 그러나 회의는 시작과 동시에 멈춰 섰다. 첫 번째 발언권을 얻은 러시아가 시민사회와 ICRC, 유럽연합(EU) 같은 참관인의 발언 자격을 문제 삼아 의제 채택 자체를 가로막았기 때문이다. 의장은 고심 끝에 모든 조약체결국(체약국)의 발언이 끝난 뒤에야 참관인의 발언을 듣고, 회의 과정 역시 유엔 웹TV로 생중계하지 않기로 결론 내렸다.러시아가 참관인을 거부한 주된 이유는 유럽연합 때문이다. 러시아는 EU가 지난 몇 년간 참관인 발언 시간을 우크라이나 침공을 규탄하는 데 악용해 왔다고 주장했다. 사실 이런 러시아의 방해는 2022년 이후 해마다 반복됐다. 2023년 검토회의는 문이 굳게 닫힌 밀실에서 비공식으로 치러졌고, 2024년과 2026년 역시 비공개로 진행됐다. 러시아는 고약한데, 투명하게 고약하다. 미국에 비하면 그렇다.미국은 회의를 앞둔 11월 4일(현지 시간), 세련되게 포장된 작업문서를 내밀었다. CCW 정부전문가그룹(GGE)이라는 쳇바퀴를 5년 더 돌리자는 제안이었다. 1년 중 고작 열흘만 모여 '전원합의(consensus)'라는 조건 아래 자율살상무기체계와 신흥기술에 관한 지식을 교류하며, 아무런 법적 구속력도 없는 문서를 만드는 데 시간을 더 들이자는 것이다.미국은 논의를 통해 문서 초안은 2029년에, 최종 보고서는 다음 검토회의가 열리는 2031년에 내놓자고 제안했다. 5년에 한 번 찾아온 결정의 기회를 다시 5년 뒤로 미루자는 제안인데, 구속력 있는 규범을 만들지 않겠다는 의지처럼 읽혔다.미국 대표단의 언어는 매끄럽고 현학적이다. 미국은 자율무기에 새로운 금지나 규제가 필요하다는 사실이 아직 "확립되지 않았다"고 강변한다. 그러면서 오히려 자율 기능을 잘 활용하면 민간인 피해를 줄일 수 있다고 주장한다.이들은 '책임 있는 혁신'을 가로막는 것이야말로 반인도적 행위라는 궤변을 늘어놓는다. 구속력 있는 조약은 일부 국가만 얽매어 국제사회의 '파편화'를 부를 뿐이라고 경고한다. 모두가 동의할 때까지 그 누구도 제약을 받지 않는 무법의 상태를 '보편적 접근'이라는 고상한 이름으로 부른다. 그렇게 유예된 시간 속에서 살상 기계들은 은밀히 설계되고, 거대한 자본에 팔려나가며, 마침내 피 냄새 진동하는 전장 위에 놓인다. 시간은 결코 중립적이지 않으며 멈춰 선 시계바늘은 언제나 이미 칼을 쥔 자들의 편이다.미국이 제7차 CCW 검토회의를 비롯해 지금까지 결코 넘지 않으려는 건 '기존의 국제인도법으로 충분하다'는 기준선이다. 새로운 협약이 필요하지 않다는 방침을 지키기 위해 미국은 그 경계선 위에 꼿꼿이 서서 모호한 해석과 자발적인 모범 관행이나 나누자고 속삭인다. 그마저도 각국의 선의에 맡기되, '국가 안보'와 '상업적 독점 정보'라는 성역은 건드리지 말라는 단서를 단다.살상의 최종 결정권은 인간에게 있어야 한다는 절박한 원칙을 지키려면, 기존 법의 한계를 넘어 새로운 금지 조약을 세워야만 한다. 결국 제국의 안보와 군수기업의 영업 비밀이 투명성의 한계선이 되는 셈이다. 미국은 2025년에 유엔총회의 자율무기 결의안에 반대표를 던지며 본색을 드러냈다. 이 결의안은 무력을 쓸 때 책임을 분명히 하려면 사람의 역할이 중요하다고 강조하고, 자율무기 가운데 일부는 금지하고 나머지는 규제하는 조약 협상을 시작하자는 유엔 사무총장의 요구를 담았다.164개국이 찬성했지만 미국은 러시아, 이스라엘, 북한, 벨라루스, 부룬디와 함께 반대했다. 미국은 2023년과 2024년에는 같은 결의안에 찬성했지만, 방침을 뒤집었다. 한국은 어땠을까? 한국은 결의안에는 찬성했지만 제네바 회의에서는 구속력 없는 문서를 지지하며 미국, 이스라엘과 같은 편에 섰다. 