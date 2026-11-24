큰사진보기 ▲더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단 이용우 의원이 22일 국회 당 대표실에서 열린 추진단 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우리는 조 대법원장에게 중대한 위헌·위법 사유가 있고, 헌재에서 충분히 판단받을 수 있다는 확신이 있다."

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- 언론과 법조계에선 조 대법원장 탄핵심판 시 기각 가능성이 높은데 왜 민주당이 강행하는지 의문이라는 반응이 많다.

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

- 조 대법원장에게 중대한 위헌·위법 사유가 있는지 법리적으로 다퉈봐야 한다는 판단인가?

- 이 대통령과 국회를 향해 위헌적이라고 평가한 게 문제라는 뜻인가?

- 조 대법원장 탄핵안의 적합성을 다듬고 효과적인 탄핵 일정 조율을 위해 본회의 회부 전 국회 법제사법위원회 조사를 거쳐야 한다는 의견도 있다.

더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단 부단장인 이용우 의원은 이같이 말하며 '해볼 만하다'는 의지를 내비쳤다. 언론과 법조계에서 민주당의 조 대법원장 탄핵 추진을 두고 '기각 가능성이 높은데 무리수를 둔다'는 반응이 나오지만, 내부 판단은 다르다는 뜻이다.이 의원은 24일 오전 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "원칙적·당위적으로 필요한 부분이 있고, 법리적으로 충분히 탄핵 사유 구성이 가능하다"고 강조했다.민주당은 지난 20일 의원총회에서 조 대법원장 탄핵소추 추진을 당론으로 채택하고, 검사 출신 양부남 의원을 단장으로 하는 추진단을 꾸렸다. 추진단은 이번 주 안에 소추안을 작성해 원내지도부에 넘기기로 했다. 발의와 표결 시점 등 추후 일정은 원내지도부가 정한다.민주당이 조 대법원장 탄핵 사유로 삼는 지점은 ▲한덕수 전 국무총리 사건 대법원 판결 절차 ▲12.3 비상계엄 대응 ▲대법관 재제청 거부 ▲이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 ▲업무추진비 집행과 현금 격려금 지급 의혹 등이다.이를 두고 법조계 등에선 파면할 정도의 중대한 법 위반이 없다고 보지만, 민주당 추진단의 생각은 다르다. 조 대법원장이 12.3 내란 때 아무것도 하지 않았다면 헌법 수호의 의무를 다했다고 볼 수 있는지, 이 대통령 사건을 9일 만에 선고한 건 피고인의 재판받을 권리를 침해한 건 아닌지 등을 헌재에 묻겠다는 뜻이다.특히 이 의원은 "대법관 후보자를 제청 안 한 게 탄핵 사유가 되느냐를 두고도 해석 논란이 있다고 하는데, 그 논란은 헌재에서 분명히 가려줄 것이라고 본다"라며 "대통령 임명권을 침해하고 국민의 신속한 재판받을 권리를 침해한 행위라고 판단되면, 그거 하나만으로도 탄핵 사유가 될 수도 있다"라고 전망했다.다음은 이 의원과의 일문일답 내용."전제가 좀 다른 것 같다. 우리는 조 대법원장에게 중대한 위헌·위법 사유가 있고, 헌재에서 충분히 판단받을 수 있다는 확신이 있다. 인용될지 기각될지는 알 수 없지만 충분히 근거가 있다고 판단한다.헌재가 중요하게 보는 지점은 대법원장이라는 거다. 헌법과 법률 위반 소지가 일부라도 있는 것에 대해서는 굉장히 엄격하게 볼 테고, 위반 사항이 확인되면 책임 추궁을 엄정하게 할 것이다. 법을 가장 잘 아는 사람이 위반을 했다면 책임 추궁을 좀 세게 하지 않을까. 그런 일련의 과정에서 충분히 탄핵 사유에 해당한다고 본다.또한 헌재 탄핵심판을 진행하는 과정에서 조 대법원장의 행태가 국민들에게 다 알려지게 된다. 그가 나와서 발언하는 모습, 관련자 증인신문, 주장 공방 속에서 어떤 심각한 문제들이 있었는지 드러날 것이다.""원칙적·당위적으로 필요한 부분이 있고, 법리적으로 충분히 탄핵 사유 구성이 가능하다. 역사적 선례 차원에서도 반드시 짚고 넘어가야 한다. 역대 이런 대법원장은 없었다. 누군가 이후 행보를 예측하면 항상 그 예측을 벗어나 왔다. 대통령이 대법관 후보자 재제청을 요구했을 때 사법부 내 지배적 예상은 '그래도 재제청은 하겠지, 추천위원회를 다시 구성하더라도 하긴 하겠지'였다고 한다. 그런데 제청 못하겠다고 해 버렸다. 이런 방식으로 일련의 상황들을 계속 만들어 왔다.이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송도 마찬가지다. 어떻게 이틀 만에 결론을 내나. 헌법 수호의 최선두에 있어야 될 사람이 계엄 당일날 아무 얘기도 못 하지 않았나. 지난달 조 대법원장이 국정감사장에 나왔을 때 충격적이었다. 대통령과 국회가 위헌적 행위를 하고 있다고 대국민 선전포고를 하지 않았나.""지금까지 어떤 사법부 수장도 삼권의 다른 부에 대해 위헌적 행위를 하고 있다고 규정한 사람이 있었나? 대법원장은 조직을 가장 안정적으로 이끌어가야 할 최고 기관이다. 일각에서는 조 대법원장이 계엄에 대해 위헌 언급을 못 했던 걸 두고 '사건이 법원으로 올 수도 있는데 쉽게 말할 수 있겠냐'고 한다. 그런데 대통령과 국회를 그렇게 쉽게 위헌이라고 지정해 버리는 건, 제가 봤을 때 오히려 삼권분립 원칙을 심대하게 훼손한 행태다.대법관 후보자를 제청 안 한 게 탄핵 사유가 되느냐를 두고도 해석 논란이 있다고 하는데, 그 논란은 헌재에서 분명히 가려줄 것이라고 본다. 헌재가 국회 측 주장의 손을 들어줘서 제청하지 않은 것이 대통령 임명권을 침해하고 국민의 신속한 재판받을 권리를 침해한 행위라고 판단되면, 그거 하나만으로도 탄핵 사유가 될 수도 있다.""현재 그런 계획이 없는 것으로 안다. 지도부에서 판단할 사항이다."