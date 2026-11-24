큰사진보기 ▲최문철 ㈜타임교육 대표이사(왼쪽)와 응우옌 티 란 베트남국립농업대학교 총장이 23일 하노이에서 교육협력 양해각서에 서명한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. ⓒ 타임교육 관련사진보기

큰사진보기 ▲㈜타임교육과 베트남국립농업대학교(VNUA) 참석자들이 VNUA 회의실에서 협력 내용을 토의하고 있다. ⓒ 타임교육 관련사진보기

큰사진보기 ▲응우옌 티 란 VNUA 총장(가운데)이 협력 토의 내용을 메모하고 있다. ⓒ 타임교육 관련사진보기

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큰사진보기 ▲협약식에 참석한 ㈜타임교육 방문단과 VNUA 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 타임교육 관련사진보기

국내 교육기업 ㈜타임교육이 베트남 대학과 손잡고 현지 인재 양성에 나선다. 단순히 교육 콘텐츠를 해외에 수출하는 수준을 넘어 한국어와 영어 교육, 한국 대학 유학, 국내 기업 취업, 인공지능(AI) 공동연구까지 연계하는 교육협력 모델을 구축하겠다는 구상이다. 한국형 교육 시스템을 베트남 현지 교육 환경에 접목하고, 양국의 인재와 산업을 연결하는 협력 기반을 마련한다는 점에서 주목된다.타임교육은 지난 23일 베트남 하노이에서 베트남국립농업대학교(VNUA)와 교육협력 양해각서(MOU)를 체결했다.협약식에는 최문철 타임교육 대표이사와 응우옌 티 란(Nguyễn Thị Lan) VNUA 총장 등이 참석했다. 이번 협약은 베트남 국립대학 사상 최초로 임용된 한국인 교수인 심동호 VNUA 정보기술학과 교수의 주선으로 성사됐다.양 기관은 VNUA의 한국어·영어 교육에 타임교육이 보유한 교육 콘텐츠와 수업 운영 경험을 접목하기로 했다. 이를 토대로 학생 교류와 진로 지원은 물론 농업·교육 분야의 디지털 전환까지 협력 범위를 넓힐 계획이다. 협약 기간은 2년이며, 상호 합의에 따라 연장할 수 있다.이번 협력의 출발점은 외국어 교육이다. 한국어 전공 신설을 추진하고 영어 활용 능력 강화를 목표로 하는 VNUA의 교육 방향에 맞춰 타임교육의 디지털 학습자료와 교육 운영 방식을 한국어능력시험(TOPIK), 영어능력시험(TOEFL) 대비 과정 등에 적용한다.특히 외국어 교육을 시험 준비에 그치지 않고 학생들의 진학과 취업으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. VNUA 관광외국어학부를 중심으로 영어를 활용해 해외 전공 자료를 학습하고, 한국어를 익혀 한국 대학 진학이나 베트남 현지 한국 기업 취업을 준비할 수 있도록 공동 교육과정을 설계하기로 했다.대학 재학생과 졸업생을 대상으로 하는 'K-유학·취업아카데미'도 운영한다. VNUA와 연계된 현지 초·중·고등학생을 대상으로는 어학과 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육을 결합한 'K-스쿨' 프로그램을 추진한다.우수 학생을 위한 '타임교육 장학금'(가칭)도 마련한다. 장학생 선발은 VNUA가 담당하며, 구체적인 장학금 규모와 지급 시기는 후속 협의를 통해 결정할 예정이다.협약식 이후 진행된 별도 협력 토의에서는 란 총장이 실질적인 성과를 내기 위한 4대 실행 과제를 제안했다.구체적으로 ▲VNUA 어학교육센터 공동 운영 ▲베트남에서 교육받은 학생들이 한국에서 단기간 실습·인턴십을 하는 '한국 실습 특별반' 운영 ▲VNUA 연계 유치원과 초·중·고등학교 대상 어학·STEM 교육 ▲양 기관 교원이 참여하는 AI 공동연구 등이다.타임교육은 란 총장의 제안을 수용하고, 과제별 실무 담당 창구를 지정해 구체적인 실행계획을 마련하기로 했다.이는 이번 협약이 일회성 교류나 선언적 업무협약에 머물지 않도록 교육시설 운영과 학생들의 현장 경험, 연구 협력 등으로 사업을 구체화하려는 움직임으로 볼 수 있다. 특히 한국 실습 특별반은 베트남 학생들이 한국의 교육·산업 현장을 직접 경험할 기회를 제공하고, 현지 한국 기업 취업으로 이어질 수 있는 연결고리가 될 수 있다는 점에서 의미가 있다.후속 사업을 위한 조직도 마련한다. 채광석 타임교육 미래전략기획본부 총괄은 2027년 8월 하노이에 개원할 예정인 한국국제교육원의 법인 설립 및 운영 태스크포스(TF) 단장으로 선임됐다. VNUA와의 협력과제 이행뿐 아니라 교육원 법인 설립과 개원 준비를 총괄할 예정이다.타임교육은 현지 협력 기반을 넓히기 위한 행보도 이어갔다. 최 대표이사가 이끈 방문단은 협약 체결에 앞서 경기비즈니스센터 하노이와 하노이한국국제학교, 주베트남한국상공인연합회(KOCHAM)를 방문했다.특히 KOCHAM 고태연 회장과의 면담에서는 베트남 청년들의 현지 한국 기업 취업 기회를 확대하는 방안과 베트남에 진출한 한국 기업의 현지 직원들을 대상으로 한 한국어 위탁교육 과정 운영 등을 논의했다. KOCHAM 측도 협력 취지에 공감하고 지원과 협력을 약속했다.타임교육은 2027년 8월 개원 예정인 한국국제교육원을 향후 사업의 주요 거점으로 활용할 계획이다. VNUA와의 공동 교육사업은 물론 현지 한국 기업을 대상으로 한 한국어 교육 등을 이곳에서 추진한다는 구상이다.최문철 대표이사는 협약식에서 "베트남과 한국은 시련도, 응전도, 극복도 닮은 역사를 걸어왔고 가장 어두운 시절에 서로의 벗이었다"며 "그 길에서 교육이 가장 든든한 다리가 될 것이며, 타임교육은 VNUA와 함께 그 다리를 놓겠다"고 밝혔다.이어 "70년 동안 베트남의 글로벌 미래 인재를 길러 온 VNUA와 약 20년 동안 사람을 키워 온 타임교육이 백 년을 내다보며 인재를 함께 육성하는 동반자가 되기를 기원한다"고 말했다.2007년 설립된 타임교육은 국내 학원·교육기관 4천560곳에서 매일 42만 9천 명의 학생이 자사 콘텐츠로 학습하고 있으며, 교육 콘텐츠를 20개국 이상에 수출하고 있다고 밝혔다. VNUA는 1956년 설립된 베트남의 대표적인 농업 교육·연구 중심 대학으로, 지금까지 15만 명이 넘는 엔지니어와 학사 졸업생을 배출했다.