이란을 공습하고 팔레스타인 학살을 주도하는 국가들 곁에 나란히 선 것이다.오스트리아, 벨기에, 브라질, 아일랜드, 멕시코, 뉴질랜드, 파나마, 7개국은 달랐다. 이들 나라는 2027년 한 해 동안 25일에 걸쳐 집중 협상을 해 새로운 의정서 초안을 만들자고 제안했다. 이들은 남은 과제를 '또 한 번의 공허한 논의 주기'가 아니라 구속력 있는 협상 테이블 위에서 풀어야 하며, 무력 사용의 책임을 결코 기계에 떠넘길 수 없다고 못박았다.이 모습을 보며 1651년 토마스 홉스의 <리바이어던> 초판 표지가 떠올랐다. 왕관을 쓴 거대한 괴물이 칼과 홀을 쥐고 대지를 내려다보고 있는 그림이다. 그 머리 위에는 성경 욥기의 한 구절, "땅 위에 그와 견줄 권력이 없다"는 문장이 새겨져 있다.거대한 권력으로서의 리바이어던, 그 그림을 들여다보면 이야기가 달라진다. 그 거인의 육체를 이루고 있는 것은 수많은 작고 연약한 인간들의 모습이다. 홉스는 주권자를 사람들의 권위를 위임받아 그들의 이름으로 행동하는 '인격'이라 불렀다. 사람들이 이 거대한 서사의 '저자'이고, 국가는 그들을 대신해 움직이는 '행위자'일 뿐이라는 것이다.지금 제네바에서 각 국가는 '국익'이라는 방패 뒤에 있지만, 정작 그 국가를 구성하는 평범한 사람들의 삶은 반영하지 않고 있다.미국의 일방 주장에 다른 대응법은 없을까. 1996년 CCW가 대인지뢰 전면 금지에 실패하며 주저앉았을 때가 떠오른다. 캐나다는 뜻을 함께하는 국가들과 함께 CCW 바깥에서 새로운 논의를 시작했다. 그 결과 1997년 12월 오타와에서 대인지뢰금지협약이 탄생했다.2006년 CCW가 집속탄의 비극 앞에서 다시 한번 멈춰 섰을 때도 마찬가지다. 노르웨이가 주도한 오슬로 프로세스는 제네바의 밀실을 박차고 나와 2008년 집속탄금지협약을 세상에 내놓았다. 이 모든 과정의 처음부터 끝까지 가장 큰 역할을 했던 건 전 세계의 시민사회단체다. 꾸준히 목소리를 내왔던 시민사회의 힘이 이 변화를 가능하게 한 것이다.국가가 서로를 옭아맨 이해관계의 선을 시민사회단체는 과감히 넘어섰고, 결국 비인도적 무기를 금지하겠다는 인간성의 선을 지켜냈다. 시민사회가 지뢰를 '문명사회가 결코 용납할 수 없는 것'으로 낙인찍었을 때, 비로소 제국들의 세계에 균열이 발생하기 시작했다.2024년 유엔총회 결의에 힘입어 2025년 뉴욕에서 사상 처음으로 모든 국가가 평등하게 참여하는 자율무기 논의가 열렸다. 구속력 있는 문서를 위한 협상에 95개국 이상이 지지를 표명했고, 이를 위한 결의안에는 163개국이 투표했다. 굳게 닫힌 제네바의 문이 끝내 열리지 않는다면, 이 압도적인 다수는 이제 선택해야 한다. 닫힌 문 앞에서 허공을 향해 노크만 계속할 것인가, 새로운 공간을 만들어 낼 것인가.제7차 CCW 검토회의는 예정보다 하루를 넘겨, 21일(현지시간) 토요일 오전 4시가 지나서야 끝났다. 128개 체약국이 밤새 붙들고 있던 결론은 2028년까지 자율살상무기에 관한 합의안을 '구체화'하자는 것이었다. 미국이 내민 5년은 2년으로 줄었지만, 구속력이라는 말은 끝내 문서에 포함되지 않았다.폭주하는 알고리즘을 멈춰 세울 힘은 차가운 회로 속에 없다. 그것은 기계를 멈추겠다는 인간의 의지 그리고 국가가 그어 둔 선을 기꺼이 넘어서는 용기에서 나온다. 오타와와 오슬로 협약의 역사가 증명하듯, 기계의 월권을 막기 위해서는 인간이 먼저 국가라는 경계를 넘어야 한다. 리바이어던의 거대한 육체를 지탱하던 작고 평범한 이들이 고개를 들어 그 거인에게 물어야 할 때다. 당신은 지금, 대체 누구의 이름으로 그 자리에 서 있는가.